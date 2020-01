Squadre serie A: ecco a sorpresa chi vince per il miglior bilancio

In questa particolare classifica delle squadre di calcio della serie A, non sono i grandi club a brillare. Anzi, l’inchiesta condotta dal Sole 24 ore sui conti delle società calcistiche del campionato italiano rivela alcune sorprese.

I ricchi club dello sport più amato degli italiani, stando ai numeri resi noti dall’indagine, non sono sempre così floridi. I nomi di maggiore spicco della storia calcistica del nostro Paese, infatti, sono risultati tutti in rosso.

A dominare per l’utile più alto è il club bergamasco, l’Atalanta. Dai numeri sui bilanci delle squadre di serie A, quindi, emergono interessanti osservazioni.

Squadre serie A: i conti migliori sono dell’Atalanta. I dettagli

Il club di Bergamo ha chiuso il suo bilancio con l’anno solare. Stando all’analisi del quotidiano Sole 24 ore, la squadra nerazzurra ha ottenuto innanzitutto una plusvalenza di 35 milioni di euro grazie alla cessione alla Juventus di Dejan Kulusevski.

L’operazione finanziaria è andata a rafforzare i conti già positivi. Il bilancio consolidato del 2018, infatti, ha registrato un utile netto di 23,96 milioni di euro e un patrimonio netto di 51,4 milioni di euro.

I ricavi operativi al netto di plusvalenze e proventi dal prestito giocatori, si sono attestati sui 118 milioni di euro. Degno di nota il dato sulla cifra spesa dal club per gli stipendi dei suoi calciatori: 34,4 milioni di euro, una cifra irrisoria in confronto con le spese sostenute per la stessa voce dalle grandi squadre.

I bilanci delle grandi squadre sono in perdita

In focus anche i conti delle grandi squadre, che, però, non brillano affatto. I numeri hanno mostrato, al contrario, situazioni in rosso. Sul gradino più alto del podio per il bilancio peggiore si è posizionato il Milan, con un debito di 146 milioni di euro al 30 giugno 2019.

A seguire, si sono classificate l’Inter, con conti a -48,4 milioni di euro e la Juventus, che si è attestata su un debito di 39,9 milioni di euro. Da sottolineare, che proprio il club torinese è dovuto ricorrere ad un aumento di capitale nelle scorse settimane, con lo scopo di far fronte alla pessima condizione finanziaria, con un livello debitorio davvero enorme.

Anche i club romani hanno mostrato conti negativi. Per la Roma le perdite si sono fermate a quota 24,23 milioni di euro. La Lazio ha registrato debiti per 13,16 milioni di euro.

Nei bilanci, dunque,le squadre di serie A non rispecchiano propriamente la classifica del campionato.