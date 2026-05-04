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Se il FMI ha ragione, la curva dei tassi diventerà un problema per i risparmiatori italiani

Tommaso Scarpellini

4 Maggio 2026 - 07:54

Il FMI ha già tracciato la rotta: debito al 100% del PIL globale entro il 2029. Per i BTP lunghi potrebbe significare una spirale di perdite in conto capitale.

Se il FMI ha ragione, la curva dei tassi diventerà un problema per i risparmiatori italiani

C’è un meccanismo che si sta attivando lentamente nei mercati obbligazionari globali, e quasi nessun risparmiatore italiano lo sta guardando con la giusta attenzione.

Non è uno scenario catastrofico costruito per vendere paura ma una dinamica strutturale che il Fondo Monetario Internazionale ha già messo nero su bianco, e che riguarda direttamente chiunque abbia BTP in portafoglio, soprattutto quelli a lunga scadenza. Il problema non è se questa trappola esiste. Il problema è che milioni di risparmiatori italiani potrebbero già esserci dentro senza saperlo.

La matematica del debito che nessuno vuole vedere

[...]

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