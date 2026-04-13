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Stasera in TV, programmi e film di lunedì 13 aprile in prima serata

Money.it Guide

13 Aprile 2026 - 16:47

Una battaglia tra nuove fiction in prima TV, ma anche show, comicità e diversi film interessanti tra canali generalisti e tematici: ecco cosa c’è in TV stasera, lunedì 13 aprile 2026

Stasera in TV, programmi e film di lunedì 13 aprile in prima serata

Stasera in TV: torna un grande lunedì di prime visioni sulla TV generalista, con diversi programmi di successo, show acclamati e tante fiction nuove di zecca.

Su RAI 1, infatti, si inaugura una nuova serie TV tutta italiana tra crime e dramma con La Buona Stella, con Francesco Arca, Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Laura Cravedi. Di contro, su CANALE 5 arriva l’attesissimo ritorno de I Cesaroni, con la settima stagione a 12 anni dall’ultimo episodio.

Sugli altri canali, invece, si rimescola il palinsesto, tra i soliti talk d’attualità e politica e qualche spostamento importante sui canali secondari. The Floor su RAI 2 è il game show della serata, mentre su TV8 ecco di nuovo il GialappaShow su TV8. Su ITALIA 1 spazio all’unico film dei canali generalisti, The Transporter Legacy. Discorso diverso, invece, per i canali tematici.

Programmi TV stasera, 13 aprile 2026: cosa vedere tra film, show e intrattenimento sui canali principali

Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, lunedì 13 aprile 2026.

  • RAI 1 - La Buona Stella (dalle 21:30): prima puntata della prima stagione della nuova serie TV suspense con Francesco Arca, Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Laura Cravedi
  • RAI 2 - The Floor: ne rimarrà solo uno (dalle 21:20): seconda puntata del game show condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato con ben 100 concorrentil
  • RAI 3 - Lo Stato delle Cose (dalle 21:20): talk d’attualità condotto da Massimo Giletti
  • RETE 4 - Quarta Repubblica (dalle 21:33): programma di dibattito politico condotto da Nicola Porro
  • CANALE 5 - I Cesaroni (dalle 21:20): prima puntata della settima stagione, a 12 anni dall’ultima storia. Cast rinnovato, capitanato sempre da Claudio Amendola
  • ITALIA 1 - The Transporter Legacy (dalle 21:31): thriller d’azione del 2015 diretto da Camille Delamarre, con Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol, Gabriella Wright, Tatiana Pajković, Wenxia Yu
  • LA7 - La Torre di Babele (dalle 21:15): programma di cultura e approfondimento condotto da Corrado Augias
  • TV8 - GialappaShow (dalle 21:40): nuova edizione del programma irriverente firmato dalla Gialappa’s Band e condotto dal Mago Forest
  • NOVE - Little Big Italy (dalle 21:30): nuova puntata del programma di viaggi e cucina condotto da Francesco Panella

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Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di lunedì 13 aprile

Chi, invece, vuole rilassarsi davanti a un bel film, sappia che tra TV generalista e canali tematici c’è tanta carne al fuoco, sia a livello italiano che internazionale. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.

  • The Transporter Legacy - Italia 1 (21:28)
Titolo The Transporter Legacy
Anno di uscita 2015
Regia Camille Delamarre
Interpreti principali Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol, Gabriella Wright, Tatiana Pajković, Wenxia Yu
Sinossi Un professionista delle consegne clandestine, vincolato a regole ferree e all’anonimato, si trova coinvolto in una missione che sfugge al controllo. Costretto a rimettere in discussione il proprio codice, dovrà affrontare una situazione sempre più rischiosa, dove ogni scelta può compromettere l’equilibrio tra incarico e sopravvivenza.
Budget di produzione circa 25 milioni di dollari
Incassi circa 72,6 milioni di dollari
  • Batman v Superman: Dawn of Justice - 20 (21:09)
Titolo Batman v Superman: Dawn of Justice
Anno di uscita 2016
Regia Zack Snyder
Interpreti principali Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg, Gal Gadot, Amy Adams, Diane Lane
Sinossi A Gotham City cresce la tensione tra due figure simbolo della giustizia, spinte da visioni opposte e da una diffidenza sempre più profonda. Mentre il confronto sembra inevitabile, una minaccia ben più ampia si profila all’orizzonte, costringendo i protagonisti a riconsiderare priorità e alleanze per evitare conseguenze irreversibili.
Budget di produzione circa 250–325 milioni di dollari
Incassi oltre 873 milioni di dollari
  • Your Lucky Day - RAI 4 (21:21)
Titolo Your Lucky Day
Anno di uscita 2023
Regia Daniel Brown
Interpreti principali Angus Cloud, Elliot Knight, Jessica Garza, Sterling Beaumon, Mousa Hussein Kraish, Jason O’Mara
Sinossi In una notte apparentemente ordinaria, una vincita milionaria diventa il fulcro di una tensione crescente all’interno di un piccolo minimarket. Tra decisioni impulsive, dinamiche imprevedibili e alleanze fragili, un gruppo di sconosciuti si ritrova coinvolto in una spirale di eventi sempre più instabile. Quando la situazione sfugge al controllo, ogni scelta può cambiare il destino di tutti.
Budget di produzione n.d.
  • L’ultimo samurai - Iris (21:13)
Titolo L’ultimo samurai
Anno di uscita 2003
Regia Edward Zwick
Interpreti principali Tom Cruise, Ken Watanabe, Timothy Spall, Tony Goldwyn, Hiroyuki Sanada, Koyuki
Sinossi Un ex militare americano, segnato dal proprio passato, accetta un incarico che lo conduce in una terra lontana e culturalmente distante. In un contesto di tensioni e trasformazioni, si troverà coinvolto in una realtà inattesa, dove il confronto con valori e tradizioni diverse metterà in discussione le sue convinzioni e il suo ruolo.
Budget di produzione circa 140 milioni di dollari
Incassi oltre 456 milioni di dollari
  • The Father - Nulla è come sembra - RAI 5 (21:23)
Titolo The Father - Nulla è come sembra
Anno di uscita 2021
Regia Florian Zeller
Interpreti principali Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Olivia Williams, Imogen Poots, Rufus Sewell
Sinossi La quotidianità di un uomo anziano si incrina progressivamente, mentre la percezione della realtà diventa instabile e sfuggente. Tra ricordi che si dissolvono e presenze che sembrano mutare, anche i rapporti più intimi vengono messi alla prova. In un contesto domestico sempre più incerto, emerge un’esperienza emotiva che mette in discussione identità, fiducia e memoria.
Budget di produzione circa 6 milioni di dollari
Incassi oltre 24–36 milioni di dollari
  • The Missing - RAI Movie (21:25)
Titolo The Missing
Anno di uscita 2003
Regia Ron Howard
Interpreti principali Cate Blanchett, Tommy Lee Jones, Evan Rachel Wood, Jenna Boyd, Aaron Eckhart, Val Kilmer
Sinossi Nel cuore del selvaggio West, una donna determinata si trova costretta a riavvicinarsi al padre da cui si era separata anni prima. Uniti da una missione urgente, affrontano un viaggio pericoloso tra territori ostili, dove tensioni irrisolte e legami familiari riemergono con forza, mettendo alla prova fiducia, resistenza e capacità di sopravvivenza.
Budget di produzione circa 60 milioni di dollari
Incassi circa 38,4 milioni di dollari
  • Il fidanzato di mia sorella - Cielo (21:15)
Titolo Il fidanzato di mia sorella
Anno di uscita 2015
Regia Tom Vaughan
Interpreti principali Pierce Brosnan, Salma Hayek, Jessica Alba, Ben McKenzie, Fred Melamed, Ivan Sergei
Sinossi Un affermato professore universitario, abituato a vivere senza legami, decide di cambiare vita per amore trasferendosi oltreoceano. Tuttavia, nuovi equilibri familiari e una situazione imprevista mettono alla prova le sue intenzioni, costringendolo a confrontarsi con responsabilità e sentimenti che non può più ignorare.
Budget di produzione n.d.
Incassi circa 493.000 euro (in Italia)
  • Poirot. Assassinio sull’Orient Express - Twenty Seven (21:10)
Titolo Poirot. Assassinio sull’Orient Express
Anno di uscita 2010
Regia Philip Martin
Interpreti principali David Suchet, Jessica Chastain, Tristan Sheperd, Toby Jones
Sinossi Durante un viaggio sul celebre treno Orient Express, un investigatore si ritrova coinvolto in un caso di omicidio che scuote l’apparente tranquillità dei passeggeri. Tra segreti, tensioni e verità nascoste, ogni dettaglio diventa cruciale per ricostruire una vicenda complessa che va ben oltre un semplice delitto.
Budget di produzione n.d.
  • The Manchurian Candidate - LA7 Cinema (21:15)
Titolo The Manchurian Candidate
Anno di uscita 2004
Regia Jonathan Demme
Interpreti principali Denzel Washington, Liev Schreiber, Meryl Streep, Vera Farmiga, Kimberly Elise, Jon Voight
Sinossi Reduce dalla guerra del Golfo, un ufficiale tormentato da incubi ricorrenti inizia a dubitare dei propri ricordi e di quelli dei suoi commilitoni. Le sue indagini rivelano un oscuro disegno che coinvolge manipolazioni mentali e interessi politici di alto livello. In un contesto sempre più ambiguo, la verità emerge come una minaccia pericolosa e difficile da controllare.
Budget di produzione circa 80 milioni di dollari
Incassi circa 96,1 milioni di dollari
  • Hachiko - Il tuo migliore amico - LA 5 (21:25)
Titolo Hachiko - Il tuo migliore amico
Anno di uscita 2009
Regia Lasse Hallström
Interpreti principali Richard Gere, Joan Allen, Sarah Roemer, Cary-Hiroyuki Tagawa, Erick Avari, Robbie Sublett
Sinossi Un incontro casuale su una banchina ferroviaria dà origine a un legame profondo tra un professore e un cane di razza Akita. La quotidianità condivisa rafforza un rapporto fatto di gesti semplici e affetto sincero, destinato però a confrontarsi con un evento improvviso che mette alla prova la forza e la continuità di questo sentimento.
Budget di produzione n.d.
Incassi circa 45–47 milioni di dollari (oltre 5,3 milioni di euro in Italia)
  • Il secondo tragico Fantozzi - Cine34 (21:00)
Titolo Il secondo tragico Fantozzi
Anno di uscita 1976
Regia Luciano Salce
Interpreti principali Paolo Villaggio, Liù Bosisio, Plinio Fernando, Gigi Reder, Anna Mazzamauro, Giuseppe Anatrelli
Sinossi Tra obblighi lavorativi sempre più soffocanti e illusioni di riscatto personale, un impiegato vive una nuova serie di disavventure che lo trascinano tra ambienti esclusivi e scelte rischiose. Nel tentativo di sottrarsi a una routine opprimente, finirà per complicare ulteriormente la propria situazione, mettendo in bilico lavoro, famiglia e dignità.

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