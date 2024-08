Sospensione rata mutuo per maltempo, ecco in quali Regioni e fino a quando

Al via la sospensione delle rate dei mutui per i territori colpiti da maltempo e alluvioni. In alcuni casi la sospensione riguarda misure che erano già attive e che sono state prorogate, mentre altre sono di nuova istituzione. A tal riguardo l’Abi, attraverso circolari destinate agli istituti bancari per ricordare la conversione in legge (Legge 8 agosto 2024, n. 111 pubblicata in G.U. 09/08/2024, n. 186) del Decreto legge numero 76 dell’11 giugno 2024. Il decreto riguarda le disposizioni urgenti per le ricostruzioni per i territori danneggiati dalle calamità naturali.

Quali sono i territori interessati dalla sospensione e per quanto tempo durano? Si tratta di sospensioni mirate anche nella durata, vediamo quali Regioni riguardano.

Le proroghe contenute nelle comunicazioni diffuse dall’Abi, seguono alle ordinanze della Protezione Civile con le quali si illustra l’accordo che l’Abi ha sottoscritto con le associazioni dei consumatori con lo scopo di agire in modo tempestivo per tutelare la popolazione colpite dalla calamità naturali nelle ricostruzioni.

L’ordinanza, in ogni caso, è ancora in corso di pubblicazione e solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale le banche potranno attuare la sospensione dei mutui per gli interessati.

Sospensione mutui, in quali Regioni e per quanto

Sospensione mutui Marche

Per quel che riguarda le Marche l’Abi, in virtù del decreto 76, ha messo in conto una proroga alla sospensione delle rate dei mutui fino al 17 settembre 2025 così come previsto dall’ordinanza della Protezione Civile. La proroga riguarda gli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 15 settembre 2022 nella Regione.

Sospensione mutui Friuli Venezia Giulia e Veneto

La missiva dell’Abi, dello scorso 23 agosto, ha previsto una proroga di ulteriori 12 mesi alla sospensione delle rate dei mutui anche in Friuli Venezia Giulia e Veneto per il maltempo che ha colpito i territori delle Regioni dal 13 luglio al 6 agosto 2023. Nella nota dell’Abi si legge che “si fa esplicito riferimento all’accordo sottoscritto da Abi e dalle Associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali”.

Sospensione mutui in Piemonte

La proroga riguarda anche il Piemonte, ma limitatamente alla provincia di Cuneo dove la violenta grandinata del 6 luglio 2023 ha provocato gravi danni con la richiesta di stato di emergenza per calamità naturale. Anche in questo caso la proroga alla sospensione è di ulteriori 12 mesi e fino al 17 settembre 2025.

Sospensione mutui Lombardia

La sospensione delle rate dei mutui è prevista anche il Lombardia per le persone e le imprese che sono rimaste vittima degli eventi di maltempo estremo che si sono verificati tra il 4 e il 31 luglio 2023. La domanda per la sospensione doveva essere, originariamente, presentata alla propria banca entro il 31 dicembre 2023 con una autocertificazione dei danni subiti. I mutuatari potevano scegliere se sospendere l’intera rata o se sospendere solo la quota capitale, continuando a corrispondere soltanto gli interessi per il periodo di sospensione.

Sospensione mutui Emilia Romagna

In Emilia Romagna è stata prevista la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per 12 mesi. La decisione che comprende anche l’Emilia Romagna nella sospensione (già prevista nelle altre Regioni colpite da eventi atmosferici estremi) è stata prevista dopo che il maltempo estremo ha colpito le province di Bologna, Forlì, Cesena, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia dal 20 al 29 giugno 2024.

