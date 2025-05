Smartphone per anziani, i 10 telefoni migliori sul mercato

Quando si parla di telefoni per anziani ci si riferisce a una categoria di smartphone e cellulari sempre più rilevante e in costante crescita. Secondo il Rapporto ISTAT “Cittadini e ICT” 2024, la percentuale di over 65 che utilizza uno smartphone è passata dal 41% nel 2020 al 59% nel 2024, con una proiezione di superamento del 65% entro la fine del 2025. Si tratta di un’evoluzione significativa, che testimonia come l’accesso alla tecnologia non sia più appannaggio esclusivo delle generazioni più giovani.

Fino a pochi anni fa, le comunicazioni tra nonni, figli e nipoti si limitavano spesso alla linea fissa o agli incontri durante le festività. Oggi, grazie a dispositivi progettati su misura, i cosiddetti «nonni smart» non rappresentano più un’eccezione ma una realtà concreta e sempre più diffusa. Le videochiamate, le app di messaggistica istantanea e la possibilità di ricevere assistenza da remoto hanno radicalmente trasformato il modo in cui gli anziani mantengono vivi i legami familiari.

Oggi, parlare di smartphone per anziani non significa più riferirsi a dispositivi limitati o marginali. Al contrario, si tratta di una categoria tecnologicamente evoluta, pensata per migliorare la qualità della vita, promuovere l’autonomia e mantenere vive le relazioni sociali. La scelta del modello giusto deve basarsi sulle esigenze individuali, tenendo conto del livello di familiarità con la tecnologia e delle eventuali fragilità cognitive o sensoriali.

Dotarsi del giusto strumento digitale può fare la differenza: non solo per restare connessi, ma anche per affrontare la quotidianità con maggiore serenità e sicurezza. E con l’offerta oggi disponibile, è possibile trovare soluzioni adatte a ogni profilo, da chi cerca funzionalità minime a chi desidera un dispositivo più evoluto ma comunque accessibile. Ecco, allora, i migliori telefoni cellulari sul mercato per questa particolare categoria di prodotti.