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Stop alle telefonate moleste dai call center, ora i numeri saranno riconoscibili

Patrizia Del Pidio

7 Maggio 2026 - 16:27

Nuova delibera Agcom, arrivano i numeri brevi a tre cifre per identificare i call center autorizzati. Ecco cosa cambia per gli utenti e come evitare le truffe.

Stop alle telefonate moleste dai call center, ora i numeri saranno riconoscibili
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Finalmente si fanno passi avanti nel contrastare le chiamate moleste dei call center. La delibera 21/26/CIR del 14 aprile 2026 della Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell’Agcom dà il via libera a numeri brevi a tre cifre come identificativo di chi chiama: in questo modo sarà facilmente riconoscibile il numero del call center e si potrà scegliere di non rispondere.

Finora i numeri a tre cifre erano stati lasciati esclusivamente per le chiamate di emergenza (113 e 118, ad esempio) e sono facilmente riconoscibili. Sfruttando la stessa logica, l’immediatezza di riconoscimento, si vuole rendere riconoscibili anche i numeri degli operatori commerciali che lavorano sulla rete nazionale.

L’Agcom sul proprio sito spiega:

Gli utenti potranno riconoscere le chiamate degli operatori di settore, imprese e call center che operano legalmente attraverso un numero breve “chiamante” di tre cifre, come tutti i numeri dedicati all’assistenza clienti. Le aziende potranno così essere più facilmente identificate, riducendo il rischio di confusione sull’identità del chiamante generato dalle pratiche di teleselling e telemarketing aggressivo.

Dal sistema, per il momento, resteranno escluse le chiamate dall’estero, anche se molto spesso sono alla base di truffe articolate. I numeri brevi, di fatto, saranno associati soltanto agli operatori che sono autorizzati ad operare in Italia.

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Le misure già in vigore

L’Agcom ha scelto un approccio graduale. Il primo pacchetto di misure è già operativo grazie alle delibere già adottate per la trasparenza. Quando appariranno solo tre cifre sul display del telefono non sarà difficile capire chi sta chiamando.
La novità libera dall’incertezza che ogni volta che squilla il telefono con un numero sconosciuto assale chi deve rispondere “sarà il corriere o un call center?”.

Con l’introduzione obbligatoria dei numeri a tre cifre per le telefonate di telemarketing e di teleselling sarà immediato riconoscere chi chiama (ed eventualmente decidere di non rispondere).

Fino a oggi i call center potevano utilizzare qualsiasi numero, anche numeri camuffati e poco riconoscibili e i cittadini erano esasperati dalle continue chiamate con offerte per tariffe di luce, gas e telefono che nessuno ha più voglia di ascoltare.
Anche il registro delle opposizioni, che sembrava un’ottima idea per risolvere il problema, è stato aggirato con la numerazione selvaggia, ma da oggi i call center dovranno essere riconoscibili e usare, appunto, numeri a tre cifre.

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Cosa apparirà sul display?

Invece di un numero fisso o mobile, ora i call center saranno associati a una numerazione breve assegnata e registrata. Potrà essere usato dagli operatori telefonici, dalla banca, dall’assicurazione, da chiunque faccia offerte commerciali. Ma a colpo d’occhio sarà possibile sapere che non è il parente dimenticato che sta chiamando.
Non sempre, in ogni caso, dietro la chiamata con numero da tre cifre si nasconde il telemarketing selvaggio: alle volte potrebbero essere anche offerte interessanti o vantaggiose.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Agcom
# Call Center

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