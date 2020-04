Scienze motorie: 2.836 posti nel concorso scuola (le tabelle)

Concorsi scuola: per le classi di concorso A-48 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di II grado) e A-49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) sono in arrivo 2.836 opportunità di lavoro.

Questo merito dei bandi di concorso per la scuola secondaria in uscita nei prossimi giorni: uno ordinario, a cui potranno partecipare i nuovi laureati (purché soddisfino ulteriori requisiti) e quello straordinario riservato a chi ha già maturato diversi anni di esperienza - come precario - nelle scuole.

I bandi per i concorsi scuola sono attesi entro la fine di aprile, ma già oggi possiamo anticiparvi come saranno distribuiti i 2.836 posti per insegnanti di educazione fisica tra le varie Regioni. Di seguito, infatti, trovate le tabelle con tutte le informazioni in merito; prima, però, vediamo quali sono i requisiti da soddisfare affinché ci si possa candidare a questi nuovi concorsi.

Concorsi scuola: i requisiti per gli insegnanti di scienze motorie

Come prima cosa chi vuole partecipare ai concorsi scuola per le classi di concorso A48 e A49 dovrà essere in possesso del titolo richiesto ai fini dell’iscrizione nella stessa. Nel dettaglio, per poter concorrere per un posto nella classe di concorso A48 (scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di II grado), così come per la A49 (scuola secondaria di I grado) è richiesto uno tra i seguenti titoli:

LM 47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie

Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie LM 67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative

Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative LM 68 Scienze e tecniche dello sport

Scienze e tecniche dello sport LS 53 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie

Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie LS 75 Scienze e tecnica dello sport

Scienze e tecnica dello sport LS 76 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative

Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative Diploma degli istituti superiori di educazione fisica (I.S.E.F.).

(I.S.E.F.). Laurea in Scienze motorie (V.O.)

Per il resto i requisiti cambiano a seconda della procedura alla quale si concorre.

Per il concorso scuola straordinario - per il quale ci sono 1.380 posti per scienze motorie - bisogna aver maturato tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali nel periodo che va dall’anno scolastico 2008/2009 al 2019/2020, su posto comune o di sostegno. Almeno un anno di servizio, però, deve essere stato svolto per la classe di concorso - o anche per la tipologia di posto - per la quale si concorre.

Per il concorso ordinario, invece, bisogna essere abilitati alla specifica classe di concorso, oppure bisogna avere una laurea più 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Concorsi scuola: come sono suddivisi i posti per scienze motorie

Come anticipato, per gli insegnanti di scienze motorie della scuola secondaria ci sono 2.836 posti disponibili: 1.380 previsti dal concorso straordinario, mentre i restanti 1.456 da quello ordinario.

Di seguito le tabelle con la distribuzione dei posti per Regione e per classe di concorso.