Supermercati aperti a Ferragosto 2026, ecco dove si può fare spesa

Per noi italiani quello di Ferragosto resta uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. C’è chi è alle prese con l’organizzazione di pranzi e cene in famiglia, chi si sta preparando per una gita fuori porta e chi ha in programma una giornata al mare. E, come ogni anno, c’è chi si accorge all’ultimo minuto di aver dimenticato qualcosa: il ghiaccio finito, la carbonella per la grigliata, una bibita fresca o un ospite in più a tavola.

La buona notizia è che nel 2026 il 15 agosto cade di sabato, giorno in cui gran parte della grande distribuzione è normalmente operativa: questo aumenta sensibilmente le probabilità di trovare un supermercato aperto rispetto a un Ferragosto infrasettimanale. Attenzione, però: non esiste una risposta univoca. Alcune catene hanno annunciato aperture straordinarie su tutto il territorio, altre hanno lasciato la scelta ai singoli punti vendita, altre ancora restano chiuse. E dove si apre, gli orari sono spesso ridotti o comunque diversi da un sabato qualunque. Vediamo catena per catena cosa sappiamo, con l’unica regola d’oro: prima di salire in auto, conviene sempre verificare sul sito ufficiale del proprio negozio.

Aldi

I supermercati Aldi hanno deciso che sabato 15 agosto 2026 tutti i punti vendita seguiranno l’orario domenicale, che nella maggior parte dei casi va dalle 8 alle 20. Poiché la domenica ogni negozio può avere una programmazione leggermente diversa, il consiglio è di verificare l’orario del proprio punto vendita di riferimento sulla pagina dedicata del sito ufficiale.

Bennet

I supermercati Bennet hanno optato per l’apertura straordinaria: il 15 agosto, quindi, dovrebbero essere aperti. Molti seguiranno l’orario domenicale, di norma dalle 8 alle 20. Per avere la certezza di trovare aperto il punto vendita che ci interessa, è possibile consultare lo store finder presente sul portale ufficiale.

Carrefour

I punti vendita Carrefour possono decidere in autonomia se restare aperti a Ferragosto o chiudere. In linea generale molti negozi risultano aperti, anche se spesso con orario ridotto; nelle grandi città, inoltre, diversi Carrefour Express urbani mantengono l’operatività continuata. Il suggerimento è consultare il sito della catena per verificare il proprio supermercato oppure telefonare direttamente al punto vendita per conoscere eventuali chiusure o orari ridotti.

Conad

Ottime notizie per i clienti Conad, che ha predisposto un piano capillare di aperture straordinarie su tutto il territorio nazionale. Molti punti vendita in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Lazio, Campania, Sardegna e in diverse altre regioni resteranno aperti con orari dedicati, sia in città sia nelle località di villeggiatura. L’azienda avverte che gli orari possono variare a seconda della struttura (apertura per l’intera giornata o limitata al mattino) e invita a controllare il dettaglio del singolo negozio tramite lo store locator ufficiale o l’app Conad, dove sono indicati anche indirizzi, orari di chiusura e servizi attivi come parafarmacia e distributore di carburante.

Coop

Molto più prudente la linea di Coop: l’indicazione generale è quella di restare chiusi il 15 agosto e di riaprire il 16. La decisione, però, non è uniforme, perché spetta alle cooperative territoriali: per questo, più che in altri casi, è fondamentale verificare l’eventuale apertura del proprio negozio sul sito ufficiale o con una telefonata diretta.

Crai

Nei supermercati Crai non esiste una linea comune: la scelta se aprire, ridurre l’orario o chiudere è affidata al singolo esercente. Per evitare di prendere l’auto e trovare le serrande abbassate, meglio una telefonata al punto vendita o una visita sul sito aziendale, dove è disponibile la sezione negozi e volantini.

Despar, Eurospar e Interspar

Per facilitare i propri clienti, Despar ha predisposto sul sito ufficiale una sezione dedicata con tutti gli orari straordinari di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2026, valida anche per le insegne Eurospar e Interspar. In molte zone i negozi restano aperti con il normale orario del sabato, ma gli orari possono comunque variare da punto vendita a punto vendita: la via più affidabile è il cerca punti vendita del portale, controllando la scheda del singolo negozio.

Esselunga

Per Esselunga il quadro è meno omogeneo del solito: sabato 15 agosto alcuni punti vendita resteranno chiusi, altri apriranno con orario ridotto e altri ancora seguiranno il consueto orario del sabato. Proprio per questo il consiglio è di non dare per scontato l’orario abituale e di consultare la pagina dedicata agli orari di Ferragosto o il cerca negozi sul sito ufficiale.

Eurospin

Molti punti vendita Eurospin risultano aperti a Ferragosto, in diversi casi con orario ridotto e operatività garantita soprattutto al mattino; alcune sedi, invece, hanno scelto la chiusura. Il localizzatore ufficiale dei punti vendita permette di verificare aperture e orari negozio per negozio.

Famila

I punti vendita Famila saranno quasi tutti aperti il 15 agosto, spesso con un orario ridotto concentrato nella fascia mattutina. Nelle località turistiche l’operatività si allunga: nel Veneto balneare, per esempio, risultano aperture prolungate a Caorle (8-20.30), Jesolo (8-21) e Sottomarina (8-20.30). Gli orari aggiornati sono raccolti nella pagina dedicata alle aperture straordinarie del sito.

Il Gigante

I negozi de Il Gigante saranno quasi tutti aperti per Ferragosto, alcuni con orario ridotto, mentre una parte prevede la chiusura. Le aperture festive dei singoli punti vendita, con i rispettivi orari, sono elencate in una pagina dedicata del sito ufficiale.

Iper, La grande i

La maggior parte dei negozi Iper, La grande i risulta aperta a Ferragosto, spesso però con orario ridotto o domenicale. Anche in questo caso il dettaglio del singolo punto vendita è consultabile sul sito ufficiale.

Lidl

I supermercati Lidl risultano aperti sabato 15 agosto, in genere con orario ridotto, mentre in alcune città e nelle zone turistiche l’apertura si spinge fino a sera. Sul sito ufficiale, nella sezione punti vendita e orari, sono segnalati gli orari e le eventuali chiusure di ciascun negozio.

MD

La maggior parte dei punti vendita MD prevede l’apertura per Ferragosto: quasi tutti i negozi, quindi, saranno operativi, ma molti seguiranno un orario diverso dal solito, spesso concentrato nella mattinata. I dettagli sono verificabili tramite il cerca negozi del sito ufficiale.

Pam Panorama

Anche la maggior parte dei supermercati Pam Panorama è aperta a Ferragosto, di frequente con orario ridotto o comunque diverso da quello abituale. Per sapere cosa fa il punto vendita di riferimento, il canale più sicuro resta il localizzatore sul sito ufficiale.

Penny Market

I negozi Penny Market, sabato 15 agosto, sono quasi tutti aperti ma con orari diversi dal solito. La catena pubblica un documento ufficiale con l’elenco completo delle aperture, degli orari e delle eventuali chiusure, aggiornato nei giorni immediatamente precedenti alla festività.

Gli altri supermercati e i discount

Chi fa la spesa in insegne di prossimità o in altri discount farà bene, come sempre, ad affidarsi ai canali ufficiali. Realtà come In’s Mercato, Todis, Unes e U2, Alì, Emisfero e Tigre non hanno diffuso una linea nazionale unica: aperture, orari ridotti e chiusure si decidono a livello di singolo negozio, con maggiori probabilità di trovare aperto nelle grandi città e nelle località balneari. Un’avvertenza vale per tutte le catene: quando il supermercato si trova all’interno di un centro commerciale, l’accesso può dipendere anche dall’apertura della galleria, che può seguire un orario proprio. In ogni caso, se la scheda del negozio non mostra esplicitamente il 15 agosto, non bisogna dedurre l’apertura dall’orario del sabato normale: una telefonata al punto vendita resta il controllo più affidabile.

Le polemiche dei sindacati

Come ogni anno, le aperture straordinarie del 15 agosto non sono esenti da polemiche. I sindacati, a partire dalla Filcams Cgil, tornano a pronunciarsi contro queste scelte e invitano i consumatori a non fare la spesa a Ferragosto per tutelare

il diritto a recuperare una dimensione sociale e familiare del riposo festivo.

La questione, in fondo, ruota attorno a un bivio: il bilanciamento tra il diritto al riposo dei lavoratori e il servizio offerto ai consumatori. Da un lato, in molti apprezzano la possibilità di fare acquisti anche in un giorno festivo; dall’altro, dietro l’apertura dei supermercati c’è il lavoro dei dipendenti, chiamati in servizio in una giornata tradizionalmente dedicata al riposo e, spesso, in condizioni di caldo estremo. Un tema che continua a dividere l’opinione pubblica.

Tra servizio e riposo, il senso del 15 agosto

Vale la pena ricordare che il Ferragosto deriva dall’antica festività romana delle Feriae Augusti, pensata proprio per offrire una pausa dal lavoro e celebrare il riposo. In questo senso, la scelta di molte insegne di adottare orari ridotti può essere letta come un compromesso: garantire il servizio essenziale a chi resta in città o è in viaggio e, allo stesso tempo, concedere ai dipendenti la possibilità di vivere almeno in parte la festa. La regola pratica, per chi deve fare la spesa dell’ultimo minuto, resta una sola: controllare sempre sito o app del proprio supermercato prima di uscire, perché gli orari possono cambiare fino all’ultimo.