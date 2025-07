Cos’è Signal, come funziona e come installarla sui device

Tra le app di messaggistica istantanea più longeve e popolari, un posto d’onore va riservato a Signal, una valida alternativa a WhatsApp e Telegram che mette al primo posto la privacy e la sicurezza degli utenti.

Ecco una rapida guida utile a capire come funziona Signal e a cosa serve davvero.

Come passare da WhatsApp a Signal

Signal è un’applicazione no profit che utilizza crittografia end-to-end , una funzione che garantisce che le informazioni scambiate in una conversazione siano visibili unicamente al mittente e al destinatario.

Per facilitarvi l’operazione ecco il link diretto per il download:

La versione dekstop può essere scaricata dal sito ufficiale di Signal . Una volta aperta la pagina principale, cliccare su “Ottieni Signal” e scegliere tra i sistemi operativi disponibili (macOS, Linux e Windows). A questo punto, basterà cliccare su “ Installa ” e - dopo una piccola attesa - l’app sarà pronta. Tenere bene a mente che per usare l’app di Signal da desktop, sarà necessario installarla prima sul telefono.

Per scaricare Signal su iOS è sufficiente aprire l’ App Store , cliccare su “ Installa ” e attendere il completamento del download sul proprio device. La stessa operazione vale per Android, dove l’app può essere installata tramite il Google Play Store .

Come funziona Signal e cosa si può fare

Signal presenta numerose funzioni in comune con altre app, come la possibilità di inviare messaggi di testo, vocali, file, foto, video e note audio, oltre a effettuare chiamate e videochiamate gratuite, anche in gruppo. La particolarità dell’app è la sicurezza: tutte le operazioni sono protette dalla crittografia end-to-end. di default

Ecco quali sono le principali caratteristiche di Signal: