Superbonus 110%, la Regione acquisterà i crediti delle imprese per sbloccarli

Uno dei problemi burocratici del Superbonus 110% è rappresentato, senza ombra di dubbio, dal blocco dei crediti d’imposta.

Le imprese edili ne vantano molti che non possono riscuotere e si trovano nella difficile situazione di non poter pagare dipendenti e fornitori.

Il problema, ovviamente, si riversa anche sui cittadini che vedono le opere sulle proprie abitazioni non procedere in fretta come dovrebbero. Ma la norma appena passata con un emendamento alla Finanziaria regionale in Sardegna, si propone di sbloccare i crediti di imposta per rimuovere gli ostacoli burocratici per le imprese.

La decisione della Sardegna sul Superbonus

Con un emendamento all’articolo 10 della Finanziaria regionale, la Sardegna approva una norma che consente alla Regione di acquistare i crediti dalle banche. A portarli in compensazione, poi, ci penserà il sistema Regione stesso, consentendo, però, al tempo stesso alle imprese edili di avere liquidità immediata.

La norma, ovviamente, prevede anche un sistema di garanzie che va permettere alle casse della Regione di non perdere assolutamente nulla perché il programma sarà impostato in modo che la compensazione avvenga nel modo più veloce possibile.

Ma da dove nasce questa decisione? La norma che poi è stata approvata nasce da una proposta presentata da Antonello Perru, il coordinatore di Sardegna al Centro, e da Stefano Tunis, consigliere regionale di Sardegna20Venti.

L’obiettivo, ovviamente, è quello di andare incontro sia alle esigenze delle imprese edili che a quelle dei cittadini risolvendo il problema dei crediti di imposta. Un problema, che proprio per la mancanza di liquidità e per i tanti crediti vantati ma non riscuotibili nell’immediato, non stava mettendo in ginocchio solo le imprese edili, ma anche ritardando il completamente dei lavori avviati.

Un soluzione a costo zero per i crediti del Superbonus 110%

La Sardegna, quindi, con una norma nella Finanziaria regionale trova una soluzione a costo zero per uno dei problemi più critici del Superbonus 110%. Acquistare i crediti di imposta compensandoli con i propri debiti di tutto il sistema Regione. Dall’Irpef alle collaborazioni esterne, quindi, ogni debito della Regione potrà essere compensato con i crediti di imposta del Superbonus 110%.

Un soluzione che potrebbe essere un esempio anche per tutte le altre realtà italiane dove la gestione dei crediti di imposta del Superbonus sta diventando un problema sia per le aziende edili che per i cittadini i quali vedono i propri lavori di efficientamento energetico non arrivare a conclusione.