Sinossi

Quando una donna e sua figlia finiscono coinvolte in una pericolosa rete criminale, l’unica via di fuga sembra essere un uomo lontano e misterioso. Il loro incontro riapre legami interrotti e porta alla luce segreti inattesi, mentre il pericolo si avvicina sempre di più e costringe tutti a fare i conti con il passato.