Suzuki e Fipsas insieme per l’iniziativa Pulifondali & Pulispiagge

Pulifondali & Pulispiagge è l’attività di pulizia dei fondali marini e delle spiagge, organizzata dalla Fipsas, Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, in collaborazione con Suzuki. L’iniziativa ambientale patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto si svolgerà il 5 giugno in occasione della giornata internazionale dell’ambiente.

L’edizione 2023 Pulifondali & Pulispiagge segna anche un incremento delle località coinvolte grazie all’adesione di tutte le regioni che si affacciano sul mare. Per la terza edizione saranno 21 le località marittime che saranno bonificate dai rifiuti (l’anno scorso erano 7) mediante interventi in nome della conservazione dell’ambiente marino e della sua salute.

Contribuire al miglioramento dell’ecosistema marino italiano mediante la pulizia di coste e fondali: con questo scopo Suzuki ha scelto di unirsi alla Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato e supportare le squadre di volontari che scandaglieranno i bacini coinvolti, ripulendoli dai rifiuti inquinanti.

Pulifondali & Pulispiagge: le località coinvolte

Abruzzo, Rocca San Giovanni (CH) e Ortona (CH)

Basilicata, Metaponto Lido (MT)

Calabria, Crotone e Catanzaro Lido

Campania, Salerno e Casamicciola Terme (NA)

Emilia Romagna, Rimini

Friuli Venezia Giulia, Muggia (TS)

Lazio, Santa Marinella (RM) e Latina

Liguria, Arenzano (GE) e La Spezia

Marche, Ancona

Puglia, San Foca (LE)

Sardegna, Porto Corallo (SU)

Sicilia, Castellammare del Golfo (TP) e Catania

Toscana, Follonica (GR) e Marina di Carrara (MS)

Veneto, Caorle (VE)

L’impegno green di Suzuki

Oltre all’efficientamento di ogni fase dei processi industriali, Suzuki Motor Corporation è sempre attenta alla salute del pianeta e dei mari e ha già realizzato diversi progetti in quest’ambito: dal Suzuki Clean Ocean Project alla campagna internazionale Suzuki Clean Up che ha visto oltre 12.000 dipendenti della multinazionale giapponese impegnati in tutto il mondo a ripulire il pianeta. Dal 2020 nella gamma della divisione «marine» figurano poi 5 motori fuoribordo caratterizzati dalla tecnologia «lavalacqua»: un sistema di filtraggio in grado di catturare le microplastiche presenti in acqua durante la navigazione, restituendo acqua pulita all’ambiente (Suzuki Micro-Plastic Collector).