Stasera in TV, programmi e film di lunedì 13 aprile in prima serata

Stasera in TV: torna un grande lunedì di prime visioni sulla TV generalista, con diversi programmi di successo, show acclamati e tante fiction nuove di zecca.
Su RAI 1, infatti, si inaugura una nuova serie TV tutta italiana tra crime e dramma con La Buona Stella, con Francesco Arca, Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Laura Cravedi. Di contro, su CANALE 5 arriva l’attesissimo ritorno de I Cesaroni, con la settima stagione a 12 anni dall’ultimo episodio.
Sugli altri canali, invece, si rimescola il palinsesto, tra i soliti talk d’attualità e politica e qualche spostamento importante sui canali secondari. The Floor su RAI 2 è il game show della serata, mentre su TV8 ecco di nuovo il GialappaShow su TV8. Su ITALIA 1 spazio all’unico film dei canali generalisti, The Transporter Legacy. Discorso diverso, invece, per i canali tematici.
Programmi TV stasera, 13 aprile 2026: cosa vedere tra film, show e intrattenimento sui canali principali
Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, lunedì 13 aprile 2026.
- RAI 1 - La Buona Stella (dalle 21:30): prima puntata della prima stagione della nuova serie TV suspense con Francesco Arca, Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Laura Cravedi
- RAI 2 - The Floor: ne rimarrà solo uno (dalle 21:20): seconda puntata del game show condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato con ben 100 concorrentil
- RAI 3 - Lo Stato delle Cose (dalle 21:20): talk d’attualità condotto da Massimo Giletti
- RETE 4 - Quarta Repubblica (dalle 21:33): programma di dibattito politico condotto da Nicola Porro
- CANALE 5 - I Cesaroni (dalle 21:20): prima puntata della settima stagione, a 12 anni dall’ultima storia. Cast rinnovato, capitanato sempre da Claudio Amendola
- ITALIA 1 - The Transporter Legacy (dalle 21:31): thriller d’azione del 2015 diretto da Camille Delamarre, con Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol, Gabriella Wright, Tatiana Pajković, Wenxia Yu
- LA7 - La Torre di Babele (dalle 21:15): programma di cultura e approfondimento condotto da Corrado Augias
- TV8 - GialappaShow (dalle 21:40): nuova edizione del programma irriverente firmato dalla Gialappa’s Band e condotto dal Mago Forest
- NOVE - Little Big Italy (dalle 21:30): nuova puntata del programma di viaggi e cucina condotto da Francesco Panella
Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di lunedì 13 aprile
Chi, invece, vuole rilassarsi davanti a un bel film, sappia che tra TV generalista e canali tematici c’è tanta carne al fuoco, sia a livello italiano che internazionale. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.
- The Transporter Legacy - Italia 1 (21:28)
|Titolo
|The Transporter Legacy
|Anno di uscita
|2015
|Regia
|Camille Delamarre
|Interpreti principali
|Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol, Gabriella Wright, Tatiana Pajković, Wenxia Yu
|Sinossi
|Un professionista delle consegne clandestine, vincolato a regole ferree e all’anonimato, si trova coinvolto in una missione che sfugge al controllo. Costretto a rimettere in discussione il proprio codice, dovrà affrontare una situazione sempre più rischiosa, dove ogni scelta può compromettere l’equilibrio tra incarico e sopravvivenza.
|Budget di produzione
|circa 25 milioni di dollari
|Incassi
|circa 72,6 milioni di dollari
- Batman v Superman: Dawn of Justice - 20 (21:09)
|Titolo
|Batman v Superman: Dawn of Justice
|Anno di uscita
|2016
|Regia
|Zack Snyder
|Interpreti principali
|Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg, Gal Gadot, Amy Adams, Diane Lane
|Sinossi
|A Gotham City cresce la tensione tra due figure simbolo della giustizia, spinte da visioni opposte e da una diffidenza sempre più profonda. Mentre il confronto sembra inevitabile, una minaccia ben più ampia si profila all’orizzonte, costringendo i protagonisti a riconsiderare priorità e alleanze per evitare conseguenze irreversibili.
|Budget di produzione
|circa 250–325 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 873 milioni di dollari
- Your Lucky Day - RAI 4 (21:21)
|Titolo
|Your Lucky Day
|Anno di uscita
|2023
|Regia
|Daniel Brown
|Interpreti principali
|Angus Cloud, Elliot Knight, Jessica Garza, Sterling Beaumon, Mousa Hussein Kraish, Jason O’Mara
|Sinossi
|In una notte apparentemente ordinaria, una vincita milionaria diventa il fulcro di una tensione crescente all’interno di un piccolo minimarket. Tra decisioni impulsive, dinamiche imprevedibili e alleanze fragili, un gruppo di sconosciuti si ritrova coinvolto in una spirale di eventi sempre più instabile. Quando la situazione sfugge al controllo, ogni scelta può cambiare il destino di tutti.
|Budget di produzione
|n.d.
- L’ultimo samurai - Iris (21:13)
|Titolo
|L’ultimo samurai
|Anno di uscita
|2003
|Regia
|Edward Zwick
|Interpreti principali
|Tom Cruise, Ken Watanabe, Timothy Spall, Tony Goldwyn, Hiroyuki Sanada, Koyuki
|Sinossi
|Un ex militare americano, segnato dal proprio passato, accetta un incarico che lo conduce in una terra lontana e culturalmente distante. In un contesto di tensioni e trasformazioni, si troverà coinvolto in una realtà inattesa, dove il confronto con valori e tradizioni diverse metterà in discussione le sue convinzioni e il suo ruolo.
|Budget di produzione
|circa 140 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 456 milioni di dollari
- The Father - Nulla è come sembra - RAI 5 (21:23)
|Titolo
|The Father - Nulla è come sembra
|Anno di uscita
|2021
|Regia
|Florian Zeller
|Interpreti principali
|Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Olivia Williams, Imogen Poots, Rufus Sewell
|Sinossi
|La quotidianità di un uomo anziano si incrina progressivamente, mentre la percezione della realtà diventa instabile e sfuggente. Tra ricordi che si dissolvono e presenze che sembrano mutare, anche i rapporti più intimi vengono messi alla prova. In un contesto domestico sempre più incerto, emerge un’esperienza emotiva che mette in discussione identità, fiducia e memoria.
|Budget di produzione
|circa 6 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 24–36 milioni di dollari
- The Missing - RAI Movie (21:25)
|Titolo
|The Missing
|Anno di uscita
|2003
|Regia
|Ron Howard
|Interpreti principali
|Cate Blanchett, Tommy Lee Jones, Evan Rachel Wood, Jenna Boyd, Aaron Eckhart, Val Kilmer
|Sinossi
|Nel cuore del selvaggio West, una donna determinata si trova costretta a riavvicinarsi al padre da cui si era separata anni prima. Uniti da una missione urgente, affrontano un viaggio pericoloso tra territori ostili, dove tensioni irrisolte e legami familiari riemergono con forza, mettendo alla prova fiducia, resistenza e capacità di sopravvivenza.
|Budget di produzione
|circa 60 milioni di dollari
|Incassi
|circa 38,4 milioni di dollari
- Il fidanzato di mia sorella - Cielo (21:15)
|Titolo
|Il fidanzato di mia sorella
|Anno di uscita
|2015
|Regia
|Tom Vaughan
|Interpreti principali
|Pierce Brosnan, Salma Hayek, Jessica Alba, Ben McKenzie, Fred Melamed, Ivan Sergei
|Sinossi
|Un affermato professore universitario, abituato a vivere senza legami, decide di cambiare vita per amore trasferendosi oltreoceano. Tuttavia, nuovi equilibri familiari e una situazione imprevista mettono alla prova le sue intenzioni, costringendolo a confrontarsi con responsabilità e sentimenti che non può più ignorare.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 493.000 euro (in Italia)
- Poirot. Assassinio sull’Orient Express - Twenty Seven (21:10)
|Titolo
|Poirot. Assassinio sull’Orient Express
|Anno di uscita
|2010
|Regia
|Philip Martin
|Interpreti principali
|David Suchet, Jessica Chastain, Tristan Sheperd, Toby Jones
|Sinossi
|Durante un viaggio sul celebre treno Orient Express, un investigatore si ritrova coinvolto in un caso di omicidio che scuote l’apparente tranquillità dei passeggeri. Tra segreti, tensioni e verità nascoste, ogni dettaglio diventa cruciale per ricostruire una vicenda complessa che va ben oltre un semplice delitto.
|Budget di produzione
|n.d.
- The Manchurian Candidate - LA7 Cinema (21:15)
|Titolo
|The Manchurian Candidate
|Anno di uscita
|2004
|Regia
|Jonathan Demme
|Interpreti principali
|Denzel Washington, Liev Schreiber, Meryl Streep, Vera Farmiga, Kimberly Elise, Jon Voight
|Sinossi
|Reduce dalla guerra del Golfo, un ufficiale tormentato da incubi ricorrenti inizia a dubitare dei propri ricordi e di quelli dei suoi commilitoni. Le sue indagini rivelano un oscuro disegno che coinvolge manipolazioni mentali e interessi politici di alto livello. In un contesto sempre più ambiguo, la verità emerge come una minaccia pericolosa e difficile da controllare.
|Budget di produzione
|circa 80 milioni di dollari
|Incassi
|circa 96,1 milioni di dollari
- Hachiko - Il tuo migliore amico - LA 5 (21:25)
|Titolo
|Hachiko - Il tuo migliore amico
|Anno di uscita
|2009
|Regia
|Lasse Hallström
|Interpreti principali
|Richard Gere, Joan Allen, Sarah Roemer, Cary-Hiroyuki Tagawa, Erick Avari, Robbie Sublett
|Sinossi
|Un incontro casuale su una banchina ferroviaria dà origine a un legame profondo tra un professore e un cane di razza Akita. La quotidianità condivisa rafforza un rapporto fatto di gesti semplici e affetto sincero, destinato però a confrontarsi con un evento improvviso che mette alla prova la forza e la continuità di questo sentimento.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 45–47 milioni di dollari (oltre 5,3 milioni di euro in Italia)
- Il secondo tragico Fantozzi - Cine34 (21:00)
|Titolo
|Il secondo tragico Fantozzi
|Anno di uscita
|1976
|Regia
|Luciano Salce
|Interpreti principali
|Paolo Villaggio, Liù Bosisio, Plinio Fernando, Gigi Reder, Anna Mazzamauro, Giuseppe Anatrelli
|Sinossi
|Tra obblighi lavorativi sempre più soffocanti e illusioni di riscatto personale, un impiegato vive una nuova serie di disavventure che lo trascinano tra ambienti esclusivi e scelte rischiose. Nel tentativo di sottrarsi a una routine opprimente, finirà per complicare ulteriormente la propria situazione, mettendo in bilico lavoro, famiglia e dignità.