Duello Napoli-Inter, chi vincerà lo Scudetto?

Dopo un girone d’andata combattuto e un mercato invernale gestito in maniera diametralmente opposta, sembra tutto pronto per una vera e propria volata finale tra le formazioni guidate da Inzaghi e Conte. Sebbene le due squadre siano arrivate a questo punto della stagione con un rendimento positivo, ci sono differenze significative nella gestione degli impegni che potrebbero risultare decisive per determinare il risultato finale della lotta per lo Scudetto.

Calciomercato invernale: strategie a confronto

L’Inter ha deciso di non effettuare stravolgimenti ma ha puntato su innesti mirati per dare maggiore profondità alla rosa in questo calciomercato invernale 2025. Il club nerazzurro ha acquistato Nicola Zalewski, esterno polacco della Roma, che arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato tra i 5 e i 7 milioni di euro. Un acquisto che garantisce a Simone Inzaghi un’alternativa tattica in più, data la duttilità del giocatore, capace di agire sia come esterno di centrocampo che come laterale di difesa in una linea a quattro.

Le uniche partenze sono state quelle di Tajon Buchanan, andato in prestito al Villarreal, e Tomàs Palacios, in prestito al Monza. Dunque, la formazione meneghina sia per esigenze di cassa sia per mantenere intatto lo spogliatoio ha deciso di non fare grandi movimenti in questa finestra di mercato e puntare su una rosa, ritenuta da Marotta e Ausilio, in grado di far fronte a tutte le competizioni.

Il Napoli, invece, ha dovuto affrontare la partenza di un pezzo pregiato della propria rosa: Khvicha Kvaratskhelia, ceduto al Paris Saint-Germain per una cifra intorno ai 70 milioni di euro. La dirigenza partenopea, dopo i falliti assalti ad Alejandro Garnacho del Manchester United, aveva puntato sul francese Allan Saint-Maximin, attualmente in prestito al Fenerbahçe dall’Al-Ahli, per colmare il vuoto lasciato dall’ala georgiana.

Tuttavia anche questa operazione non è andata a buon fine e il Napoli nell’ultimo giorno di mercato ha virato in extremis sull’attaccante del Milan Noah Okafor acquisito con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro. L’attaccante svizzero ha vissuto una sessione di mercato invernale complicata: sembrava infatti tutto pronto per il suo passaggio al Lipsia ma poi non sono state superate le visite mediche. Ora, con il trasferimento al Napoli può puntare a un vero e proprio rilancio anche se la concorrenza nel ruolo è molto agguerrita.