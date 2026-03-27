Stasera in TV, programmi e film di venerdì 27 marzo in prima serata

Sinossi

Un predicatore solitario giunge in un remoto villaggio di montagna, dove tensioni e contrasti segnano la quotidianità della comunità. Il suo arrivo rompe equilibri precari e lo conduce a confrontarsi con personalità ostili e situazioni imprevedibili, in un contesto in cui fede, sopravvivenza e giustizia si intrecciano in modo sempre più complesso.