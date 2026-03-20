Stasera in TV, programmi e film di venerdì 20 marzo in prima serata

Stasera in TV: torna il venerdì di intrattenimento sui canali generalisti, con tanti show, serie TV in prima visione, documentari, reality, talent e anche qualche film per tutta la famiglia. Per le ammiraglie RAI e Mediaset c’è una sfida interessante e inedita rispetto alle scorse settimane.
Su RAI 1 va in scena The Voice Generations, condotto come sempre da Antonella Clerici. Ma la novità è su CANALE 5, poiché andrà in onda la seconda puntata della nuova stagione del Grande Fratello VIP, con al timone il ritorno di Ilary Blasi. Via, quindi, Io sono Farah dalla prima serata del venerdì.
Occhi puntati anche su RAI 2, con la seconda uscita della quindicesima stagione di Delitti in Paradiso, e su ITALIA 1, che propone l’eroina Wonder Woman nell’adattamento cinematografico con Gal Gadot. A pochi giorni dal referendum giustizia 2026, LA7 sostituisce Propaganda Live con un primo assaggio delle maratone di Enrico Mentana, con lo Speciale TGLA7 - SI o NO. Tanti film, invece, sui canali tematici dedicati.
Programmi TV stasera, 20 marzo 2026: cosa vedere tra show, talk, film e serie TV sui canali principali
Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, venerdì 20 marzo 2026.
- RAI 1 - The Voice Generations (dalle 21:30): il ritorno dello show musicale aperto a tutte le età, condotto da Antonella Clerici
- RAI 2 - Delitti in Paradiso (dalle 21:20): 15esima stagione del “crime caraibico” girato sulla splendida isola di Saint-Marie, con tanti delitti da risolvere
- RAI 3 - Il Tempo che ci vuole (dalle 21:20): dramma del 2024 diretto da Francesca Comencini, con Romana Maggiora Vergano, Fabrizio Gifuni, Anna Mangiocavallo, Luca Donini, Daniele Monterosi e Lallo Circosta
- RETE 4 - Quarto grado (dalle 21:33): programma di approfondimento, attualità e cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero
- CANALE 5 - Grande Fratello VIP (dalle 21:20): seconda puntata dell’edizione 2026 del GF VIP, condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e la new entry Selvaggia Lucarelli come opinioniste
- ITALIA 1 - Wonder Woman (dalle 21:31): diretto da Patty Jenkins, direttamente dall’universo DC arriva la pellicola del 2017 dedicata a Wonder Woman, con Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright e Connie Nielsen
- LA7 - Speciale TgLa7 - SI o NO (dalle 21:15): lo speciale di TGLA7 dedicato al referendum giustizia, condotto dal direttore Enrico Mentana
- TV8 - MasterChef Italia (dalle 21:40): nuova puntata con la prima vera mystery box dell’edizione, con tante prove e premi in palio per gli aspiranti masterchef
- NOVE - Fratelli di Crozza (dalle 21:30): terza puntata della 19esima stagione dello show comico-satirico di Maurizio Crozza
Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di venerdì 20 marzo
Chi, invece, cerca un buon film, sappia che c’è tanta carne al fuoco, sia a livello italiano che internazionale. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.
- Il tempo che ci vuole - RAI 3 (21:20)
|Titolo
|Il tempo che ci vuole
|Anno di uscita
|2024
|Regia
|Francesca Comencini
|Interpreti principali
|Romana Maggiora Vergano, Fabrizio Gifuni, Anna Mangiocavallo, Luca Donini, Daniele Monterosi, Lallo Circosta
|Sinossi
|Tra set cinematografici e vita quotidiana, il rapporto tra un padre e una figlia attraversa trasformazioni profonde e dolorose. L’incanto iniziale lascia spazio a distanze difficili da colmare, mentre fragilità personali emergono con forza. In un tentativo estremo di ricucire il legame, un viaggio diventa occasione di confronto e possibile cambiamento.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|1.004.213 euro
- Wonder Woman - Italia 1 (21:31)
|Titolo
|Wonder Woman
|Anno di uscita
|2017
|Regia
|Patty Jenkins
|Interpreti principali
|Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, David Thewlis, Danny Huston
|Sinossi
|Cresciuta in un luogo isolato e protetto, una giovane donna scopre il proprio destino quando il mondo esterno irrompe improvvisamente nella sua vita. Spinta da un forte senso di giustizia, intraprende un viaggio che la porterà al centro di un conflitto globale, dove dovrà confrontarsi con forze oscure e mettere alla prova le sue straordinarie capacità.
|Budget di produzione
|circa 150 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 821 milioni di dollari
- Solo per vendetta - 20 (21:10)
|Titolo
|Solo per vendetta
|Anno di uscita
|2011
|Regia
|Roger Donaldson
|Interpreti principali
|Nicolas Cage, January Jones, Guy Pearce, Harold Perrineau, Jennifer Carpenter, Xander Berkeley
|Sinossi
|Dopo un’aggressione brutale che sconvolge la sua vita, un uomo accetta un’offerta che promette giustizia immediata, ma che lo trascina in un sistema oscuro e vincolante. Quello che sembra un gesto risolutivo si trasforma presto in un percorso senza ritorno, dove ogni scelta comporta conseguenze imprevedibili e pericolose.
|Budget di produzione
|circa 35 milioni di dollari
|Incassi
|circa 14 milioni di dollari
- Derailed - Punto d’impatto - RAI 4 (21:20)
|Titolo
|Derailed - Punto d’impatto
|Anno di uscita
|2002
|Regia
|Bob Misiorowski
|Interpreti principali
|Jean-Claude Van Damme, Tomas Arana, Laura Harring, Simona Williams, Susan Gibney, Lucy Jenner
|Sinossi
|Durante una missione di protezione ad alto rischio, un agente governativo si trova coinvolto in un’operazione che sfugge rapidamente al controllo. Tra spostamenti sotto sorveglianza e un attacco improvviso, emerge una minaccia legata a una scoperta scientifica estremamente pericolosa. In uno spazio chiuso e instabile, ogni scelta diventa decisiva per evitare conseguenze irreversibili.
|Budget di produzione
|10–15 milioni di dollari
|Incassi
|distribuzione limitata, principalmente home video
- La recluta - Iris (21:14)
|Titolo
|La recluta
|Anno di uscita
|1990
|Regia
|Clint Eastwood
|Interpreti principali
|Clint Eastwood, Charlie Sheen, Raúl Juliá, Sônia Braga, Tom Skerritt, Lara Flynn Boyle
|Sinossi
|Un’indagine su una rete criminale legata al furto di auto di lusso si trasforma in una vicenda personale e pericolosa per un investigatore determinato. Affiancato da un giovane collega inesperto ma segnato da un passato difficile, dovrà affrontare una spirale di violenza crescente, in cui fiducia e coraggio diventano elementi decisivi per ribaltare una situazione ormai fuori controllo.
|Budget di produzione
|circa 30 milioni di dollari
|Incassi
|circa 43,7 milioni di dollari (negli USA)
- Il principe del deserto - RAI Movie (21:10)
|Titolo
|Il principe del deserto
|Anno di uscita
|2011
|Regia
|Jean-Jacques Annaud
|Interpreti principali
|Mark Strong, Antonio Banderas, Freida Pinto, Tahar Rahim, Riz Ahmed, Lotfi Dziri
|Sinossi
|In un contesto segnato da rivalità tribali e accordi fragili, due giovani cresciuti come ostaggi sviluppano visioni opposte del proprio destino. Quando una scoperta destinata a cambiare gli equilibri emerge nel cuore del deserto, tensioni sopite tornano a galla, mettendo alla prova alleanze, identità e ambizioni personali.
|Budget di produzione
|40–55 milioni di dollari
|Incassi
|circa 5,45 milioni di dollari
- Agnus Dei - Cielo (21:15)
|Titolo
|Agnus Dei
|Anno di uscita
|2016
|Regia
|Anne Fontaine
|Interpreti principali
|Lou de Laâge, Agata Buzek, Agata Kulesza, Vincent Macaigne, Joanna Kulig, Eliza Rycembel
|Sinossi
|Nel cuore di un’Europa segnata dalla guerra, una giovane volontaria si trova coinvolta in una situazione che mette alla prova coscienza, responsabilità e silenzio. In un luogo isolato e fragile, emergono verità difficili da accettare e proteggere, mentre ogni scelta può cambiare il destino di chi vi è coinvolto.
- Rush Hour - Due mine vaganti - Twenty Seven (21:12)
|Titolo
|Rush Hour - Due mine vaganti
|Anno di uscita
|1998
|Regia
|Brett Ratner
|Interpreti principali
|Jackie Chan, Chris Tucker, Ken Leung, Tom Wilkinson, Tzi Ma, Chris Penn
|Sinossi
|Un’indagine delicata si trasforma in un caso ad alta tensione quando il rapimento della figlia di un diplomatico coinvolge autorità internazionali e rivalità interne. Tra diffidenze istituzionali e contrasti caratteriali, una collaborazione forzata mette in moto un percorso imprevedibile, dove intuito e adattamento diventano essenziali per avvicinarsi alla verità.
|Budget di produzione
|33–35 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 244 milioni di dollari
- Rapsodia in agosto - TV2000 (21:05)
|Titolo
|Rapsodia in agosto
|Anno di uscita
|1991
|Regia
|Akira Kurosawa
|Interpreti principali
|Sachiko Murase, Hidetaka Yoshioka, Mieko Suzuki, Mitsunori Isaki, Hisashi Igawa, Toshie Negishi
|Sinossi
|Nel corso di un’estate segnata da memorie profonde e legami familiari, una donna anziana condivide con i nipoti il peso di un passato che continua a risuonare nel presente. Tra racconti, silenzi e una scoperta inattesa, il tempo diventa lo spazio in cui le generazioni si confrontano, cercando un fragile equilibrio tra perdita, identità e riconciliazione.
|Budget di produzione
|circa 10 milioni di dollari
|Incassi
|circa 500 mila dollari
- Race - Il colore della vittoria - La7 Cinema (21:15)
|Titolo
|Race - Il colore della vittoria
|Anno di uscita
|2016
|Regia
|Stephen Hopkins
|Interpreti principali
|Stephan James, Jason Sudeikis, Carice van Houten, Jeremy Irons, Amanda Crew, William Hurt
|Sinossi
|Attraverso uno sguardo che unisce memoria e testimonianza, prende forma il percorso umano e sportivo di un atleta destinato a lasciare un segno profondo nella storia. In un contesto segnato da tensioni sociali e politiche, il suo talento e la sua determinazione mettono in discussione convinzioni radicate, trasformando ogni traguardo in qualcosa di più di una semplice vittoria.
|Budget di produzione
|circa 25 milioni di dollari
|Incassi
|circa 25 milioni di dollari
- A casa con i suoi - La 5 (21:26)
|Titolo
|A casa con i suoi
|Anno di uscita
|2006
|Regia
|Tom Dey
|Interpreti principali
|Matthew McConaughey, Sarah Jessica Parker, Zooey Deschanel, Justin Bartha, Bradley Cooper, Terry Bradshaw
|Sinossi
|Un incontro casuale accende una relazione che sembra perfetta sotto ogni aspetto, ma dietro l’apparente armonia si nascondono intenzioni meno limpide. Tra dinamiche familiari irrisolte e strategie inaspettate, il rapporto si complica progressivamente, mettendo in discussione certezze e ruoli consolidati in un equilibrio tutt’altro che stabile.
|Budget di produzione
|circa 50 milioni di dollari
|Incassi
|circa 128 milioni di dollari
- Missione eroica - I pompieri 2 - Cine34 (21:00)
|Titolo
|Missione eroica - I pompieri 2
|Anno di uscita
|1987
|Regia
|Giorgio Capitani
|Interpreti principali
|Paolo Villaggio, Lino Banfi, Massimo Boldi, Christian De Sica, Teo Teocoli, Luc Merenda
|Sinossi
|Una squadra di vigili del fuoco decisamente fuori dagli schemi tenta di trasformare una serie di fallimenti in un’occasione di riscatto. Tra addestramenti improbabili e missioni ad alto rischio, i cinque si trovano ad affrontare situazioni sempre più complesse, dove l’imprevedibilità diventa la regola e ogni intervento può sfuggire di mano.