A volte si pensa che i grandi successi nascano da un colpo di fortuna o da un lampo di genio, ma dietro ogni storia di successo c’è molto di più. Anche piccole routine quotidiane, praticate con regolarità, contribuiscono a plasmare il proprio stile di vita e a diventare persone migliori. In molti casi, le abitudini sono invisibili, ma più potenti di quanto immaginiamo. A volte basta davvero poco per svoltare nella vita: un cambiamento di abitudine può bastare per sentirsi meglio.

In questo contesto, sempre più esperti sottolineano che le routine quotidiane influenzano non solo il benessere fisico ed emotivo, ma anche lo sviluppo professionale e finanziario. Spesso tendiamo a sottovalutarle, ma dietro ogni successo duraturo si nascondono quasi sempre disciplina, perseveranza e la scelta di abitudini che spingono ad andare avanti. Secondo il socioeconomista Randall Bell, perfino un semplice gesto compiuto al mattino con regolarità potrebbe aumentare le probabilità di diventare milionari.

Randall Bell ha trascorso 25 anni della sua vita a studiare come le abitudini influenzino i risultati personali, professionali ed economici delle persone. Ha sempre creduto che le routine rappresentino un elemento fondamentale per raggiungere il successo. In uno dei suoi studi più noti ha analizzato 5.000 individui di diversa estrazione: professionisti, studenti, disoccupati, pensionati e miliardari. Dopo aver studiato le loro abitudini è giunto alla conclusione che chi rifà il letto ogni mattina ha il 206% di probabilità in più di diventare milionario.

Dietro questo dato c’è una motivazione precisa. Ovviamente non è il gesto in sé che produce ricchezza, altrimenti il mondo sarebbe popolato da miliardari. Si tratta piuttosto di un simbolo: iniziare la giornata portando a termine un piccolo compito organizza lo spazio e al tempo stesso la mente.

«Quella sensazione di aver completato qualcosa, per quanto piccolo, dà il tono alla giornata e motiva a portare avanti qualsiasi altro obiettivo», sottolinea Bell.

La celebre statistica del «206%» non va quindi letta come se rifare il letto fosse la chiave per diventare milionari. È invece l’indicazione di una correlazione: chi coltiva piccole abitudini di ordine e costanza, come sistemare le lenzuola, tende a pianificare con attenzione, mantenere disciplina e perseguire i propri obiettivi con determinazione. Non è il letto rifatto a cambiare le cose, ma l’insieme di routine quotidiane che forgiano una mentalità più strutturata e orientata al successo.

Accanto a questa abitudine, anche altre possono contribuire a costruire una mentalità vincente. Leggere 30 minuti al giorno, ad esempio, è associato a una probabilità del 122% di successo finanziario. Bell conclude che tra le routine più spesso legate al successo figurano svegliarsi presto, almeno tre ore prima dell’inizio della giornata lavorativa, dedicare almeno 15 minuti all’attività fisica e organizzare gli impegni attraverso calendari e liste di cose da fare.

Sul piano personale, sottolinea il valore del tempo trascorso in famiglia: cenare insieme, infatti, aumenterebbe del 41% le probabilità di sentirsi felici e del 43% quelle di superare i 100.000 dollari di reddito annuo. Un dato che evidenzia come la stabilità delle relazioni e della vita familiare possa incidere positivamente anche sul successo economico.