Stasera in TV, programmi e film di venerdì 10 aprile in prima serata

Sinossi

In una città segnata da corruzione e criminalità, una squadra di poliziotti compromessi è costretta a pianificare un colpo ad altissimo rischio sotto la pressione della mafia russa. Tra ricatti personali e strategie estreme, l’operazione ruota attorno a un codice letale che può cambiare le regole del gioco, mettendo in discussione alleanze e sopravvivenza.