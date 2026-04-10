Stasera in TV, programmi e film di venerdì 10 aprile in prima serata

Stasera in TV: torna il solito venerdì di intrattenimento sui canali generalisti, con tanti show, serie TV in prima visione, reality, talent e anche qualche film per tutta la famiglia. Per le ammiraglie RAI e Mediaset, dopo le ovvie rivisitazioni della settimana pasquale, ecco una sfida tra prodotti che puntano molto sullo show.
Su RAI 1 va in scena la prima uscita della nuova stagione di Dalla Strada al Palco, che vede una formula tutta particolare senza conduttore (Nek ha dato l’addio). Su CANALE 5, invece, troviamo la solita puntata della nuova edizione del Grande Fratello VIP, con al timone Ilary Blasi.
Stesso copione anche per RAI 2, con la quinta uscita della quindicesima stagione di Delitti in Paradiso, e su ITALIA 1, che ripropone l’universo DC con Aquaman e il Regno Perduto, diretto da James Wan. Su LA7 torna Propaganda Live con Diego Bianchi, in arte Zoro, dopo lo stop per far spazio, per qualche settimana all’approfondimento curato dalla redazione del TG di Enrico Mentana. Tanti film, invece, sui canali tematici dedicati.
Programmi TV stasera, 10 aprile 2026: cosa vedere tra show, talk, film e serie TV sui canali principali
Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, venerdì 10 aprile 2026.
- RAI 1 - Dalla Strada al Palco (dalle 21:30): nuova edizione del talent che premia gli artisti di strada d’Italia. Prevista la super giuria composta da Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero e Nino Frassica
- RAI 2 - Delitti in Paradiso (dalle 21:20): 15esima stagione del “crime caraibico” girato sulla splendida isola di Saint-Marie, con tanti delitti da risolvere
- RAI 3 - La casa di Ninetta (dalle 21:20): dramma del 2024 diretto da Lina Sastri, con Maria Pia Calzone, Angela Pagano, Lina Sastri, Massimo De Matteo, Antonella Stefanucci e Antonella Morea
- RETE 4 - Quarto grado (dalle 21:33): programma di approfondimento, attualità e cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero
- CANALE 5 - Grande Fratello VIP (dalle 21:20): nuova puntata dell’edizione 2026 del GF VIP, condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e la new entry Selvaggia Lucarelli come opinioniste
- ITALIA 1 - Aquaman e il regno perduto (dalle 21:29): diretto da James Wan, direttamente dall’universo DC arriva la pellicola del 2023 con Jason Momoa, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Randall Park, Amber Heard e Nicole Kidman
- LA7 - Propaganda Live (dalle 21:15): torna lo storico programma tra satira e approfondimento condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro
- TV8 - MasterChef Italia (dalle 21:40): nuova puntata con la Mistery Box green, con gli chef che dovranno riuscire a creare un piatto vegetariano in un quarto d’ora
- NOVE - Fratelli di Crozza (dalle 21:30): nuova puntata dello show comico-satirico di Maurizio Crozza
Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di venerdì 10 aprile
Chi, invece, cerca un buon film, sappia che c’è tanta carne al fuoco, sia a livello italiano che internazionale. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.
- La casa di Ninetta - RAI 3 (21:20)
|Titolo
|La casa di Ninetta
|Anno di uscita
|2024
|Regia
|Lina Sastri
|Interpreti principali
|Maria Pia Calzone, Angela Pagano, Lina Sastri, Massimo De Matteo, Antonella Stefanucci, Antonella Morea
|Sinossi
|In una casa che custodisce anni di vita familiare, equilibri fragili iniziano a incrinarsi quando tensioni mai risolte tornano a galla. Tra scontri e silenzi, emergono verità rimaste troppo a lungo nascoste. In questo spazio carico di memoria, una donna cerca di preservare ciò che resta, mentre ogni legame viene messo alla prova.
|Budget di produzione
|n.d.
- Aquaman e il regno perduto - Italia 1 (21:29)
|Titolo
|Aquaman e il regno perduto
|Anno di uscita
|2023
|Regia
|James Wan
|Interpreti principali
|Jason Momoa, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Randall Park, Amber Heard, Nicole Kidman
|Sinossi
|Arthur Curry divide la sua vita tra famiglia e trono, mentre tensioni politiche impediscono ad Atlantide di affrontare una minaccia globale crescente. Quando un antico potere viene risvegliato da un nemico determinato, gli equilibri tra oceano e superficie vacillano. Costretto a scelte difficili, Aquaman deve agire prima che il conflitto diventi irreversibile.
|Budget di produzione
|circa 200–215 milioni di dollari
|Incassi
|circa 440 milioni di dollari
|Titolo
|Codice 999
|Anno di uscita
|2016
|Regia
|John Hillcoat
|Interpreti principali
|Chiwetel Ejiofor, Casey Affleck, Anthony Mackie, Woody Harrelson, Aaron Paul, Kate Winslet
|Sinossi
|In una città segnata da corruzione e criminalità, una squadra di poliziotti compromessi è costretta a pianificare un colpo ad altissimo rischio sotto la pressione della mafia russa. Tra ricatti personali e strategie estreme, l’operazione ruota attorno a un codice letale che può cambiare le regole del gioco, mettendo in discussione alleanze e sopravvivenza.
|Budget di produzione
|circa 20 milioni di dollari
|Incassi
|circa 24,9 milioni di dollari a livello globale
- John Wick 3 - Parabellum - RAI 4 (21:18)
|Titolo
|John Wick 3 - Parabellum
|Anno di uscita
|2019
|Regia
|Chad Stahelski
|Interpreti principali
|Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne, Mark Dacascos, Asia Kate Dillon, Lance Reddick
|Sinossi
|Braccato e senza più protezioni, un uomo è costretto a muoversi in un mondo regolato da codici implacabili dopo aver infranto una regola fondamentale. Con una taglia altissima sulla testa e un tempo limitato per agire, ogni scelta diventa cruciale. Tra alleanze fragili e inseguimenti serrati, la fuga si trasforma in una lotta continua per la sopravvivenza.
|Budget di produzione
|circa 75 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 328 milioni di dollari
- Firefox - Volpe di fuoco - Iris (21:12)
|Titolo
|Firefox - Volpe di fuoco
|Anno di uscita
|1982
|Regia
|Clint Eastwood
|Interpreti principali
|Clint Eastwood, Freddie Jones, David Huffman, Warren Clarke, Ronald Lacey, Kenneth Colley
|Sinossi
|Un pilota con un passato segnato viene scelto per una missione altamente rischiosa in territorio nemico, dove tecnologia avanzata e tensioni geopolitiche si intrecciano. Infiltratosi sotto copertura, dovrà affrontare sorveglianza costante e minacce incrociate, mentre ogni errore può compromettere il ritorno e l’equilibrio tra le potenze coinvolte.
|Budget di produzione
|circa 21 milioni di dollari
|Incassi
|circa 46,7 milioni di dollari (USA e Canada)
- Gli occhi di Laura Mars - RAI Movie (21:10)
|Titolo
|Gli occhi di Laura Mars
|Anno di uscita
|1978
|Regia
|Irvin Kershner
|Interpreti principali
|Faye Dunaway, Tommy Lee Jones, Brad Dourif, René Auberjonois, Raúl Juliá, Darlanne Fluegel
|Sinossi
|Una fotografa di moda affermata, nota per immagini provocatorie, viene travolta da visioni improvvise e incontrollabili che la mettono in contatto diretto con violenti delitti. Mentre il confine tra realtà e percezione si assottiglia, la donna si affida a un investigatore per comprendere l’origine di ciò che vede e tentare di fermare una minaccia che sembra sempre più vicina.
|Budget di produzione
|circa 7 milioni di dollari
|Incassi
|circa 20 milioni di dollari (USA)
- Devil’s Knot - Fino a prova contraria - Cielo (21:15)
|Titolo
|Devil’s Knot - Fino a prova contraria
|Anno di uscita
|2013
|Regia
|Atom Egoyan
|Interpreti principali
|Reese Witherspoon, Colin Firth, Alessandro Nivola, James Hamrick, Seth Meriwether, Kristopher Higgins
|Sinossi
|In una piccola comunità sconvolta da un delitto efferato, le indagini prendono rapidamente una direzione controversa, tra sospetti fragili e confessioni dubbie. Mentre la giustizia sembra seguire un percorso già tracciato, emergono crepe che mettono in discussione ogni certezza, spingendo chi è coinvolto a cercare risposte oltre le versioni ufficiali.
|Budget di produzione
|circa 15 milioni di dollari
|Incassi
|circa 2,03 milioni di dollari (mondiali)
- Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II - Twenty Seven (21:10)
|Titolo
|Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II
|Anno di uscita
|1987
|Regia
|Tony Scott
|Interpreti principali
|Eddie Murphy, Judge Reinhold, John Ashton, Ronny Cox, Paul Reiser, Gilbert R. Hill
|Sinossi
|Un’indagine su una serie di rapine enigmatiche porta un agente fuori dai suoi metodi abituali e dentro un sistema che non sembra voler collaborare. Tra indizi insoliti e ostacoli istituzionali, il caso si complica progressivamente, rivelando connessioni inattese e figure ambigue, mentre il tempo stringe e ogni mossa può cambiare l’esito della caccia.
|Budget di produzione
|20–25 milioni di dollari
|Incassi
|circa 300 milioni di dollari
- I miserabili - TV2000 (21:05)
|Titolo
|I miserabili
|Anno di uscita
|1995
|Regia
|Claude Lelouch
|Interpreti principali
|Jean-Paul Belmondo, Michel Boujenah, Alessandra Martines, Salomé Lelouch, Annie Girardot, Philippe Léotard
|Sinossi
|Nella Francia dell’Ottocento, un uomo segnato dal passato tenta di ricostruire la propria esistenza sotto una nuova identità, mentre un inflessibile rappresentante della legge lo bracca senza sosta. Tra incontri decisivi, responsabilità inattese e un contesto sociale attraversato da ingiustizie, il suo percorso si trasforma in una continua sfida tra redenzione e destino.
|Budget di produzione
|circa 170 milioni di franchi francesi
- Il caso Spotlight - LA7 Cinema (21:15)
|Titolo
|Il caso Spotlight
|Anno di uscita
|2015
|Regia
|Tom McCarthy
|Interpreti principali
|Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, John Slattery, Stanley Tucci
|Sinossi
|All’inizio degli anni Duemila, l’arrivo di una nuova direzione in una redazione storica innesca un’indagine destinata a scuotere fondamenta profonde. Tra documenti nascosti, resistenze istituzionali e pressioni silenziose, un gruppo di giornalisti porta avanti un lavoro meticoloso che rivela una realtà inquietante, trasformando un sospetto isolato in una verità di portata ben più ampia.
|Budget di produzione
|circa 20 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 98 milioni di dollari
- Lo scapolo d’oro - La 5 (21:11)
|Titolo
|Lo scapolo d’oro
|Anno di uscita
|1999
|Regia
|Gary Sinyor
|Interpreti principali
|Chris O’Donnell, Renée Zellweger, Brooke Shields, Hal Holbrook, Ed Asner, James Cromwell
|Sinossi
|Un uomo allergico all’impegno si ritrova improvvisamente con un tempo limitato per cambiare la propria vita. Tra equivoci, decisioni affrettate e incontri inattesi, la sua corsa contro il tempo lo porterà a mettere in discussione certezze e priorità. In gioco non c’è solo un’eredità, ma anche la possibilità di capire cosa desidera davvero.
|Budget di produzione
|circa 50 milioni di dollari
|Incassi
|circa 36,7 milioni di dollari
- Le comiche - Cine34 (21:00)
|Titolo
|Le comiche
|Anno di uscita
|1990
|Regia
|Neri Parenti
|Interpreti principali
|Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, Enzo Cannavale, Fabio Traversa, Alessandra Casella
|Sinossi
|Due figure fuori dagli schemi abbandonano il loro contesto originario per attraversare una serie di situazioni imprevedibili, cambiando identità e mestiere con sorprendente facilità. Tra ambienti sempre diversi e ruoli improbabili, la loro presenza genera continui equivoci e sviluppi inattesi, in un susseguirsi di episodi che spinge ogni situazione verso esiti sempre più surreali.
|Budget di produzione
|n.d.