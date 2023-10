Stangata sanità per gli stranieri, ecco quanto pagheranno

Gli extra-comunitari che vogliono usufruire del Sistema Sanitario Nazionale in Italia devono versare 2.000 euro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, cambia le tariffe e si parla di stangata sanità per gli stranieri.

Il Servizio Sanitario Nazionale ha un costo piuttosto elevato, gli italiani possono usufruire delle prestazioni con esenzioni o a prezzi ridotti (ticket) perché sostengono il sistema del welfare attraverso le tasse. In particolare, il Servizio Sanitario Nazionale si regge soprattutto sull’Irap, oltre ai contributi (ticket sanitari) versati dai cittadini. Chi in Italia non versa imposte non può ottenere le stesse prestazioni ed è quindi previsto un contributo economico a loro carico.

Nella nota del MEF si legge

Per i residenti stranieri cittadini di Paesi non aderenti all’Unione europea si prevede la possibilità di iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni del Ssn, versando un contributo fino a 2.000 euro annui. L’importo del contributo è ridotto per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o per quelli collocati alla pari.

Le attuali norme per accesso al Servizio Sanitario Nazionale per gli stranieri extra-comunitari

La stangata sanità per gli stranieri non è una vera e propria novità, infatti la normativa ora in vigore prevede che gli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia per un periodo superiore a tre mesi per accedere alle prestazioni sanitarie possono stipulare una polizza assicurativa privata o iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale su base volontaria.

Nel secondo caso dovranno versare un contributo forfettario annuale così determinato:

un’aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a € 20.658,28 e un’aliquota del 4% sugli importi eccedenti a € 20.658,28 e fino al limite di €. 51.645,69;

per coloro che si trovano in Italia per motivi di studio il contributo forfettario è di € 149,77

per le persone collocate alla pari il contributo è di 219,49 euro.

L’iscrizione su base volontaria spetta personale religioso, dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia, personale diplomatico o coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa

Vi sono infine stranieri residenti in Italia per i quali è obbligatoria l’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale, si tratta di soggetti che soggiornano regolarmente in Italia e in quanto hanno:

un contratto di lavoro subordinato;

svolgono attività di lavoro autonomo;

siano iscritti nelle liste delle persone in cerca di occupazione presso i Centri per l’Impiego;

soggiornano regolarmente e abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, subordinato, richiesta asilo, in attesa di adozione..;

minori non accompagnati;

Nel caso di iscrizione al SSN obbligatoria non è necessario versare alcun contributo economico, la stessa si effettua presso il presidio Asl competente per la zona di domicilio o residenza e consente di scegliere un medico fra la lista di quelli di base disponibili. In questo caso si può usufruire delle prestazioni alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

A quanto ammonta la stangata sanità per gli stranieri?

Con le nuove regole dettate dal Mef cambiano gli importi per i versamenti su base volontaria: