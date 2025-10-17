Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Se noti questi segnali potresti essere vicinissimo al burnout lavorativo. Ecco come evitarlo

Andrea Fabbri

17 Ottobre 2025 - 06:57

Esistono alcuni segnali nascosti che indicano l’avvicinarsi del burnout lavorativo. Ecco come riconoscerli e gestirli per abbassare i livelli di stress

Se noti questi segnali potresti essere vicinissimo al burnout lavorativo. Ecco come evitarlo

Seguici su

Il burnout lavorativo è una particolare condizione di esaurimento mentale e fisico, causata dall’accumulo di stress, che porta a perdere energia, interesse e motivazioni professionali.

Una condizione che accomuna sempre più persone in questo periodo storico iper frenetico e ricco di preoccupazioni e in cui l’imperativo è diventato quello di performare a tutti i costi.

C’è soltanto un problema: l’arrivo del burnout è difficilissimo da scoprire in quanto ha sintomi e segnali che possono facilmente confondersi con comuni problematiche di carattere fisico.

Proviamo a capire quali sono gli indicatori a cui dovremmo fare particolare attenzione e qualche consiglio per riportare lo stress sotto i livelli di guardia.

leggi anche

Le 4 abitudini tipiche delle persone con un’intelligenza superiore
Le 4 abitudini tipiche delle persone con un'intelligenza superiore

I segnali del burnout

La prima distinzione da fare è quella tra stanchezza e burnout. La prima è una condizione spesso temporanea. Il secondo si manifesta con carenza di energie, insonnia, dolori fisici ricorrenti e, nei casi più gravi, con problemi digestivi e abbassamento delle difese immunitarie.

Un altro segnale importante di possibile esaurimento sono le oscillazioni dello stato d’animo. Passare tra tristezza, gioia, euforia e rabbia senza che succeda nulla di particolare è un indicatore da non sottovalutare.
Idem la capacità di mantenere alto il livello di concentrazione: se cala drasticamente e tendiamo spesso a distrarci significa che siamo quasi al limite e abbiamo bisogno di una pausa.

I disturbi psicosomatici sono un altro chiaro indicatore. Molte persone in pieno burnout soffrono di forti e frequenti mal di testa, hanno problemi gastrointestinali e denunciano tensioni muscolari difficilissime da togliere.

Un’alimentazione sbagliata potrebbe accelerare l’arrivo del burnout

Sull’avvicinarsi o meno della sindrome da burnout lavorativo ha un fortissimo impatto anche l’alimentazione.

Saltare il pranzo o la cena, mangiare troppo poco e placare la fame con cibi troppo zuccherati, provare a tenersi svegli con molti caffè, sono abitudini che alimentano lo squilibrio glicemico e fanno aumentare i livelli di cortisolo, ovvero dell’ormone responsabile dello stress.

E se avere una dieta squilibrata è potenzialmente pericoloso, il digiuno lo è anche di più. Non mangiare riduce il serbatoio energetico disponibile e manda il tilt il nostro cervello quando arrivano i momenti di tensione sul lavoro.

Cosa fare ogni giorno per difendersi dal burnout

Gli psicologi e gli esperti di stress lavorativo suggeriscono di prendere alcune piccole abitudini per tenere l’esaurimento a debita distanza.

La prima è quella di mantenere una dieta sana ed equilibrata senza saltare i pasti. La seconda è quella di impegnarsi in attività fisiche gestibili come brevi allenamenti o camminare all’aria aperta. Meglio evitare, invece, i workout estremi per scaricare la rabbia e lo stress: rischiano solo di far aumentare la frustrazione e la stanchezza.

Il burnout si combatte anche dando importanza al riposo. E non soltanto quello garantito dalle giuste ore di sonno. Durante la giornata lavorativa è fondamentale prendersi piccole pause e, una volta usciti, è importante impegnare il cervello in attività gratificanti che permettano di ricaricare le batterie.

leggi anche

La scienza ci dice perché alcune persone dormono con la luce accesa
La scienza ci dice perché alcune persone dormono con la luce accesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Lavoro
# Alimentazione
# Salute

Iscriviti a Money.it

Money Awards Logo

Le votazioni ai Money Awards sono aperte!

Registrati su Money.it e vota la tua azienda preferita ai People's Money Awards 2025!

Vota ora
FT logo

Ecco come i brand emergenti stanno conquistando quote di mercato a danno delle aziende del lusso

Inditex cresce più del rivale H&M e vanta un margine EBITDA oltre il (…)

14 ottobre 2025

Perché i progressisti dovrebbero preoccuparsi del calo dei tassi di natalità?

Studi recenti mostrano che la mancanza di preoccupazione della sinistra per (…)

10 ottobre 2025

L’intelligenza artificiale può davvero riscrivere le regole della ricerca farmaceutica?

Tra costi crescenti e fallimenti clinici, l’IA promette di accelerare i (…)

7 ottobre 2025

Prepararsi al crash prima dell’età dell’oro dell’intelligenza artificiale

La storia delle rivoluzioni tecnologiche mostra un ciclo di bolle, (…)

3 ottobre 2025

La forza delle minoranze e la debolezza delle maggioranze: il paradosso delle democrazie

Dal caso Wimbledon a dazi e debito pubblico, come le democrazie liberali (…)

30 settembre 2025

Dal codice all’empatia: come l’IA sta cambiando il nostro modo di relazionarci

Dall’assistente virtuale al consulente personale, l’intelligenza artificiale (…)

26 settembre 2025

Selezionati per te

I ricercatori scoprono che questa bevanda ha la concentrazione di microplastiche più alta

Salute

I ricercatori scoprono che questa bevanda ha la concentrazione di microplastiche più alta
L'impatto degli affitti sulla salute, secondo uno studio britannico

Salute

L’impatto degli affitti sulla salute, secondo uno studio britannico

Correlato