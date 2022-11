Sciopero mezzi pubblici 2 dicembre, stop trasporti in tutta Italia: orari e fasce di garanzia

Non saranno solo i trasporti a bloccarsi il 2 dicembre in Italia. Si prospetta essere un venerdì nero per i pendolari e anche per gli utenti fruitori di diversi servizi. Per il 2 dicembre, numerose sigle sindacali hanno indetto uno sciopero nazionale unitario di 24 ore, che interesserà non solo i mezzi di trasporti, ma anche il settore pubblico e privato.

Dalla scuola alla sanità pubblica fino ai settori di produzione, sono centinaia di migliaia i lavoratori che incroceranno le braccia venerdì contro il caro energia e contro le pessime condizioni lavorative e retributive di numerosi settori. Sono quindi molteplici gli imprevisti a cui i cittadini potrebbero andare incontro.

Per tale motivo è quanto mai opportuno conoscere con quali saranno le modalità e gli orari dello sciopero, quali settori sciopereranno e perché, così da potersi preparare ad affrontare il lungo venerdì che attende tutti. Di seguito tutte le informazioni.

Sciopero nazionale il 2 dicembre: ecco chi sciopera e perché

Associazioni e sindacati si sono uniti per indire per il 2 dicembre un unico sciopero nazionale intercategoriale, che possa portare avanti le richieste di migliaia di lavoratori.

Gli utenti potrebbero quindi incontrare più di un disguido o contrattempo. Chi dovrà spostarsi con i mezzi di trasporto pubblici per la città e tra regioni, o chi dovrà imbarcarsi per un volo, potrebbe ritrovarsi ad affrontare ritardi o cancellazioni. Ancora molti utenti potrebbero riscontrare dei problemi negli uffici pubblici, in quanto lo sciopero riguarderà anche i settori della sanità, dell’istruzione, della produzione (fabbriche) e delle autostrade - giusto per citarne qualcuno.

Numerose le sigle sindacali, sia locali che nazionali che hanno annunciato l’agitazione come: Sgc, Al-Cobas, Lmo, Soa, Adl Varese, Cib-Unicobas, Cobas Sardegna, Conf. Cobas, Cub, Sgb, Si-Cobas, Usb, Usi-Cit e Usi (Unione sindacale italiana). Come le sigle, anche le ragioni per cui si è proclamato lo sciopero nazionale sono cospicue.

A spiegarlo è proprio il Cobas, il quale ha ricordato le condizioni dei lavoratori in un momento in cui la crisi economica, energetica e l’inflazione gravano sui portafogli dei cittadini. I sindacati hanno deciso quindi di scioperare per chiedere il rinnovo dei contratti e l’adeguamento automatico dei salari al costo della vita “con recupero dell’inflazione reale”.

Ancora alla base dell’agitazione troviamo la richiesta di:

effettuare interventi per congelare e calmierare gli aumenti del costo di energia e dei beni primari;

del costo di energia e dei beni primari; introdurre per legge il salario minimo di 12 euro l’ora :

: la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.

Uno sciopero però che non è solo contro il carovita ma ha anche scopo solidale contro la guerra in Ucraina.

Sciopero 2 dicembre: orari e modalità

Lo sciopero indetto per il 2 dicembre sarà nazionale e intercategoriale, ma gli orari e modalità potrebbero variare di molto in base alla località e a seconda dei settori aderenti allo sciopero.

Trasporti pubblici

Per il settore Tpl, ossia i mezzi pubblici cittadini, lo sciopero sarà invece di 24 ore con modalità territoriali, ciò vuol dire che i mezzi potrebbero subire cancellazioni, ritardi e variazioni a seconda del territorio. A rischio i mezzi Atm (metropolitane, bus e tram) a Milano per l’intera giornata. Roma merita invece un discorso a parte.

Lo stop al servizio nella Capitale avverrà dalle 8.30 alle 18, e dalle 20 sino a fine servizio, resteranno attivi i trasporti nelle due fasce di garanzia (inizio turno-8.30 e 17-20). A dire stop al servizio saranno per autisti di bus, tram e metro e il personale addetto al controllo dei titoli di viaggio, biglietterie e al servizio clienti, mentre non sciopereranno ausiliari del traffico e personale degli impianti fissi. In ogni caso si consiglia sempre di consultare il sito del ministero delle Infrastrutture per poter consultare l’elenco preciso per luoghi e orari degli scioperi.

Autostrade e ferrovie

Lo sciopero di 24 ore per i lavoratori delle autostrade inizierà in anticipo dalla sera prima: dalle 22.00 del 1° dicembre fino alle 22.00 del giorno successivo. Stessa situazione ma orario diverso per i lavoratori delle ferrovie, per i quali lo sciopero avrà inizioalle 21.00 del 1° e si concluderà alle 21.00 del giorno seguente. In questi casi è sempre bene consultare i siti, contattare numeri verdi e l’assistenza clienti, specialmente in caso di ritardi o cancellazioni.

Trasporti aerei e marittimi

Per il settore aereo e marittimo il 2 dicembre è stato proclamato uno sciopero di 24 ore. Per i passeggeri dei voli aerei la situazione potrebbe ulteriormente complicarsi, in quanto lo stesso giorno si terrà un altro sciopero, quello dei dipendenti di Vueling contro gli esuberi annunciati dall’azienda. Numerosi sono quindi i voli potrebbero subire ritardi o cancellazioni.

Scuola

L’agitazione del 2 dicembre, come spiegato, coinvolgerà altri settori. Alla giornata di venerdì ha aderito, infatti, anche Cobas Scuola, che ha proclamato uno sciopero per l’intera giornata per il personale Docente, Educativo e ATA di ogni scuola e grado.

Sanità e gli uffici comunali

Infine, lo sciopero, . Numerose sono le aziende sanitarie locali di diverse città italiane, da Siena a Biella, che hanno proclamato uno sciopero per l’intera giornata di lavoro del 2 dicembre 2022, dalle ore 00.01- 23.59, “compreso primo turno montante per i turnisti” - come precisa il Corriere della Sera. Gli utenti potrebbero inoltre riscontrare disservizi anche presso gli uffici comunali, Inps.