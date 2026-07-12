Spazio sempre più affollato, la nuova guerra dei lanci orbitali è iniziata

Siamo abituati a pensare allo spazio come a un luogo lontano, riservato a pochi fortunati astronauti. Tuttavia, la realtà attuale è molto più vicina alla nostra vita quotidiana di quanto si immagini. Oggi, l’orbita terrestre si sta trasformando in una vera e propria autostrada commerciale, diventando uno dei mercati finanziari più dinamici al mondo.

Basti pensare che, fino a qualche anno fa, una spedizione spaziale era un lusso per pochissimi governi con miliardi da spendere, mentre oggi le aziende private hanno aperto le porte a una rivoluzione senza precedenti. I satelliti che orbitano sopra le nostre teste non servono più solo a esplorare l’universo, ma supportano numerose attività della nostra vita quotidiana, dal monitoraggio del meteo alla gestione delle mappe degli smartphone.

La rivoluzione che abbatte i costi dei viaggi spaziali

Per decenni, il più grande problema dei viaggi spaziali è stato lo spreco. Ogni volta che veniva lanciato un vettore per portare un satellite in orbita, quest’ultimo si distruggeva durante il rientro oppure cadeva nell’oceano. Questa problematica è stata risolta dai privati, con l’azienda SpaceX in prima fila, attraverso l’introduzione della tecnologia del riutilizzo. Oggi i razzi non si buttano più ma, dopo aver sganciato il loro carico nello spazio, tornano indietro, atterrando da soli su una piattaforma. Qui, una volta ripuliti, sono pronti per intraprendere un nuovo lancio.

Con questo meccanismo è crollato il costo di ogni singolo lancio e il mercato delle spedizioni spaziali è cambiato di pari passo. Oggi le aziende non devono più spendere cifre folli per comprare un lancio esclusivo, ma possono semplicemente «acquistare un biglietto» per il proprio piccolo satellite e condividere il viaggio con decine di altre società, abbattendo così le spese.

Non solo SpaceX: l’India e il boom dei «taxi spaziali» in 3D

Fino a qualche anno fa, questa rivoluzione low-cost era guidata quasi esclusivamente dai giganti americani. Oggi la competizione si è allargata e numerosi Paesi hanno seguito la scia statunitense. La Cina, per esempio, si sta preparando a diventare il primo Paese al mondo con una propria stazione spaziale mente l’India sta guadagnando sempre maggiore spazio nel settore dei viaggi. Il Paese ha aperto il mercato ai privati, scatenando la nascita di centinaia di startup locali pronte a fare la concorrenza ai colossi occidentali.

Il capofila di questa nuova ondata si chiama Skyroot Aerospace. Questa startup ha costruito un razzo leggero ed economico, il Vikram-1, utilizzando la fibra di carbonio e componenti stampate in 3D. La vera intuizione di queste nuove imprese è quella di posizionarsi come «taxi spaziali», offrendo alle piccole aziende di tutto il mondo un modo rapido e personalizzato per lanciare i propri strumenti, senza dover aspettare le lunghe liste d’attesa dei vettori più grandi e famosi.

Radar e agricoltura: a cosa serve concretamente questo traffico in cielo?

Nonostante lo spazio abbia il suo fascino, è naturale chiedersi come mai ci sia così tanta richiesta di questi taxi e, soprattutto, cosa invino davvero in orbita. La risposta è meno romantica di quello che si possa pensare; l’obiettivo, infatti, è quello di estrapolare dati utili a fare soldi oppure a risparmiarne qui sulla Terra. Pensiamo, per esempio, al recente lancio della startup GalaxEye, avvenuto a bordo di un vettore di SpaceX.

Questo satellite è dotato di una tecnologia radar speciale, capace di fotografare la Terra ad altissima risoluzione anche attraverso le nuvole o di notte. Le applicazioni di queste immagini sono molteplici. Nell’agricoltura, per esempio, permettono di monitorare lo stato di salute di migliaia di ettari di coltivazioni, capendo in anticipo dove serve acqua o fertilizzante, consentendo in questo modo un netto risparmio economico. Nell’ambito delle assicurazioni, queste immagini consentono di verificare l’esatta estensione dei danni di un’alluvione o di un incendio in tempo reale, senza dover mandare i periti sul posto e accelerando i rimborsi. Nel campo dei trasporti, infine, le immagini consentono di tracciare le rotte delle navi cargo negli oceani, evitando le tempeste e ottimizzando i consumi di carburante.