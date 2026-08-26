Settembre 2026 potrebbe essere il mese più delicato per Wall Street? I livelli da monitorare

Settembre è tradizionalmente considerato uno dei mesi più difficili per Wall Street. Nel 2026, però, la semplice stagionalità mensile assume un significato particolare: settembre coincide con il secondo anno del ciclo presidenziale americano, cade nel sesto anno del ciclo decennale e si colloca esattamente nella finestra temporale nella quale un modello storico individua la possibile formazione del minimo annuale.

La particolarità del 2026 nasce però da un vero e proprio paradosso statistico. Da una parte settembre presenta una delle configurazioni storicamente più fragili dell’anno; dall’altra, il sesto anno del decennio ha mostrato nel tempo caratteristiche mediamente favorevoli. La domanda, quindi, non è soltanto se Wall Street possa attraversare una fase di debolezza, ma se un’eventuale correzione tra settembre e ottobre possa rappresentare una fase interna a un anno ancora strutturalmente favorevole.

Questo non significa che settembre debba necessariamente provocare un ribasso. Le statistiche storiche non anticipano con certezza il futuro e non sostituiscono l’osservazione dei prezzi. Possono però segnalare quei periodi nei quali vale la pena aumentare l’attenzione.

Settembre parte con una statistica sfavorevole, ma nel 2026 c’è qualcosa in più

Nello studio condotto sul Dow Jones utilizzando i dati dal 1929 all’agosto 2007, settembre registra un rendimento medio del -1,48%. Ancora più significativo è il dato sulla frequenza: soltanto il 38,46% dei mesi di settembre si è concluso positivamente, contro il 61,54% di osservazioni negative.

Non è quindi soltanto una media condizionata da pochi grandi ribassi. Anche la frequenza storica segnala una evidente debolezza.

Per il 2026 c’è però un secondo elemento.

L’anno in corso rappresenta il secondo anno del ciclo presidenziale americano. Se si analizza settembre separatamente nei quattro anni del ciclo presidenziale, emerge un dato ancora più interessante.

Nel primo anno presidenziale settembre ha prodotto nello studio un rendimento medio del -2,03%, nel secondo del -2,20%, nel terzo del -1,15% e nel quarto del -0,20%.

Il secondo anno è quindi quello con il rendimento medio peggiore.

E non basta. Nel secondo anno presidenziale soltanto il 35% dei mesi di settembre considerati nello studio ha registrato una performance positiva.

La combinazione che interessa il 2026 è dunque particolarmente significativa: il mese statisticamente più fragile dell’anno coincide con la configurazione del ciclo presidenziale nella quale settembre ha mostrato il rendimento medio peggiore.

A questo punto compare però un dato apparentemente contraddittorio.

Il 2026 termina per 6 ed è quindi il sesto anno del ciclo decennale. Storicamente questa configurazione è stata decisamente migliore: lo studio attribuisce agli anni terminanti per 6 una performance annuale media del +10,3%, mentre la probabilità di un anno positivo è indicata al 75%.

Ed è proprio questa divergenza a rendere il 2026 interessante. La statistica non suggerisce necessariamente un anno strutturalmente negativo. Potrebbe invece essere compatibile con una fase correttiva anche significativa all’interno di un anno che, secondo il ciclo decennale, mantiene caratteristiche storicamente favorevoli.

C’è infine una terza coincidenza. Nel modello annuale dedicato specificamente al 2026, il massimo dell’anno veniva collocato temporalmente a marzo, mentre un movimento ribassista avrebbe dovuto prendere forma tra giugno e luglio e condurre alla formazione del minimo annuale tra settembre e ottobre.

Abbiamo quindi tre indicazioni statistiche che convergono sulla stessa finestra temporale: settembre è storicamente debole; settembre del secondo anno presidenziale lo è ancora di più; il modello specifico del 2026 individua tra settembre e ottobre la possibile area temporale del minimo annuale.

Ma manca ancora l’elemento decisivo: il prezzo.

Ora comandano i grafici: questi livelli sono il primo banco di prova tecnico

Una statistica diventa molto più interessante quando il comportamento effettivo dei mercati inizia a muoversi nella stessa direzione.

Per questo l’attenzione dovrebbe spostarsi dai calendari ai grafici.

I minimi della settimana del 27 luglio rappresentano un primo banco di prova tecnico:

Dow Jones: area 51.551 punti

S&P 500: area 7.313,92 punti

Nasdaq Composite: area 24.425,34 punti

Sono tre livelli da leggere soprattutto congiuntamente.

La tenuta di queste aree indebolirebbe, almeno nel breve periodo, l’ipotesi che la finestra stagionale negativa stia producendo conseguenze tecniche importanti. Settembre potrebbe quindi confermare la propria tradizionale volatilità senza necessariamente compromettere la struttura dei mercati.

Diverso sarebbe il messaggio proveniente da una rottura dei minimi della settimana del 27 luglio.

Ancora più significativa sarebbe un’eventuale perdita contemporanea di questi riferimenti da parte di Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq Composite. In quel caso non avremmo più soltanto una statistica stagionale: avremmo un deterioramento dei prezzi che si manifesterebbe proprio all’ingresso della finestra temporale storicamente più delicata.

Ed è questo l’aspetto probabilmente più importante da seguire. Tempo e prezzo devono confermarsi reciprocamente. La stagionalità identifica settembre come un mese statisticamente fragile. Il ciclo presidenziale rafforza il segnale, perché nel secondo anno settembre ha registrato una performance media del -2,20% e appena il 35% di osservazioni positive. Il modello annuale aggiunge un’ulteriore informazione, collocando tra settembre e ottobre la finestra potenziale del minimo 2026.

I grafici devono però ancora fornire la loro risposta.

C’è poi un’ultima considerazione che impedisce di trasformare questa analisi in una semplice previsione ribassista.

Il +10,3% medio degli anni terminanti per 6 e il 75% di probabilità storica di chiusura annuale positiva raccontano una storia differente. Ed è proprio qui che potrebbe nascondersi la chiave interpretativa più interessante: se Wall Street dovesse effettivamente attraversare una fase di debolezza tra settembre e ottobre, questa potrebbe rappresentare una correzione interna a una struttura annuale storicamente favorevole, anziché necessariamente l’inizio di un mercato ribassista di lungo periodo.

Non sappiamo se il 2026 rispetterà questo schema. Sarebbe metodologicamente sbagliato trasformare delle frequenze storiche in certezze. Sappiamo però che settembre arriva con una combinazione statistica non comune e che esistono adesso tre riferimenti grafici molto precisi attraverso i quali verificarla.

51.551 sul Dow Jones, 7.313,92 sull’S&P 500 e 24.425,34 sul Nasdaq Composite diventano quindi il primo vero banco di prova per capire se la debolezza stagionale resterà soltanto statistica oppure inizierà a trovare conferma nei prezzi.

È probabilmente questa la vera informazione di valore per settembre: non cercare di indovinare se Wall Street scenderà, ma verificare se, proprio nella finestra temporale indicata dalle statistiche, i prezzi inizieranno a confermare ciò che la storia suggerisce di monitorare.