Se il FMI ha ragione, la curva dei tassi diventerà un problema per i risparmiatori italiani

C’è un meccanismo che si sta attivando lentamente nei mercati obbligazionari globali, e quasi nessun risparmiatore italiano lo sta guardando con la giusta attenzione.

Non è uno scenario catastrofico costruito per vendere paura ma una dinamica strutturale che il Fondo Monetario Internazionale ha già messo nero su bianco, e che riguarda direttamente chiunque abbia BTP in portafoglio, soprattutto quelli a lunga scadenza. Il problema non è se questa trappola esiste. Il problema è che milioni di risparmiatori italiani potrebbero già esserci dentro senza saperlo.

La matematica del debito che nessuno vuole vedere

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