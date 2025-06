Se sei tra questi lavoratori puoi non lavorare se fa troppo caldo, lo dice la Regione Lazio

È arrivata un’importante ondata di caldo su gran parte del territorio italiano, compromettendo il benessere e la salute di vari lavoratori.

Chi è impiegato all’aperto, esposto al sole e alle alte temperature per molte ore può riportare conseguenze gravi ed è fondamentale prendere tutte le precauzioni necessarie a limitarle. Non è sempre facile, ma quest’anno grazie alla decisione della Regione Lazio alcuni lavoratori possono non lavorare se fa troppo caldo.

È quanto prevede l’ordinanza del presidente regionale Francesco Rocca per tutelare i lavoratori più esposti ai pericoli e prevenire le tragedie. Soltanto di recente, peraltro, è stato riconosciuto l’indennizzo Inail alla famiglia di Messaoudi Naceur, bracciante morto nel 2023 per il caldo, ridotto a condizioni di schiavitù.

Quali lavoratori possono non lavorare per il troppo caldo

Secondo quanto stabilito dall’ordinanza della Regione Lazio alcuni lavoratori non dovranno lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole, in particolare dalle 12:30 alle 16:00, nei giorni ad alto rischio.

La mappa del rischio presa come riferimento dall’amministrazione è consultabile da tutti è quella di Workclimate, che indica appunto il livello di rischio in base alle temperature e alle condizioni climatiche nelle varie aree del territorio. Quando il livello di rischio segnato è “Alto” si applica il divieto su tutta la Regione, limitatamente ai lavoratori:

del settore agricolo e florovivaistico ;

e ; nei cantieri edili e affini;

e affini; nelle cave e nelle pertinenze esterne.

Questi sono infatti i lavoratori più esposti al sole e alle alte temperature, per via delle caratteristiche dell’impiego e dei luoghi in cui si svolge. Non esistono precauzioni sufficienti ad arginare il rischio dei picchi di calore in queste condizioni, motivo per cui il presidente regionale Rocca considera queste misure un “atto di responsabilità” per proteggere i lavoratori più esposti.

Ci sono però alcuni lavoratori a cui non è possibile applicare questo divieto precauzionale, sia per la possibilità di adottare degli strumenti per arginare il caldo, sia per la particolarità assoluta dell’impiego. Si tratta dei lavoratori pubblici (pubbliche Amministrazioni, concessionari di pubblici servizi e loro appaltatori) nello svolgimento dei seguenti interventi:

pubblica utilità;

protezione civile;

salvaguardia della pubblica utilità.

Nonostante la priorità e la necessità delle mansioni, non bisogna sacrificare la salute dei lavoratori, ecco perché viene chiarito che è indispensabile “l’adozione di idonee misure organizzative per ridurre, a un livello accettabile, il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori”.