La classifica delle Regioni a rischio più alto di frane e alluvioni in Italia

L’incolumità di milioni di italiani è seriamente a rischio. Secondo il rapporto dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in Italia sono 5,7 milioni i cittadini che vivono in zone a rischio di frane e alluvioni, di cui 1,28 milioni risiedono in aree classificate a maggiore pericolosità.

I dati sono molto preoccupanti: il 94,5% dei comuni italiani è soggetto a pericolo di fenomeni naturali potenzialmente letali. Ma quali sono le Regioni che rischiano di più?

Le Regioni più a rischio di frane e alluvioni Nel 2024, la superficie del territorio italiano considerata a rischio frane è aumentata del 15% rispetto al 2021, passando da 55.400 a 69.500 chilometri quadrati, ovvero il 23% dell'intera superficie nazionale. La regione più esposta è la Valle d'Aosta, dove gran parte del territorio è classificato come ad altissimo rischio con una probabilità di frana superiore al 90%. Ma non è l'unica area a presentare livelli critici. Anche il circondario di Napoli, il confine tra Campania e Puglia, alcune zone della Maremma toscana, i dintorni di Bergamo, in Lombardia e l'area sud-occidentale della Sardegna mostrano valori di pericolosità superiori all'80%. Gli aumenti più marcati delle aree a rischio frane sono stati registrati nella Provincia Autonoma di Bolzano (+61,2%), in Toscana (+52,8%), in Sardegna (+29,4%) e in Sicilia (+20,2%). Per quanto riguarda il rischio alluvioni, l'Emilia-Romagna si conferma la regione più vulnerabile, soprattutto nella parte della Pianura Padana al confine con Veneto e Lombardia. Altri territori a rischio includono la fascia costiera tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e alcuni tratti del litorale toscano.