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Spotify Running Mode crea playlist adattive con l’AI. Ecco come sfruttarla subito

Pasquale Conte

31 Luglio 2026 - 18:59

Ecco che cos’è e in che modo funziona Running Mode, la nuova modalità Corsa di Spotify che adatta il ritmo delle canzoni in base alla tua velocità.

Spotify Running Mode crea playlist adattive con l’AI. Ecco come sfruttarla subito
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Quante volte ti è capitato di decidere di andare al parco per fare una corsetta, creare una playlist ad hoc su Spotify e, proprio sul più bello quando sei al massimo dell’intensità, vedere partire un brano dal ritmo lento che rovina tutto? Per ovviare a questo problema, la piattaforma di streaming musicale ha creato una nuova modalità personalizzata che mira a mantenere la tua colonna sonora degli allenamenti in linea con gli sforzi che stai mettendo.

Si chiama Running Mode ed è una funzionalità Premium che crea un allenamento e una playlist abbinata al tuo ritmo. Parte dai tuoi gusti musicali e dai tuoi tempi, per potersi adattare a un percorso di fitness ottimizzato proprio grazie alla musica. Già disponibile con 25 preset di corsa preimpostati, c’è la possibilità di personalizzarli in base ai battiti al minuto, al genere musicale che desideri, alla durata impostata e al tipo di allenamento.

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Come funziona la Running Mode di Spotify

La nuova Running Mode di Spotify integra il sistema di personalizzazione nei tuoi allenamenti. Invece che affidarti a una playlist pubblica generica, puoi indicare all’app la durata e il tipo di allenamento che intendi svolgere, magari scegliendo anche il tipo di musica che vuoi ascoltare e il ritmo che renderà la corsa più efficace.

La vera novità e che queste raccolte si basano comunque sui tuoi gusti musicali, quindi potrai ascoltare i tuoi brani preferiti all’intensità che desideri. Il tutto si basa sulla tecnologia Prompted Playlist di Spotify, un sistema che utilizza la cronologia di ascolto e le istruzioni ricevute per generare playlist altamente specifiche.

Non si tratta di una novità assoluta. Più di dieci anni fa, Spotify aveva lanciato uno strumento per la corsa che utilizzava i sensori del telefono per rilevare il movimento ritmico e selezionare in automatico la musica in base al passo del corridore. Dopo una prima dismissione nel 2018, ora la Running Mode si basa su quest’idea ma con tecnologie più avanzate.

Come attivare la Running Mode

Per attivare subito la Running Mode, devi per prima cosa aprire l’app di Spotify da iPhone e poi cercare Fitness Hub nella pagina principale. Tocca quindi su Running Mode, scegli uno dei 25 preset di corsa preconfigurati e personalizza la sessione impostando durata, BPM e genere musicale. Per concludere, premi Play per iniziare l’allenamento guidato, con la musica che si adatta al tuo ritmo.

Almeno per il momento, la feature è disponibile esclusivamente per gli utenti Premium su iPhone e solo in alcuni mercati selezionati, ossia Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda e Austria. L’Italia ancora non è interessata dal rollout ma, con ogni probabilità, nei prossimi mesi la lista di paesi compatibili verrà allargata.

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