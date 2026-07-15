Stripe e Advent puntano a PayPal. L’offerta da 53 miliardi che può ridisegnare i pagamenti globali

La grande scommessa fintech: Stripe e Advent vogliono comprare PayPal a 60,50 dollari per azione. Tutti i dettagli dell’operazione.
Nel panorama dei pagamenti digitali, l’interesse strategico di Stripe e Advent International verso PayPal rappresenta un momento di potenziale trasformazione profonda per l’intero settore fintech.
L’idea di un’acquisizione congiunta, con una proposta valutata intorno ai 60,50 dollari per azione e un controvalore complessivo che supera i 53 miliardi di dollari, emerge come un’operazione che unisce la spinta innovativa di una delle piattaforme più dinamiche del mercato con le risorse strutturate di un fondo di private equity esperto in servizi finanziari.
Questa combinazione punta a creare un soggetto capace di operare su scala globale senza smembrare l’azienda acquisita, mantenendo intatta la sua infrastruttura e il portafoglio di soluzioni, con una ripartizione paritetica del 50% tra i due partner. [...]
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