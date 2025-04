Se hai una di queste bottiglie di vino in cantina sei fortunato. Vale più di 1.000 euro

Come investire in borsa?

La produzione vinicola italiana ha pochi rivali nel mondo. I nostri prodotti, dal rosso al prosecco, sono tra i più bevuti e apprezzati e il mercato del vino in Italia vale all’incirca 16 miliardi di euro (secondo le statistiche del 2023).

Alcuni vini, però, hanno una marcia in più e da prodotto di consumo si sono trasformati in oggetti da collezione. Quelli che vedremo tra poco, ad esempio, possono essere rivenduti a più di 1.000 euro a bottiglia.

Il Barolo Riserva Monfortino di Giacomo Conterno: una delle bottiglie di vino italiano più rare Il Barolo è un grande classico dei vini italiani. Ma se si parla di Monfortino ci avviciniamo alla mitologia del vino. Stiamo parlando di uno dei migliori prodotti del pianeta, vinificato in legno con le migliori uve di Nebbiolo del cru Francia e fatto maturare per più di 6 anni in botti grandi. Un vino davvero incredibile che viene valutato più di 1.000 euro per ogni singola bottiglia.

Una bottiglia di Amarone della Valpolicella di Giuseppe Quintarelli viene valutata circa 1.100 euro In una classifica dei vini italiani più rari non può mancare il celebre Amarone della Valpolicella. In questo caso quello che ci interessa è quello targato Giuseppe Quintarelli, famoso per il suo gusto intenso e per l’eleganza. Se in cantina ne abbiamo uno del 2004 evitiamo di stapparlo. Una bottiglia di questo tipo viene valutata dai 1.000 euro in su e può tranquillamente superare i 1.100 euro. leggi anche Come riconoscere un buon vino? L’importanza della coerenza tra terroir, vigna e cantina

Questo è il Barolo più costoso d’Italia Secondo gli esperti di Wine-Searcher esiste un barolo che spicca, per qualità e valore, su tutti gli altri: il Poderi Aldo Conterno Granbussia Barolo Riserva DOCG Millennium Collection. Prodotto a Monforte d’Alba, nel cuore delle Langhe, questo vino con 9 anni di invecchiamento, viene realizzato con uve di Nebbiolo in determinate anni e con un numero di bottiglie limitato. Una particolarità che ne fa aumentare il valore a dismisura. Una bottiglia delle migliori annate può tranquillamente essere rivenduta a più di 1.300 euro.

Brunello di Montalcino Riserva Case Basse di Gianfranco Soldera 2002 – il vino toscano da 1.200 euro Non potevano mancare in questa rassegna dei vini da collezione alcuni prodotti provenienti dalla splendida Toscana. Uno dei migliori in assoluto arriva dalla tenuta Case Basse, localizzata nei pressi di Montalcino. Stiamo parlando del Brunello Riserva di Gianfranco Soldera, un vino di altissimo pregio creato nel pieno rispetto dell’ambiente e in perfetta sinergia con i terreni del luogo. In questo caso le bottiglie da ricercare sono quelle dell’annata 2002: valgono circa 1.200 euro a esemplare.