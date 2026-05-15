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Scoperto un tesoro in Francia. 100 uova di dinosauro che valgono oltre €2.000.000

Money.it Guide

15 Maggio 2026 - 14:55

In Francia è stata appena fatta un’incredibile scoperta che potrebbe riscrivere la storia dei dinosauri (dal valore economico inestimabile)

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Una Jurassic Park autentica e intatta, perlomeno in parte. Nel sud della Francia, un team di paleontologi ha fatto una scoperta in grado di aiutare le ricerche sull’origine e la caduta dei dinosauri, ricollocando anche i giusti fatti all’interno dell’Era Mesozoica. Si tratta di un vero e proprio evento per la scienza, soprattutto in Europa, anche per la quantità dei reperti.

Difatti, si parla addirittura di oltre 100 uova di dinosauro in ottimo stato, ma i numeri potrebbero crescere considerando l’area a disposizione. Un dato che ha sorpreso gli stessi scienziati: reperti del genere vengono solitamente ritrovati in poche unità, quando si ha fortuna.

Ma la fortuna, questa volta, ha dimostrato di vederci benissimo. E anche economicamente si parla di cifre folli: 2 milioni di euro, andandoci cauti. Una cifra elevata ma che, al momento, risulterebbe comunque secondaria rispetto al valore storico e scientifico. Ma solo per il momento, appunto.

100 uova di dinosauro e oltre: la scoperta che potrebbe cambiare la storia così come la conosciamo

La scoperta è avvenuta nell’area di Mèze, in Occitania, durante alcuni scavi condotti all’interno del Musée Parc des Dinosaures, uno dei siti paleontologici più importanti della Francia meridionale. A guidare le operazioni è stato Alain Cabot, archeologo, ricercatore e direttore del parco-museo, che si è trovato davanti a qualcosa di mai visto nella sua carriera: un enorme agglomerato composto da oltre cento uova fossilizzate, rimaste protette da fango e roccia per circa 70-72 milioni di anni.

La particolarità non riguarda soltanto il numero dei reperti, ma anche il loro eccezionale stato di conservazione. Le uova, grandi quasi quanto un pallone da calcio, potrebbero appartenere ai titanosauri, giganteschi dinosauri erbivori quadrupedi lunghi fino a 12-15 metri e dal peso stimato tra 15 e 20 tonnellate. Gli studiosi, però, mantengono prudenza: all’interno dei gusci non sono ancora stati trovati embrioni fossilizzati, dettaglio che impedisce un’identificazione definitiva.

Adesso inizierà una lunga fase di analisi scientifiche per comprendere le condizioni ambientali dell’epoca e le abitudini di nidificazione di questi animali. Secondo gli esperti, la presenza di così tante uova nello stesso punto potrebbe dimostrare che i dinosauri tornassero periodicamente nelle stesse aree considerate sicure per la riproduzione. Parte del sito verrà inoltre trasformata in una sorta di museo a cielo aperto, lasciando molti reperti direttamente nel terreno originale per consentire al pubblico di osservarli nel loro contesto naturale.

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Una fortuna in tutti i sensi: ecco perché si parla di 2 milioni di euro

Sul piano scientifico il valore è praticamente impossibile da quantificare, ma dal punto di vista economico una scoperta del genere potrebbe raggiungere cifre impressionanti. Per capire l’ordine di grandezza basta guardare quanto accaduto nel 2021 da Christie’s, una delle più importanti case d’asta al mondo: un piccolo nido composto da tre uova fossili di sauropode, gruppo a cui appartengono anche i titanosauri, è stato venduto per 52.500 sterline, pari a circa 60.000 euro al cambio attuale.

Si trattava di reperti provenienti proprio dalla Francia e risalenti allo stesso periodo storico, il tardo Cretaceo di circa 70 milioni di anni fa. Ogni uovo aveva un diametro di circa 23 centimetri e si trovava in ottimo stato di conservazione, caratteristiche molto simili a quelle emerse nella nuova scoperta di Mèze.

Facendo un semplice confronto numerico, il calcolo diventa immediato:

se tre uova possono superare i 60.000 euro, oltre cento esemplari con un’importanza scientifica persino superiore potrebbero teoricamente raggiungere e superare i 2 milioni di euro di valore complessivo.

Una stima puramente indicativa, certo, perché il sito francese non verrà smembrato né destinato al mercato privato al momento. Ma il dato rende perfettamente l’idea dell’enormità del ritrovamento, anche e soprattutto dal punto di vista economico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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