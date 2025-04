Starlink fa un grande regalo a tutti. Come avere il kit di Elon Musk

Come investire in borsa?

Il sistema di telecomunicazioni satellitare di Elon Musk è in continua espansione e punta a fornire una copertura in ogni angolo del mondo nel minor tempo possibile. Disponibile anche in Italia, Starlink è nato nel 2015 e ha come obiettivo il lancio di circa 42.000 satelliti in orbita bassa. Per poter usufruire della connessione a internet satellitare in casa, è necessario attivare un piano in abbonamento e acquistare il kit di installazione.

Visti i numeri al momento non troppo soddisfacenti – si parla di poco meno di 60.000 utenti abbonati su tutto il territorio italiano –, nelle scorse ore l’azienda di Musk ha deciso di lanciare una super promozione che permette di ottenere gratis il kit. Un bonus che porta a un risparmio di ben 349 euro sul prezzo finale e che è sfruttabile solo dai nuovi clienti. Ma vediamo tutti i dettagli della promo e cosa bisogna fare per usufruirne.

Starlink regala il kit d’installazione ai nuovi clienti Una nuova offerta che dà modo di ottenere gratis il kit di installazione di Starlink, che comprende l’antenna standard da collocare in uno spazio esterno col cavalletto, il router Gen 3, il cavo da 15 metri per collegare antenna e modem, il cavo di alimentazione e l’unità di accensione. Come anticipato, il suo valore originale è di 349 euro e dunque parliamo di un risparmio molto importante. Ad essere interessati da questa iniziativa sono il piano Residenziale e il Residenziale Lite. Il primo offre dati in download e in upload senza limiti a 40 euro al mese, il secondo ha invece più limitazioni ed è studiato per chi ha bisogno di collegarsi a internet al di fuori della propria rete domestica. Il prezzo? 29 euro mensili. C’è però una clausola da rispettare in ogni caso, per far sì che la promozione rimanga valida e il kit d’installazione non abbia alcun costo aggiuntivo: non disdire l’abbonamento entro i primi 12 mesi. Rimane comunque valido il diritto di recessione entro i primi 30 giorni senza dover affrontare alcuna penale e ricevendo un rimborso di quanto già speso.