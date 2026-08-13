Ognuno di noi è uscito almeno una volta nella vita da un supermercato con un carrello stracolmo di oggetti che non pensava di comprare. E magari ci siamo sentiti anche in colpa per aver speso soldi per prodotti superflui o addirittura inutili.

La colpa delle spese eccessive non è soltanto nostra. I negozi e i supermercati adottano da anni trucchi che inconsciamente spingono le persone a spendere molto di più.

Questi 5 sono i più diffusi.

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La disposizione dei prodotti

Il posto in cui vengono piazzati i prodotti è tutt’altro che casuale. Facciamoci caso. I beni di prima necessità, ovvero quelli più acquistati come acqua, latte, uova, verdura e pane, vengono dislocati nei pressi dell’uscita oppure sparsi in tutti gli scaffali.

È un trucco per farci percorrere tutte le corsie del supermercato e riempire il carrello.

La posizione della merce sugli scaffali

Se la prossima volta che andiamo al supermercato faremo più attenzione scopriremo che tutti i prodotti dei brand più famosi e venduti sono piazzati sugli scaffali all’altezza degli occhi. Anche questo è uno stratagemma per indirizzare l’acquisto e farci acquistare gli oggetti più costosi.

Se vogliamo risparmiare e non cadere nella trappola il consiglio è uno solo: guardare negli scaffali più bassi.

L’influenza della musica

La musica ha un impatto fortissimo sul nostro cervello e sulle nostre emozioni. Le canzoni diffuse al supermercato non fanno eccezione. Nei momenti di poco afflusso la playlist sarà calma e rilassata per indurre il cliente a fare la spesa con calma comprando tutto ciò di cui ha bisogno o anche qualcosa in più.

In quelli di grande affollamento probabilmente sentiremo canzoni con ritmi incalzanti pensate per farci mettere la merce nel carrello senza badare tanto ai prezzi e alle promozioni.

La dimensione del carrello

Con il passare degli anni la grandezza dei carrelli è progressivamente aumentata. Il motivo? Più grande è il carrello e più avremo la tendenza a riempirlo. Molte persone credono addirittura che la spesa non sia terminata finché non è pieno fino all’orlo.

Evitiamo di cadere nel tranello. Se abbiamo bisogno di poche cose scegliamo il cestino.

Le offerte

Subito dopo il reparto frutta e verdura molti supermercati piazzano la zona delle offerte. Una strategia che induce a pensare che il punto vendita sia davvero attento al risparmio e ai bisogni dei clienti.

In realtà è una strategia per spingere ad acquistare oggetti diventati estremamente attraenti grazie al prezzo basso ma che non servono davvero.

Come difendersi dai trucchi dei supermercati

La consapevolezza delle strategie di marketing utilizzate nei supermercati è il primo passo per iniziare a spendere in modo consapevole e salvare centinaia di euro ogni mese.

Il secondo è quello di preparare sempre una lista della spesa prima di uscire di casa. Ci aiuterà a comprare soltanto ciò che è davvero necessario, a risparmiare tempo e denaro e a ridurre gli sprechi alimentari.

Un’altra buona idea è quella di dedicare qualche minuto a confrontare i prezzi. I volantini dei supermercati mostrano gli sconti settimanali. Ma nello stesso negozio o in altri punti vendita potrebbero esserci gli stessi prodotti o prodotti migliori a costo più basso.