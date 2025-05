Spotify Premium gratis per tutti. Ma c’è un pericoloso dettaglio a cui fare attenzione

Tra le tante piattaforme per lo streaming musicale disponibili, Spotify può considerarsi ancora oggi la leader del mercato. I numeri dell’azienda svedese crescono di anno in anno e i motivi sono diversi. Se da un lato c’è un catalogo in costante aggiornamento e la presenza dei migliori podcast, dall’altro un grande apporto lo stanno dando le funzionalità inedite di intelligenza artificiale e una qualità del suono senza eguali.

Per poter godere del servizio, ci sono due modalità disponibili: Spotify Free e Spotify Premium. La prima, senza costi aggiuntivi, ha alcune limitazioni come gli skip limitati e la presenza degli annunci pubblicitari, mentre la seconda in abbonamento offre tutti gli strumenti. In questi giorni, sta girando una comunicazione circa un trucchetto che dà modo di avere Spotify Premium gratis per sempre. Ma è veramente così? Stai molto attento, c’è un dettaglio che potrebbe portare a pesanti conseguenze.

leggi anche Spotify Web, come ascoltare musica dal browser senza app

Spotify Premium Gratis? No, si tratta di una truffa Una manovra criminale che va avanti da ormai due mesi e che ha già colpito migliaia di utenti in tutto il mondo. Per chi è in possesso di uno smartphone Android, c’è una minaccia all’apparenza velata ma che in realtà può comportare rischi molto gravi. Tramite annunci pubblicitari e messaggi veicolati da utenti appositi, si parla della possibilità di modificare l’app originale di Spotify per avere il Premium gratis e senza limiti. Tutto quello che bisogna fare è scaricare una sorta di aggiornamento tramite uno store di terze parti e attendere l’installazione. In realtà, eseguendo questa mossa si va a installare sul proprio dispositivo il trojan horse Agent.GKE. Ossia un dropper al cui interno sono nascosti altri malware, spyware e ransomware che possono bloccare i dispositivi e crittografare i dati memorizzati. Nel peggiore dei casi, i cybercriminali arrivano addirittura a chiedere un riscatto in denaro per dare nuovamente l’accesso ai telefoni infettati. A differenza di altri malware, in questo caso l’obiettivo degli hacker non è rubare le informazioni personali delle vittime, bensì riempire di pubblicità gli smartphone per poi trarne profitto.