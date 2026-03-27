Stasera in TV, programmi e film di venerdì 27 marzo in prima serata

Stasera in TV: torna il venerdì di intrattenimento sui canali generalisti, con tanti show, serie TV in prima visione, documentari, reality, talent e anche qualche film per tutta la famiglia. Per le ammiraglie RAI e Mediaset si ripresenta la stessa sfida della scorsa settimana.
Su RAI 1 va in scena The Voice Generations, condotto come sempre da Antonella Clerici. Su CANALE 5, invece, troviamo la quarta puntata in appena 10 giorni della nuova edizione del Grande Fratello VIP, con al timone Ilary Blasi.
Stesso copione anche per RAI 2, con la terza uscita della quindicesima stagione di Delitti in Paradiso, e su ITALIA 1, che ripropone l’eroina Wonder Woman, stavolta nel secondo capitolo 1984, nell’adattamento cinematografico con Gal Gadot. LA7 sostituisce ancora Propaganda Live con l’approfondimento curato dalla redazione del TG di Enrico Mentana. Tanti film, invece, sui canali tematici dedicati.
Programmi TV stasera, 27 marzo 2026: cosa vedere tra show, talk, film e serie TV sui canali principali
Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, venerdì 27 marzo 2026.
- RAI 1 - The Voice Generations (dalle 21:30): il ritorno dello show musicale aperto a tutte le età, condotto da Antonella Clerici
- RAI 2 - Delitti in Paradiso (dalle 21:20): 15esima stagione del “crime caraibico” girato sulla splendida isola di Saint-Marie, con tanti delitti da risolvere
- RAI 3 - Erano ragazzi in barca (dalle 21:20): dramma storico del 2023 diretto da George Clooney, con Joel Edgerton, Callum Turner, Peter Guinness, Sam Strike, Thomas Elms e Jack Mulhern
- RETE 4 - Quarto grado (dalle 21:33): programma di approfondimento, attualità e cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero
- CANALE 5 - Grande Fratello VIP (dalle 21:20): quarta puntata dell’edizione 2026 del GF VIP, condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e la new entry Selvaggia Lucarelli come opinioniste
- ITALIA 1 - Wonder Woman 1984 (dalle 21:30): diretto da Patty Jenkins, direttamente dall’universo DC arriva la pellicola del 2020 dedicata a Wonder Woman, con Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen e Pedro Pascal
- LA7 - Speciale TgLa7 (dalle 21:15): lo speciale di TGLA7 condotto dal direttore Enrico Mentana
- TV8 - MasterChef Italia (dalle 21:40): nuova puntata con la Red Mistery Box, con tante prove e premi in palio per gli aspiranti masterchef
- NOVE - Fratelli di Crozza (dalle 21:30): nuova puntata dello show comico-satirico di Maurizio Crozza
Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di venerdì 27 marzo
Chi, invece, cerca un buon film, sappia che c’è tanta carne al fuoco, sia a livello italiano che internazionale. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.
- Erano ragazzi in barca - RAI 3 (21:20)
|Titolo
|Erano ragazzi in barca
|Anno di uscita
|2023
|Regia
|George Clooney
|Interpreti principali
|Joel Edgerton, Callum Turner, Peter Guinness, Sam Strike, Thomas Elms, Jack Mulhern
|Sinossi
|Nel pieno della Grande Depressione, un gruppo di studenti senza mezzi né aspettative prova a costruire qualcosa di più grande di loro. Tra sacrifici, tensioni e sfide personali, la squadra affronta un percorso che mette alla prova identità e legami, mentre un obiettivo ambizioso si fa sempre più concreto, trasformando una semplice opportunità in una sfida decisiva.
|Budget di produzione
|circa 40 milioni di dollari
|Incassi
|circa 55,5 milioni di dollari
- Wonder Woman 1984 - Italia 1 (21:30)
|Titolo
|Wonder Woman 1984
|Anno di uscita
|2020
|Regia
|Patty Jenkins
|Interpreti principali
|Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, Connie Nielsen
|Sinossi
|Nel pieno delle tensioni della Guerra Fredda, un delicato equilibrio internazionale viene messo a rischio da forze oscure e ambizioni personali. Tra inganni, identità nascoste e minacce su scala globale, una figura determinata si trova al centro di una sfida che coinvolge potere, fiducia e responsabilità, in un contesto dove ogni scelta può cambiare il corso degli eventi.
|Budget di produzione
|circa 200 milioni di dollari
|Incassi
|circa 169–170 milioni di dollari
|Titolo
|Oldboy
|Anno di uscita
|2013
|Regia
|Spike Lee
|Interpreti principali
|Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Sharlto Copley, Samuel L. Jackson, Michael Imperioli, Pom Klementieff
|Sinossi
|Un uomo viene sequestrato senza motivo e rinchiuso in isolamento per anni, finché un rilascio altrettanto inspiegabile lo riporta nel mondo. Determinato a ottenere risposte, intraprende una ricerca che lo espone a pericoli crescenti, mentre ogni indizio sembra avvicinarlo a una verità sempre più oscura e personale.
|Budget di produzione
|circa 30 milioni di dollari
|Incassi
|circa 5,18 milioni di dollari
|Titolo
|Infinite
|Anno di uscita
|2021
|Regia
|Antoine Fuqua
|Interpreti principali
|Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor, Sophie Cookson, Dylan O’Brien, Toby Jones, Jason Mantzoukas
|Sinossi
|Un uomo perseguitato da visioni inspiegabili scopre che i suoi ricordi appartengono a vite precedenti realmente vissute. Inserito in un conflitto segreto tra due fazioni contrapposte, si ritrova al centro di una lotta che coinvolge il destino dell’umanità, mentre cerca di comprendere la propria identità e il ruolo decisivo che è chiamato a svolgere.
|Budget di produzione
|circa 100 milioni di dollari
|Incassi
|n.d.
- Il cavaliere pallido - Iris (21:14)
|Titolo
|Il cavaliere pallido
|Anno di uscita
|1985
|Regia
|Clint Eastwood
|Interpreti principali
|Clint Eastwood, Michael Moriarty, Carrie Snodgress, Chris Penn, Richard Dysart, Sydney Penny
|Sinossi
|Un predicatore solitario giunge in un remoto villaggio di montagna, dove tensioni e contrasti segnano la quotidianità della comunità. Il suo arrivo rompe equilibri precari e lo conduce a confrontarsi con personalità ostili e situazioni imprevedibili, in un contesto in cui fede, sopravvivenza e giustizia si intrecciano in modo sempre più complesso.
|Budget di produzione
|circa 7 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 41 milioni di dollari (USA)
- La grande fuga - RAI Movie (21:10)
|Titolo
|La grande fuga
|Anno di uscita
|1963
|Regia
|John Sturges
|Interpreti principali
|Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, James Donald, Charles Bronson, Donald Pleasence
|Sinossi
|Durante il Secondo conflitto mondiale, un gruppo di prigionieri alleati affronta una detenzione rigidamente controllata. Dopo ripetuti tentativi falliti, prende forma un piano ambizioso che richiede collaborazione, ingegno e disciplina. In un contesto segnato da regole ferree e tensioni costanti, ogni scelta può determinare il successo o il fallimento di un’impresa destinata a lasciare il segno.
|Budget di produzione
|circa 4 milioni di dollari
|Incassi
|circa 11,7 milioni di dollari (USA e Canada)
- Colpo grosso al drago rosso - Rush Hour 2 - Twenty Seven (21:10)
|Titolo
|Colpo grosso al drago rosso - Rush Hour 2
|Anno di uscita
|2001
|Regia
|Brett Ratner
|Interpreti principali
|Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Zhang Ziyi, Roselyn Sánchez, Alan King
|Sinossi
|Un’indagine internazionale prende forma tra Hong Kong e Los Angeles dopo un attentato che coinvolge interessi diplomatici e criminalità organizzata. Due detective dalle personalità opposte si ritrovano a seguire piste sempre più complesse, tra sospetti, alleanze incerte e sviluppi inattesi, mentre emergono connessioni che ampliano la portata del caso oltre ogni previsione iniziale.
|Budget di produzione
|90 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 347 milioni di dollari
|Titolo
|Amistad
|Anno di uscita
|1997
|Regia
|Steven Spielberg
|Interpreti principali
|Djimon Hounsou, Morgan Freeman, Matthew McConaughey, Anthony Hopkins, Nigel Hawthorne, Anna Paquin
|Sinossi
|Nel 1839, la rivolta su una nave carica di prigionieri africani innesca una complessa battaglia legale negli Stati Uniti. Tra tensioni politiche e morali, il caso mette in discussione leggi e principi fondamentali, mentre una difesa determinata cerca di dimostrare una verità scomoda che potrebbe cambiare il destino degli imputati e il significato stesso di giustizia.
|Budget di produzione
|circa 40 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 60 milioni di dollari
- JFK - Un caso ancora aperto - La7 Cinema (21:15)
|Titolo
|JFK - Un caso ancora aperto
|Anno di uscita
|1991
|Regia
|Oliver Stone
|Interpreti principali
|Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Gary Oldman, Kevin Bacon, Michael Rooker, Jack Lemmon
|Sinossi
|Dopo l’assassinio di un presidente e la rapida chiusura ufficiale del caso, emergono incongruenze che mettono in dubbio la versione accettata. Un procuratore decide di approfondire, ricostruendo eventi, testimonianze e connessioni nascoste. In un contesto segnato da tensioni politiche e verità parziali, la sua indagine apre scenari inattesi che sfidano le certezze istituzionali.
|Budget di produzione
|circa 40 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 205 milioni di dollari
- Che cosa aspettarsi quando si aspetta - La 5 (21:12)
|Titolo
|Che cosa aspettarsi quando si aspetta
|Anno di uscita
|2012
|Regia
|Kirk Jones
|Interpreti principali
|Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, Anna Kendrick, Brooklyn Decker, Matthew Morrison
|Sinossi
|Le vite di diverse coppie si intrecciano mentre affrontano percorsi differenti verso la genitorialità. Tra attese inattese, scelte complesse e relazioni in evoluzione, ogni storia mette in luce paure, desideri e cambiamenti profondi. In un equilibrio tra leggerezza e realtà, il cammino verso l’essere genitori si rivela imprevedibile e ricco di sfumature.
|Budget di produzione
|circa 40 milioni di dollari
|Incassi
|circa 84,4 milioni di dollari