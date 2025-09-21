Sciopero generale lunedì 22 settembre, tutti gli orari e i servizi coinvolti

L’Italia si ferma per 24 ore contro il genocidio di Gaza: ad aderire allo sciopero il settore dei trasporti e dell’istruzione e della ricerca.

Si prospetta un lunedì di fuoco per i pendolari e per il resto dei cittadini italiani che dovranno fare i conti con ritardi, sospensioni e cancellazioni. Lo sciopero generale, proclamato dai sindacati di base per l’intera giornata del 22 settembre, investirà infatti gran parte del Paese.

Treni, autobus, tram e metropolitane viaggeranno solo in orari limitati, mentre le scuole e i centri di ricerca potrebbero registrare assenze e blocchi delle attività. Non sono esclusi disagi anche nella logistica, nei porti e nei servizi taxi.

Lunedì sarà quindi una giornata da pianificare con attenzione, con milioni di persone costrette a rivedere orari e spostamenti per evitare di restare a piedi. Ma quali sono le fasce garantite e quali trasporti saranno risparmiati o meno? Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo sciopero e come prepararsi per non affrontare con troppo stress i disagi della giornata.

Sciopero 22 settembre, quali sono i settori coinvolti

Lo sciopero generale del 22 settembre è stato indetto da diversi sindacati di base, tra cui Usb e Cub, con l’adesione di altre sigle minori. Non si tratta di un’astensione dal lavoro circoscritta, ma di una mobilitazione nazionale che abbraccia sia il settore pubblico che quello privato.

A incrociare le braccia saranno i lavoratori della scuola, dell’università e della ricerca, insieme a chi opera nel vasto comparto dei trasporti. Non solo treni e mezzi pubblici locali, ma anche logistica, taxi e porti saranno interessati dall’agitazione. Uniche eccezioni il trasporto aereo e i servizi aeroportuali, che continueranno a funzionare regolarmente. Proprio la varietà dei settori coinvolti rende l’impatto dello sciopero ancora più evidente, con ricadute quotidiane sulla mobilità, sull’accesso all’istruzione e persino sulla distribuzione delle merci.

Sciopero generale del 22 settembre: ecco perché scioperare

La protesta nasce da motivazioni politiche e umanitarie. I sindacati di base hanno indetto lo sciopero per denunciare l’aggravarsi della situazione nella Striscia di Gaza, chiedendo lo stop all’economia di guerra e l’imposizione di sanzioni da parte dell’Unione Europea e del governo italiano contro Israele. Una presa di posizione forte, che punta a interrompere ogni forma di collaborazione economica, politica e scientifica con lo Stato israeliano. Per molti cittadini i disagi saranno inevitabili: corse cancellate, lezioni saltate e traffico in tilt. Tuttavia, per una volta, chi resta bloccato potrà anche riflettere sulle ragioni profonde della mobilitazione e informarsi su cosa fare per ciò che sta accadendo in Medio Oriente. Lo sciopero, insomma, vuole essere anche un’occasione di consapevolezza collettiva.

Sciopero trasporti 22 settembre: ecco quali mezzi coinvolti

Il cuore dello sciopero sarà il comparto trasporti, con pesanti conseguenze per chi deve spostarsi. L’astensione riguarderà:

Treni regionali : garantite solo le corse 6-9 e 18-21.

: garantite solo le corse 6-9 e 18-21. Treni a lunga percorrenza e Intercity : attivo un elenco ridotto di convogli garantiti da Trenitalia.

a lunga percorrenza e : attivo un elenco ridotto di convogli garantiti da Trenitalia. Trasporto pubblico locale ( bus , metro e tram ): garantito solo in specifiche fasce orarie, diverse città per città.

, e ): garantito solo in specifiche fasce orarie, diverse città per città. Logistica e trasporto merci: possibili interruzioni per l’intera giornata.

e possibili interruzioni per l’intera giornata. Porti e settore marittimo: previsti ritardi in carico e scarico merci.

e settore marittimo: previsti ritardi in carico e scarico merci. Taxi : servizio variabile in base alle adesioni locali.

: servizio variabile in base alle adesioni locali. Aerei: esclusi dallo sciopero, voli regolari.

La giornata di lunedì rischia quindi di trasformarsi in una vera e propria corsa a incastro, con orari ridotti e continui imprevisti per i pendolari.

Sciopero mezzi 22 settembre, le fasce garantite

La normativa prevede comunque fasce di garanzia per assicurare il diritto alla mobilità, soprattutto nelle ore di punta. I servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario saranno garantiti solo in alcune finestre della giornata. Nello specifico, guardando alle metropoli e alle grandi città italiane, sono state comunicate le seguenti fasce di garanzia:

Milano (ATM): fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18.

(ATM): fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Torino (GTT): fino alle 8.00 e dalle 18 alle 21.

(GTT): fino alle 8.00 e dalle 18 alle 21. Roma (ATAC): fino alle 8.29 e dalle 17 alle 20.

(ATAC): fino alle 8.29 e dalle 17 alle 20. Firenze (Autolinee Toscane): 4.15-8.14 e 12.30-14.29.

(Autolinee Toscane): 4.15-8.14 e 12.30-14.29. Napoli (ANM/EAV): 5.30-8.30 e 17-20.

Fuori da questi orari, il rischio è di blocco totale o forti riduzioni del servizio.

Sciopero generale 22 settembre: consigli per chi dovrà viaggiare

Per affrontare la giornata del 22 settembre è fondamentale pianificare per tempo. Il primo consiglio è quello di spostarsi solo nelle fasce di garanzia, quando il servizio è assicurato. È utile inoltre consultare in tempo reale le app e i siti ufficiali di Trenitalia, Atac, Atm, Gtt, Autolinee Toscane e Anm per verificare eventuali variazioni. Chi deve raggiungere un aeroporto dovrebbe considerare soluzioni alternative come i passaggi in auto, visto che i mezzi pubblici e i taxi potrebbero non circolare.

Per i pendolari che hanno la possibilità, lo smart working può rappresentare la soluzione migliore. Infine, chi non può evitare spostamenti dovrebbe mettere in conto tempi di percorrenza più lunghi e programmare partenze anticipate, per ridurre al minimo i disagi.