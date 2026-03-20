Stasera in TV, programmi e film di venerdì 20 marzo in prima serata

Sinossi

Tra set cinematografici e vita quotidiana, il rapporto tra un padre e una figlia attraversa trasformazioni profonde e dolorose. L’incanto iniziale lascia spazio a distanze difficili da colmare, mentre fragilità personali emergono con forza. In un tentativo estremo di ricucire il legame, un viaggio diventa occasione di confronto e possibile cambiamento.