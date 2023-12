Supermercati e centri commerciali aperti o chiusi venerdì 8 dicembre?

L’8 dicembre si festeggia l’Immacolata Concezione e sono sempre tanti gli italiani che vogliono sfruttare la prima festività del periodo natalizio per stare in compagnia. C’è chi approfittando dei ponti organizza delle gite fuori porta (quest’anno circa 8,52 milioni di persone si metteranno in viaggio nel fine settimana), chi un semplice pranzo, chi sfrutta il giorno libero per preparare i regali di Natale e parte della spesa per pranzi e cene di festa.

Insomma, quasi tutti sono alla ricerca di supermercati e centri commerciali aperti l’8 dicembre. Già da molti anni, infatti, le festività non rappresentano più uno stop sicuro dal lavoro, ma anzi è sempre più diffusa la disponibilità dei negozi a restare aperti, anche perché l’afflusso nei giorni di festa è sempre piuttosto alto.

C’è chi non è d’accordo, infatti alcune catene preferiscono rispettare le chiusure tradizionali o comunque ridurre l’orario di apertura. Altri, al massimo della competitività propongono perfino offerte e sconti molto vantaggiosi dedicati al fine settimana. Ecco cosa aspettarsi.

Centri commerciali e supermercati aperti l’8 dicembre?

La festa dell’Immacolata è in rosso sul calendario, non c’è dubbio che si tratti di un giorno festivo. Le scuole chiudono e quando possibile fanno ponte, così come la maggior parte degli uffici pubblici. La chiusura, però, non è obbligatoria, così come non lo è nemmeno la riduzione dell’orario lavorativo.

L’8 dicembre, peraltro, pur essendo dedicato agli addobbi, non è percepito come festività al pari del 25 dicembre e molte famiglie non lo festeggiano in modo particolare. Ecco perché molti punti vendita restano aperti anche per l’Immacolata, nonostante prevedano di chiudere per il giorno di Natale. Insomma, ci sono ottime probabilità di poter fare acquisti domani, anche se come tutti gli anni si attendono grandi folle.

I supermercati aperti l’8 dicembre

Tra le principali catene di supermercati sul territorio italiano ci sono vaste alternative per fare la spesa l’8 dicembre. Ecco la lista dei punti vendita più noti e gli orari.

Supermercato 8 dicembre orario Esselunga aperta dalle 8 alle 20 Coop aperta dalle 9 alle 20:30 Conad aperta 8:30 – 20:30 Pam chiuso - Lidl aperto dalle 8 alle 21:30 (variabile) Carrefour per lo più aperti variabile a seconda delle città Crai probabilmente aperti variabile, orario feriale: 8 - 21 Despar per lo più aperti dalle 8:30 alle 13 (o 7 – 21) Bennet per lo più aperti 8:30 – 20 Eurospin aperto dalle 8:30 alle 20:30 MD aperto dalle 8 alle 20 Unes aperti in molte città dipende dalla città Penny Market probabilmente aperti dipende dal punto vendita Il Gigante per lo più aperti dipende dalla città

Alcuni supermercati hanno indicato con precisione i giorni di apertura e chiusura con i relativi orari, altri no oppure soltanto in modo parziale. È quindi preferibile controllare l’apertura nella propria città e gli orari dal sito web della catena oppure chiamare al numero di telefono.

Centri commerciali aperti l’8 dicembre

I centri commerciali e le grandi catene sono soliti rimanere aperti durante le festività e non deluderanno nemmeno questo 8 dicembre, con qualche rara eccezione su tutto il territorio. La maggior parte dei negozi di elettronica (tra cui Mediaworld e Unieuro) saranno aperti, così come gli store Ikea – meta ambitissima durante le festività - e saranno aperti tutti gli outlet village, ecco gli orari dei principali.