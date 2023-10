Scuole chiuse per allerta meteo ciclone di Halloween: ecco dove e quando

Scuole chiuse per allerta meteo. Halloween si annuncia essere non solo una festività spaventosa per via di abiti e feste a tema, ma anche una giornata e soprattutto una nottata da brividi: calo delle temperatura e forti piogge.

L’instabilità arriva sulla penisola italiana con il ciclone di Halloween e per qualche giorno dividerà l’Italia in due tra Centro-Nord e Sud: tra pioggia intensa e sole. Anche le temperature saranno opposte, con il Sud che sfiora un po’ ovunque i 30° e li tocca in Sicilia e Sardegna.

Anche nel resto d’Europa il meteo segna forti sbalzi, con un vortice di bassa pressione che dall’Irlanda scenderà verso la Spagna e poi sull’Italia. Venti di scirocco prevedono invece l’arrivo di una perturbazione più intensa. In Italia il rischio di allagamenti e frane è alto.

Allerta medio (livello arancione): scuole chiuse in 2 Regioni

L’allerta meteo ha spinto i governatori di 2 Regioni a prendere provvedimenti per la sicurezza. Si tratta di Toscana e Liguria, che nella giornata di lunedì 30 ottobre vedranno alcune strutture scolastiche chiuse. Il bollettino di criticità nazionale mostra per le prossime ore, a partire da domenica 29 e fino a lunedì 30, un allerta gialla sulla maggior parte del Nord della penisola, mentre in arancione sono segnalate le regioni di Toscana, metà Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia.

La cartina (fig. 1) segnala anche un elevato rischio idraulico e idrogeologico nelle zone di confine tra l’Emilia-Romagna e la Liguria.

Le ordinanze per la chiusura delle scuole, dai nidi alle università, oltre che dei parchi pubblici cittadini, i cimiteri e la sospensione del mercato settimane, sono state pubblicate a:

Carrara

Montignoso

aulla

Fivizzano

Fosdinovo

Pontremoli

Villafranca in Lunigiana

Livorno

La Spezia

Zoagli

Carasco

Nella provincia di Genova l’allerta chiude le scuole a:

Arenzano, Busalla, Campomorone, Casella, Ceranesi, Cogoleto, Isola del Cantone, Pieve Ligure, Ronco Scrivia, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò, Valbrevenna, Vobbia.

Nella provincia di La Spezia l’allerta chiude le scuole a:

Ameglia, Arcola, Bolano, Fosdinovo, Levanto, Maissana, Monterosso, Riccò del Golfo, Sarzana, Santo Stefano di Magra, Sesta Godano, Riomaggiore, Vernazza, Zignago.

Nella provincia di Savona l’allerta chiude le scuole a:

Savona, Albisola Superiore e Albissola Marina, Bergeggi, Celle Ligure, Vado Ligure,Varazze.

Allerta meteo: previsioni di lunedì 30 ottobre

Halloween si avvicina e con la festività anche il ciclone. Per la giornata di lunedì 30 ottobre sono previsti piogge intense e temperature in lieve calo, con un massimo di 20°.

L’Italia si dividerà tra Nord e Centro-Sud, con piogge intense tra Liguria e Lombardia, mentre fenomeni più lievi altrove, assenti invece in Emilia-Romagna. Al centro le piogge intense si presenteranno sull’alta Toscana e l’alto Lazio, mentre altrove il cielo sarà grigio, ma senza piogge. Infine al Sud poche nubi e leggeri piogge solo in Sardegna nella serata, dopo una giornata con temperature fino a 30°.

Allerta gialla per rischio idrogeologico a Milano

Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla (rischio ordinario) per rischio idrogeologico sul territorio di Milano.

Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi.