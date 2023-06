Superbonus, slitta al 31 dicembre 2023 il termine per la fine dei lavori

Il Decreto legge numero 61 del 2023 recante “interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché nel settore energetico”, il cosiddetto decreto Alluvioni, ha avuto degli effetti anche sul Superbonus 110%.

È prevista, infatti, la proroga al 31 dicembre 2023 per ultimare i lavori su unità immobiliari che sono state interessate dall’alluvione ai fini del Superbonus 110%. Una modifica apportata per cercare di agevolare anche edifici che hanno subito danni dalla calamità naturale in questione. In questo modo si potrà ancora fruire della detrazione al 110% anziché di quella prevista in modalità ridotta per la generalità dei contribuenti (al 90%).

Decreto Alluvioni e Superbonus

Tra le diverse misure previste dal decreto Alluvioni c’è anche il differimento al 31 dicembre 2023 per terminare i lavori effettuati, ma solo per gli immobili situati nei territori interessati dall’alluvione. La modifica è stata inserita nell’articolo 1 e prevede il mantenimento del Superbonus al 110% (viene, quindi, meno la riduzione al 90% della detrazione prevista per la generalità dei contribuenti).

Allo stesso tempo il termine ultimo per portare a termine i lavori per le villette unifamiliari, previsto al 30 settembre, è differito al 31 dicembre 2023.

Chi può beneficiare della proroga?

Possono beneficiare di quanto previsto dal decreto Alluvioni, detrazione per intero e proroga al 31 dicembre, i Comuni indicati nell’Allegato 1 del decreto stesso delle tre Regioni coinvolte: Emilia Romagna, Marche e Toscana.

Ad essere maggiormente colpita, come sappiamo, è stata l’Emilia Romagna e i benefici riguardano specifici Comuni che si trovano nelle province di Ferrara, Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna e Rimini. Per quel che riguarda le Marchesi tratta di alcuni Comuni in provincia di Pesaro –Urbino e per la Toscana di alcuni Comuni in provincia di Firenze.

La proroga prevista dal decreto alluvioni, in ogni caso, sarà una tantum e limitata nel tempo visto l’evento eccezionale che l’ha portata. Ma soprattutto è prevista solo per i Comuni elencati nell’Allegato 1 del decreto stesso.

I tempi della proroga

Il tempo per ultimare i lavori delle villette unifamiliari è spostato dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 ma sempre a patto che alla data del 30 settembre 2022 il 30% delle opere in programma siano state realizzate.

Per quel che riguarda, invece, il rinvio della riduzione delle detrazioni, la lancetta sarebbe spostata di un anno e si manterrebbe la detrazione al 110% fino al 31 dicembre 2023.

In tutti gli altri casi la detrazione per il 2023 è scesa al 90%, percentuale destinata a scendere ancora nei prossimi anni: al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.