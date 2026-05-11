Piazza Affari è tornata sui massimi dal 2000 e punta ai 50.000 punti. Alcuni titoli italiani stanno vivendo un rally che fino a poco tempo fa sembrava possibile solo a Wall Street. Dietro rialzi del +190% o del +110% c’è però un rischio che pesa miliardi: la crescita richiede investimenti giganteschi.

Finché ricavi, ordini e backlog crescono, il mercato tende a premiare quasi tutto. Ma quando il costo del capitale sale e il Capex inizia a divorare cassa più rapidamente della crescita degli utili, le valutazioni diventano molto più fragili. Quello che sta succedendo negli Stati Uniti, con la corsa delle Big Tech all’intelligenza artificiale, rischia di arrivare anche a Piazza Affari, in modo diverso.

Dopo rialzi così forti, il mercato potrebbe avere già scontato gran parte della crescita futura. E se i ricavi non cresceranno abbastanza velocemente da ripagare investimenti sempre più pesanti, su alcuni di questi titoli le correzioni potrebbero essere violente. [...]