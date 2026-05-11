Se un focolaio di hantavirus su una nave da crociera nel 2026 iniziasse a far parlare i mercati con la stessa intensità con cui il Covid travolse i portafogli nel 2020, staremmo davvero davanti a un’opportunità da cogliere o a una trappola mediatica ben confezionata per investitori frettolosi?

Moderna ha già visto il proprio titolo rimbalzare in doppia cifra percentuale nelle ultime sedute, Abbott e Thermo Fisher stanno attirando l’attenzione degli analisti, e il settore dei dispositivi di protezione individuale comincia a muoversi con quella familiarità inquietante che ricorda i primissimi giorni del marzo 2020. Per un investitore retail attento al rischio, la domanda vera non è se comprare in fretta, ma se quello che si vede nei prezzi è già il picco dell’entusiasmo speculativo oppure l’anticamera di un movimento strutturale.

Il punto di partenza è distinguere tra ciò che il virus è biologicamente e ciò che i mercati credono che sia. L’hantavirus nella variante Andes presenta una caratteristica che lo separa dalla quasi totalità dei patogeni della sua famiglia: è l’unico ceppo con trasmissione interumana documentata in letteratura scientifica. Tuttavia, questa trasmissibilità sembrerebbe richiedere contatti ravvicinati e prolungati, il che lo rende fondamentalmente diverso da un agente respiratorio a diffusione aerea come il Sars-CoV-2. Non è il tipo di patogeno che potrebbe propagarsi attraverso un colpo di tosse in metropolitana, e questo dato virologico dovrebbe costituire la base di qualsiasi valutazione razionale. Il problema è che le borse europee non reagiscono alla biologia. Reagiscono alla percezione collettiva, amplificata dai titoli dei media e dalla memoria emotiva di chi ha vissuto il marzo 2020 con un portafoglio in mano. [...]