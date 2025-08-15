“Sono stato in 9 città italiane, ma ce n’è solo una in cui continuo a tornare”. Non è né Roma né Venezia

L’Italia, a detta di molti, è il Paese più bello del mondo. Cultura, arte, cibo e ospitalità sono alcuni dei punti di forza del nostro Paese, particolarmente apprezzati all’estero. Lo scorso anno in Italia si è registrato un nuovo record di presenze con 458,4 milioni di turisti e un incremento del 2,5%. A trainare i numeri sono soprattutto gli stranieri, che rappresentano il 54,6% del totale delle presenze, con un aumento del 6,8% rispetto al 2023. Siamo al secondo posto in Europa per presenze turistiche, dopo la Spagna e davanti alla Francia.

Roma e Milano sono le città più attrattive, seguite da Firenze, Venezia e Napoli. Eppure c’è un’altra città capoluogo di regione molto apprezzata all’estero, tanto che qualcuno la preferisce a tutte le altre. Vediamo quale.