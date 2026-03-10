Se voto No al referendum giustizia cosa succede?

Il referendum sulla giustizia del 2026 è oramai alle porte e tanti elettori ancora devono capire concretamente cosa può comportare la votazione. Il 22 e 23 marzo tutti gli elettori italiani saranno chiamati alle urne per decidere se confermare oppure respingere una riforma costituzionale che modifica profondamente l’organizzazione della magistratura.

Si tratta di un passaggio che non riguarda solo magistrati, giudici o pubblici ministeri. Le regole su cui si vota incidono infatti sull’equilibrio tra i poteri dello Stato e sul modo in cui la giustizia funziona nel nostro Paese. Proprio per questo, il referendum è diventato uno dei principali terreni di confronto politico del 2026. Da una parte ci sono i partiti e i sostenitori della riforma, convinti che possa rendere la giustizia più equilibrata e moderna. Dall’altra chi teme che le modifiche possano alterare l’equilibrio tra magistratura e politica o non risolvere i problemi più concreti del sistema giudiziario italiano.

Molti elettori, però, arrivano al voto con una domanda molto semplice: cosa succede realmente se voto No? E cosa accadrebbe se il No dovesse prevalere nel risultato finale? Cerchiamo di mettere ordine, spiegando in modo chiaro e completo quali sono gli effetti del voto contrario alla riforma, cosa si sostiene scegliendo questa opzione e quali potrebbero essere le conseguenze politiche se la riforma venisse bocciata.

Referendum giustizia 2026: perché si vota e quando?

Il voto del 22 e 23 marzo 2026 riguarda una riforma costituzionale della magistratura approvata dal Parlamento nell’ottobre 2025. La legge interviene sull’ordinamento giudiziario e modifica diversi articoli della Costituzione che regolano il funzionamento della magistratura e degli organi che la governano.

Il referendum è stato convocato perché la riforma non ha raggiunto in Parlamento la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti richiesta per evitare il passaggio alle urne. In questi casi entra in gioco l’articolo 138 della Costituzione, che consente ai cittadini di pronunciarsi direttamente su una revisione costituzionale.

La consultazione è quindi un referendum costituzionale confermativo. Significa che gli elettori devono decidere se approvare definitivamente la riforma oppure respingerla.

Le operazioni di voto si svolgeranno in due giorni:

domenica 22 marzo dalle 7 alle 23

lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15

Gli elettori riceveranno una sola scheda elettorale, di colore verde, con due opzioni:

Sì , per confermare la riforma approvata dal Parlamento

, per confermare la riforma approvata dal Parlamento No, per respingerla

Un elemento importante riguarda il quorum. A differenza dei referendum abrogativi, in questo caso non è previsto alcun quorum di partecipazione: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero di persone che andranno a votare. A decidere sarà semplicemente la maggioranza dei voti validi.

La riforma su cui si vota introduce quattro cambiamenti principali nell’organizzazione della magistratura:

la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri ;

; la creazione di due Consigli superiori della magistratura distinti ;

; l’introduzione di un sistema di sorteggio per alcuni membri degli organi di autogoverno ;

; l’istituzione di una Alta Corte disciplinare per giudicare gli illeciti dei magistrati.

Il referendum servirà quindi a stabilire se queste modifiche entreranno in vigore oppure se la Costituzione resterà invariata.

Cosa succede se voti No? Ecco gli effetti del voto e dell’eventuale bocciatura delle riforme

Votare No al referendum sulla giustizia significa opporsi all’entrata in vigore della riforma costituzionale approvata dal Parlamento.

In altre parole, con il voto contrario si chiede di respingere l’intero pacchetto di modifiche che riguarda l’organizzazione della magistratura. Nei referendum costituzionali infatti non è possibile approvare o bocciare singole parti del testo: la riforma viene confermata oppure respinta nella sua interezza.

Se il No dovesse ottenere la maggioranza dei voti validi, la riforma non entrerebbe in vigore e l’attuale assetto della magistratura resterebbe invariato. Ciò significa che continuerebbero ad applicarsi le regole attuali su diversi aspetti fondamentali.

Nessuna separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri

Uno dei punti più discussi della riforma riguarda la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.

Oggi entrambi appartengono allo stesso ordine giudiziario e accedono alla magistratura attraverso lo stesso concorso. Durante la carriera possono, in teoria, passare da una funzione all’altra. I passaggi sono diventati molto rari negli ultimi anni, ma il sistema resta formalmente unitario.

Se prevalesse il No, questo modello resterebbe invariato e giudici e pubblici ministeri continuerebbero a far parte della stessa magistratura.

Un solo Consiglio Superiore della Magistratura

La riforma prevede di dividere l’attuale Consiglio Superiore della Magistratura in due organi distinti: uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri.

Con una vittoria del No questa modifica non verrebbe introdotta. Resterebbe quindi in vigore l’attuale sistema con un unico CSM, presieduto dal Presidente della Repubblica, che si occupa di nomine, trasferimenti, progressioni di carriera e procedimenti disciplinari dei magistrati.

Nessun sorteggio per la composizione degli organi di autogoverno

Un altro punto centrale della riforma riguarda il sorteggio di una parte dei membri del CSM tra magistrati, avvocati e professori universitari.

Se vincesse il No, questo sistema non verrebbe introdotto e continuerebbe ad applicarsi il modello attuale, basato prevalentemente sull’elezione dei componenti da parte dei magistrati e del Parlamento.

Non nascerebbe l’Alta Corte disciplinare

La riforma introduce anche una Alta Corte disciplinare, un nuovo organo incaricato di giudicare gli illeciti disciplinari dei magistrati.

Con la vittoria del No questo organismo non verrebbe istituito. Le competenze disciplinari resterebbero quindi al Consiglio Superiore della Magistratura, come avviene oggi.

Nessun cambiamento immediato nei processi

Un aspetto spesso sottolineato nel dibattito riguarda gli effetti concreti della riforma sulla vita quotidiana dei cittadini.

Sia nel caso di vittoria del Sì sia in quello del No, il referendum non modifica direttamente le regole dei processi né incide sulla durata dei procedimenti giudiziari. Temi come la lentezza dei processi, il sovraffollamento delle carceri o la carenza di personale negli uffici giudiziari non sono affrontati dalla riforma costituzionale.

In caso di vittoria del No, quindi, il sistema giudiziario italiano continuerebbe a funzionare secondo le regole attuali, mentre eventuali cambiamenti dovrebbero arrivare da future leggi ordinarie o da nuove riforme.

Chi sostiene il No al referendum

Dal punto di vista politico, votare No significa opporsi alla riforma promossa dalla maggioranza di governo.

I principali partiti che hanno annunciato il sostegno al No sono:

Partito Democratico

Movimento 5 Stelle

Alleanza Verdi-Sinistra

Accanto ai partiti, la campagna per il No coinvolge anche comitati civici, giuristi, avvocati e alcuni magistrati. Nel dibattito pubblico, sono queste le realtà sostengono che la riforma non affronti i problemi più concreti della giustizia italiana e che possa incidere sull’equilibrio tra magistratura e potere politico.

Va comunque ricordato che il referendum non riguarda la fiducia al governo né l’intero sistema giudiziario, ma esclusivamente l’entrata in vigore o meno della specifica riforma costituzionale approvata lo scorso autunno.

Le ripercussioni politiche della vittoria del No al referendum giustizia

Oltre agli effetti giuridici, una eventuale vittoria del No avrebbe inevitabilmente anche un significato politico. Il referendum è infatti diventato uno dei principali terreni di confronto tra la maggioranza guidata da Giorgia Meloni e le forze di opposizione, soprattutto in assenza di elezioni politiche imminenti.

Se la riforma venisse respinta dagli elettori, il risultato sarebbe letto come una sconfitta politica per il governo che l’ha proposta e sostenuta durante tutto l’iter parlamentare.

Questo però non significherebbe automaticamente la caduta dell’esecutivo. Diversi osservatori ritengono infatti che il governo potrebbe continuare la legislatura con la stessa forza di base, ma con una posizione politicamente più debole su uno dei suoi progetti simbolici. Altri sottolineano che il risultato potrebbe spingere l’esecutivo a rivedere o rinviare interventi simili sulla giustizia. In ogni caso, anche in caso di vittoria del No, Meloni e il governo non faranno alcun passo indietro.

Anche per le opposizioni il referendum rappresenta un banco di prova importante. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra hanno impostato gran parte della campagna sul rischio che la riforma possa alterare l’equilibrio tra magistratura e politica. Una vittoria del No verrebbe quindi interpretata come una conferma di questa linea politica e potrebbe rafforzare il fronte di opposizione in vista delle prossime scadenze elettorali, soprattutto in vista di un campo largo a 360°.

In ogni caso il voto del 22 e 23 marzo rappresenta un passaggio significativo per la politica italiana: non solo perché riguarda l’assetto della magistratura, ma anche perché offrirà una fotografia aggiornata dei rapporti di forza tra maggioranza e opposizione nel Paese, a poco più di un anno dalla fine della legislatura.