Nuovo sponsor Juventus, qual è e quanto guadagnano i bianconeri

Nei negozi e online è in vendita la nuova maglia della Juventus (sia la prima tradizionale che la seconda caratterizzata da una tonalità gialla) che tuttavia per il momento non presenta alcuno sponsor.

L’accordo con Jeep (di proprietà di Stellantis), con il quale era previsto un compenso fisso di 45 milioni di euro l’anno, è scaduto al termine della scorsa stagione sportiva, per questo motivo la Juventus ha intrapreso da tempo dei discorsi per il nuovo sponsor confidando di arrivare a un accordo in tempo per l’inizio della stagione calcistica 2024-2025.

Va detto che non si tratterebbe di un caso isolato visto che anche la Lazio da anni non ha uno sponsor di maglia. Tuttavia, sembra che Francesco Calvo, managing director revenue & football development, abbia finalmente raggiunto un accordo, per quanto a un guadagno inferiore rispetto a quello che veniva riconosciuto da Jeep.

Il nome dello sponsor non è tuttavia ancora noto, per quanto non manchino le indiscrezioni più o meno suggestive. Maggiore chiarezza c’è invece sulle cifre dell’accordo che secondo le ultime notizie dovrebbe avere una durata biennale.

Qual è il nuovo sponsor della Juventus

La Juventus ha trovato il nuovo main sponsor, una notizia che molti tifosi aspettavano da tempo in quanto vuol dire che nelle casse dei bianconeri sono in arrivo altri soldi da poter eventualmente utilizzare per rinforzare la squadra.

L’accordo dovrebbe essere formalizzato nelle prossime settimane e non è da escludere che la Juventus possa intanto iniziare il campionato senza sponsor sulla maglia. Serve infatti ancora tempo per definire gli ultimi dettagli e per darne l’ufficialità.

Per il momento ci sono accordi di massima segretezza che non fanno trapelare il nome dell’azienda che sarà il nuovo sponsor di maglia della Juventus, ma il popolo del web ha iniziato a fantasticare su alcuni marchi importanti che vorrebbero accostare alla Juventus.

C’è chi parla di Tesla, notizia che viene argomentata con la vicinanza che c’è tra John Elkann e Elon Musk, ma possiamo assolutamente smentire dal momento che Tesla non è solita fare sponsorizzazioni. Così come va smentita l’indiscrezione Ikea, anch’essa circolata sul web.

Quel che è certo è che si tratterà comunque di un brand prestigioso conosciuto in tutto il mondo, e secondo alcune indiscrezioni da noi raccolte dovrebbe trattarsi di un’azienda statunitense (non operativa nel settore dell’automotive).

Quanto guadagna la Juventus dal nuovo main sponsor

Come anticipato, si sta ragionando su un accordo biennale, ma a cifre molto più basso rispetto a quelle che erano garantite da Jeep. “Colpa” delle ultime stagioni non di certo esaltanti dei bianconeri che nell’ultimo anno non hanno neppure preso parte alle coppe europee.

L’appeal del marchio Juventus è in calo, ragion per cui la nuova sponsorizzazione dovrebbe garantire un’entrata annua di 20 milioni di euro, 40 euro complessivi per due stagioni.

Ed è proprio questa la ragione per cui l’accordo è solamente biennale: sembra infatti che i bianconeri, convinti che il progetto sportivo avviato con il nuovo football director Cristiano Giuntoli possa dare in poco tempo i risultati sperati, vogliano essere liberi di finanziare un nuovo accordo più vantaggioso una volta che il rendimento della squadra sarà migliore.

L’accordo di sponsorizzazione tra Enel e Juventus

Nel frattempo la Juventus ha comunicato di aver raggiunto una nuova sponsorizzazione: Enel è il nuovo official energy partner del club (che tuttavia non comparirà sulla maglia).

Cosa prevede quindi l’accordo? Semplicemente, a partire dalla prima giornata di campionato (che la Juventus giocherà in casa contro il Como) il marchio Enel comparirà su maxischermi, led e backdrop per le interviste.

Una nuova partnership che Francesco Calvo ha annunciato con soddisfazione, in quanto lega la Juventus a una “grande azienda italiana che, come noi, opera a livello globale”.

Le cifre dell’accordo, però, non sono state comunicate, per quanto ovviamente si tratti di importi molto più bassi da quelli che verranno riconosciuti dal main sponsor che presto verrà ufficializzato.

