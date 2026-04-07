Stasera in TV: un martedì rinnovato, il primo del mese di aprile, con diverse new entry in palinsesto e qualche vecchia gemma che va sempre bene per i dati audience. Settimana scorsa si era consumata la tragedia sportiva della nazionale di calcio proprio di martedì su RAI 1, con tantissimi appassionati che avevano seguito l’eliminazione dell’Italia dal terzo mondiale consecutivo.
Stavolta l’ammiraglia RAI si presenta con un evergreen: Il Commissario Montalbano, con l’episodio L’Odore della Notte del 2001, con Luca Zingaretti che torna a vestire i panni di Salvo, nato dalla penna di Andrea Camilleri. Dall’altra parte, Mediaset schiera il GF VIP dopo lo stop del lunedì di Pasquetta. Riecco, quindi, Ilary Blasi e gli inquilini della casa più spiata d’Italia.
Le altre reti offrono un po’ di tutto, con il cinema relegato ai canali tematici. Su RAI 2 troviamo il rientro di Belve, il celebre contenitore di interviste condotto da Francesca Fagnani, che stasera intervisterà Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. Da segnalare anche la prima TV in chiaro della nuova stagione di Italia’s Got Talent su TV8.
Programmi TV stasera, 7 aprile 2026: cosa vedere tra fiction, reality, talent, film e show sui canali principali
Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, martedì 7 aprile 2026.
- RAI 1 - Il Commissario Montalbano - L’odore della Notte (dalle 21:30): terzo episodio della quarta stagione (2001) del commissario tratto da romanzi e racconti di Andrea Camilleri
- RAI 2 - Belve (dalle 21:20): programma condotto da Francesca Fagnani. Tra i vip intervistati ci sono Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma
- RAI 3 - FarWest (dalle 21:20): talk d’attualità e cronaca condotto da Salvo Sottile
- RETE 4 - È sempre Cartabianca (dalle 21:33): programma di dibattito politico condotto da Bianca Berlinguer
- CANALE 5 - Grande Fratello VIP (dalle 21:21): nuova edizione del GF VIP condotta da Ilary Blasi
- ITALIA 1 - Le Iene presentano: Inside (dalle 21:13): approfondimento d’inchiesta a cura della redazione de Le Iene
- LA7 - DiMartedì (dalle 21:15): programma di politica, attualità e approfondimento condotto da Giovanni Floris
- TV8 - Italia’s Got Talent (dalle 21:55): nuova stagione del talent condotto per la prima volta da Aurora e Fru dei The Jackal; i giudici di questa edizione sono Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano
- NOVE - Cash or Trash - La notte dei tesori (dalle 21:30): show condotto da Paolo Conticini, dove comuni cittadini mettono all’asta oggetti di famiglia
Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di martedì 7 aprile
- Mission: Impossible - Fallout - 20 (21:07)
|Titolo
|Mission: Impossible - Fallout
|Anno di uscita
|2018
|Regia
|Christopher McQuarrie
|Interpreti principali
|Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Sean Harris
|Sinossi
|L’agente Ethan Hunt si trova coinvolto in una nuova missione quando una valigia contenente plutonio scompare, aprendo la strada a una minaccia dalle conseguenze globali. Affiancato dai fidati Benji e Luther, segue la pista di un misterioso mandante mentre nuovi avversari entrano in gioco, costringendo la squadra a muoversi tra inseguimenti, alleanze incerte e decisioni ad alto rischio.
|Budget di produzione
|circa 178 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 791 milioni di dollari
- Mio padre è un sicario - RAI 4 (21:20)
|Titolo
|Mio padre è un sicario
|Anno di uscita
|2023
|Regia
|Tim Brown
|Interpreti principali
|Nicolas Cage, Ashley Greene, Thalia Campbell, Ron Perlman, Jackie Earle Haley, Ernie Hudson
|Sinossi
|Quando una donna e sua figlia finiscono coinvolte in una pericolosa rete criminale, l’unica via di fuga sembra essere un uomo lontano e misterioso. Il loro incontro riapre legami interrotti e porta alla luce segreti inattesi, mentre il pericolo si avvicina sempre di più e costringe tutti a fare i conti con il passato.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|Distribuzione limitata al cinema, successo su piattaforme streaming e home video
- La guida indiana - IRIS (21:12)
|Titolo
|La guida indiana
|Anno di uscita
|1959
|Regia
|Gordon Douglas
|Interpreti principali
|Clint Walker, Edd Byrnes, John Russell, Ray Danton, Claude Akins, Rhodes Reason
|Sinossi
|In un territorio segnato da equilibri fragili tra esercito e popolazioni native, un cacciatore esperto si muove tra due mondi in tensione. Legami personali e rivalità interne si intrecciano mentre una presenza esterna rischia di innescare un conflitto più ampio. In un contesto sempre più instabile, sarà la sua posizione unica a fare la differenza.
|Budget di produzione
|circa 2 milioni di dollari
|Incassi
|circa 2,6 milioni di dollari
|Titolo
|Chiara
|Anno di uscita
|2022
|Regia
|Susanna Nicchiarelli
|Interpreti principali
|Andrea Carpenzano, Margherita Mazzucco, Mattia Napoli, Francesco Bovara, Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani
|Sinossi
|Nel passaggio dall’adolescenza alla maturità, una giovane donna intraprende un percorso segnato da scelte profonde e da un incontro destinato a cambiarne la visione del mondo. Tra spiritualità e consapevolezza, il suo cammino si sviluppa lontano dalle convenzioni, guidato da un ideale che mette alla prova legami, certezze e identità personale.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|Distribuzione limitata
- Il Re delle isole - RAI Movie (21:10)
|Titolo
|Il Re delle isole
|Anno di uscita
|1970
|Regia
|Tom Gries
|Interpreti principali
|Charlton Heston, Tina Chen, Geraldine Chaplin, Mako, John Phillip Law, Alec McCowen
|Sinossi
|Nelle Hawaii di fine Ottocento, un potente proprietario terriero guida con fermezza la propria impresa, imponendo scelte che influenzano profondamente chi gli sta intorno. Tra tensioni familiari e cambiamenti sociali, l’equilibrio tra ambizione, tradizione e integrazione viene messo alla prova in un contesto segnato da trasformazioni economiche e culturali.
|Budget di produzione
|n.d.
|Titolo
|2012
|Anno di uscita
|2009
|Regia
|Roland Emmerich
|Interpreti principali
|John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet, Oliver Platt, Thandiwe Newton, Tom McCarthy
|Sinossi
|Antiche conoscenze astronomiche indicano una data precisa in cui la stabilità del pianeta potrebbe crollare. Mentre governi e scienziati cercano soluzioni estreme per affrontare una catastrofe globale imminente, una serie di eventi mette persone comuni di fronte a decisioni cruciali e a una corsa contro il tempo per sopravvivere a un cambiamento senza precedenti.
|Budget di produzione
|circa 200 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 790 milioni di dollari
- Fermati, o mamma spara - Twenty Seven (21:12)
|Titolo
|Fermati, o mamma spara
|Anno di uscita
|1992
|Regia
|Roger Spottiswoode
|Interpreti principali
|Sylvester Stallone, Estelle Getty, JoBeth Williams, Roger Rees, Martin Ferrero, Gailard Sartain
|Sinossi
|La routine di un sergente di polizia viene sconvolta dall’arrivo della madre, presenza ingombrante e imprevedibile. Tra interventi maldestri e iniziative fuori controllo, la donna si ritrova coinvolta in una situazione più grande di lei, costringendo il figlio a gestire imprevisti continui che finiscono per intrecciarsi con un caso criminale.
|Budget di produzione
|circa 45 milioni di dollari
|Incassi
|circa 70,6 milioni di dollari
- Sbucato dal passato - TV2000 (21:10)
|Titolo
|Sbucato dal passato
|Anno di uscita
|1999
|Regia
|Hugh Wilson
|Interpreti principali
|Brendan Fraser, Alicia Silverstone, Christopher Walken, Sissy Spacek, Nathan Fillion, Dave Foley
|Sinossi
|Cresciuto lontano dal mondo reale, un uomo adulto si trova improvvisamente a confrontarsi con una realtà completamente nuova e imprevedibile. Tra incontri inattesi e dinamiche sociali sconosciute, il suo percorso si intreccia con quello di una giovane donna, aprendo la strada a un legame destinato a cambiare entrambi.
|Budget di produzione
|circa 35 milioni di dollari
|Incassi
|circa 26,5 milioni di dollari (USA)
- Rocky Balboa - La7 Cinema (21:15)
|Titolo
|Rocky Balboa
|Anno di uscita
|2006
|Regia
|Sylvester Stallone
|Interpreti principali
|Sylvester Stallone, Burt Young, Antonio Tarver, Geraldine Hughes, Milo Ventimiglia, Tony Burton
|Sinossi
|Segnato dal tempo e dalle perdite personali, un ex campione vive lontano dai riflettori, aggrappato ai ricordi di un passato glorioso. Quando un’occasione inattesa riapre le porte del ring, la sfida diventa molto più di un incontro: è il confronto con sé stesso, con ciò che resta e con ciò che ancora può dimostrare.
|Budget di produzione
|circa 24 milioni di dollari
|Incassi
|circa 155–156 milioni di dollari
- P.S. I Love You - La 5 (21:10)
|Titolo
|P.S. I Love You
|Anno di uscita
|2007
|Regia
|Richard LaGravenese
|Interpreti principali
|Hilary Swank, Gerard Butler, Lisa Kudrow, Harry Connick Jr., Gina Gershon, Jeffrey Dean Morgan
|Sinossi
|Dopo una perdita improvvisa che sconvolge la sua vita, una giovane donna fatica a ritrovare equilibrio e prospettive. Una serie di messaggi lasciati nel tempo la accompagna però in un percorso inatteso, fatto di piccoli passi e nuove consapevolezze, in cui il passato continua a dialogare con il presente, aprendo lentamente la strada a un cambiamento interiore.
|Budget di produzione
|circa 30 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 156,8 milioni di dollari
- Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale - Cine34 (21:00)
|Titolo
|Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale
|Anno di uscita
|2015
|Regia
|Neri Parenti
|Interpreti principali
|Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca Argentero, Ilaria Spada, Dario Bandiera
|Sinossi
|Tra relazioni sentimentali complicate, equivoci familiari e situazioni paradossali, diverse storie si intrecciano in una cornice esotica. Dalle ambizioni legate a un matrimonio inatteso a legami clandestini messi alla prova, fino a un isolamento forzato lontano dalla tecnologia, ogni vicenda rivela contrasti e ironie che mettono in discussione certezze e abitudini consolidate.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 7,4 milioni di euro nelle prime settimane in Italia