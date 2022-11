Serie A, partite Sky e Dazn oggi e domani: dove vedere in diretta tv e streaming la 15esima giornata

Quali sono le partite della Serie A che saranno trasmesse da Sky? Da quando sono stati assegnati i diritti televisivi del nostro massimo campionato di calcio, questa è la domanda che puntualmente ritorna tra i tanti tifosi del Belpaese.

Come ben noto infatti tutte le partite della Serie A sono trasmesse da Dazn, con sette incontri per ogni giornata in esclusiva e tre invece in co-esclusiva con Sky. Capire quali match ogni volta sono visibili in diretta tv anche tramite la piattaforma satellitare e in streaming tramite le varie app, spesso non è semplice.

Vediamo allora nel dettaglio quali sono le partite di Serie A della 15^ giornata che si disputeranno oggi venerdì 11, domani sabato 12 e dopodomani domenica 13 novembre, che saranno trasmesse in diretta da Sky e invece quali saranno in esclusiva su Dazn.

Serie A: le partite su Sky

Come detto in ogni giornata del campionato di Serie A ci sono tre partite che vengono trasmesse in co-esclusiva da Sky. Per quanto riguarda la 15^ giornata, che si disputerà in data 11, 12 e 13 novembre, questi sono i tre incontri che andranno in onda anche sull’emittente satellitare.

Empoli - Cremonese : venerdì 11 novembre ore 20.45 (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251)

: venerdì 11 novembre ore 20.45 (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251) Bologna - Sassuolo : sabato 12 novembre ore 20.45 (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K)

: sabato 12 novembre ore 20.45 (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K) Atalanta. - Inter: domenica 13 novembre ore 12.30 (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K)

Per gli amanti dello streaming, queste partite verranno trasmesse in diretta anche tramite le piattaforme Sky Go e Now Tv; naturalmente per poter vedere gli incontri è necessario essere in possesso delle credenziali d’accesso.

Il palinsesto completo Dazn e Sky

Questo invece è il calendario completo delle partite della 15^ giornata della Serie A con tutti gli incontri trasmessi da Dazn o anche da Sky.

Venerdì 11 novembre

Empoli - Cremonese (Dazn, Sky) ore 20.45

Sabato 12 novembre

Napoli - Udinese (Dazn) ore 15.00

Sampdoria - Lecce (Dazn) ore 18.00

Bologna - Sassuolo (Dazn, Sky) ore 20.45

Domenica 13 novembre

Atalanta - Inter (Dazn, Sky) ore 12.30

Monza - Salernitana (Dazn) ore 15.00

Roma - Torino (Dazn) ore 15.00

Verona - Spezia (Dazn) ore 15.00

Milan - Fiorentina (Dazn) ore 18.00

Juventus - Lazio (Dazn) ore 20.45

Al termine della 15^ giornata la Serie A osserverà una lunga pausa visto il Mondiale di calcio che si disputerà dal 22 novembre al 18 dicembre in Qatar. Per il campionato si tornerà in campo direttamente nel 2023.