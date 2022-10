Sondaggi, gli italiani vogliono ministri tecnici nel governo Meloni: il 64% preferisce gli esterni ai politici

Giorgia Meloni e il centrodestra continuano a cercare un accordo sulla squadra di governo dopo la vittoria elettorale del 25 settembre. L’intesa ancora non c’è, ma l’ipotesi che a ricoprire alcuni dei ruoli chiave siano ministri tecnici non è stata scartata. Ed è un’ipotesi che sembra non dispiacere neanche agli italiani, seppur non condivisa dagli altri leader di maggioranza, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, che vorrebbero invece più figure politiche.

Un sondaggio realizzato da Swg evidenzia che la maggioranza degli elettori preferirebbe avere ministri tecnici nel prossimo governo, soprattutto per alcuni ruoli chiave. Ben il 64% si dice d’accordo con le ipotesi di assegnare alcuni dicasteri a personalità esterne ai partiti, mentre solo il 19% ritiene che i tecnici debbano restare fuori dall’esecutivo.

Sondaggi, perché gli italiani vogliono i tecnici

Solitamente gli elettori di centrodestra sono più scettici verso presidenti o ministri tecnici. Come spiega a la Repubblica Rado Fonda, head of research di Swg, qualcosa è però cambiato per due motivi: da una parte l’apprezzamento verso il governo Draghi (anche tra gli elettori di Fdi) e dall’altra la sfiducia nella politica e le incertezze internazionali. Per questo la presenza dei tecnici può essere ritenuta positiva.

Cosa farà Salvini: cosa dicono i sondaggi

Il leader della Lega, Matteo Salvini, punta al ministero dell’Interno, ma al momento sembra molto difficile che Meloni lo accontenti. Eppure gran parte degli elettori del centrodestra non è sfavorevole a un ritorno di Salvini al Viminale. Lo vorrebbe il 90% dei leghisti, il 70% degli elettori di Forza Italia e il 65% di Fdi. Altra opzione è quella del ministero dell’Agricoltura: tra gli elettori della Lega si dice favorevole solo il 44%, tra quelli di Fdi il 49% e tra quelli di Fi il 59%.

Cosa deve fare l’opposizione

Sia per gli elettori del Pd che per quelli del Movimento 5 Stelle, le forze di opposizione dovrebbero avere un approccio dialogante con il centrodestra e non puntare su un’eccessiva rigidità. La spiegazione è dovuta al fatto che gli elettori, anche se contrari a questo governo, non vogliono bloccarne l’operato dell’esecutivo in questa fase emergenziale. Nel terzo polo si dice favorevole al dialogo ben l’80% degli intervistati.

Sondaggi, quanto durerà il nuovo governo

Secondo il 36% del campione il nuovo governo non arriverà alla fine della legislatura, mentre per il 26% durerà poco. Solo il 25% si dice convinto che l’esecutivo possa completare tutta la legislatura, con ovviamente più ottimismo tra gli elettori del centrodestra: la percentuale, per loro, sale al 60%.