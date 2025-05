SB Italia accelera sull’AI: +16% di ricavi nel 2024 e debutto di AI-Docs

Nel 2024 SB Italia consolida la sua posizione tra i principali player italiani della trasformazione digitale, con una crescita del fatturato del 16% e con il lancio di AI-Docs, una piattaforma proprietaria di intelligenza artificiale che promette di rivoluzionare la gestione documentale e i processi aziendali.

Da oltre 20 anni, SB Italia accompagna le aziende italiane nella loro evoluzione digitale, confermando il suo ruolo di abilitatore strategico della trasformazione digitale.

Oggi l’azienda è organizzata per business unit, ognuna delle quali è altamente specializzata, con un focus sui vari aspetti della trasformazione digitale. Le aree di specializzazione includono:

Questo approccio organizzativo permette a SB Italia di affrontare le sfide aziendali con soluzioni personalizzate per ciascun processo: dalla fatturazione elettronica alla firma elettronica, dalla gestione del contract lifecycle alla digitalizzazione dei processi legali e HR.

La digitalizzazione dei processi aziendali permette alle imprese clienti di ridurre carta, emissioni e costi, in linea con gli obiettivi ESG.

Dopo aver consolidato la sua presenza in Lombardia, SB Italia è entrata da oltre un anno in Emilia Romagna, un’area strategica ricca di aziende manifatturiere, e ha acquisito una nuova sede a Roma, grazie all’acquisizione di itAgile.

Il 2024 si è rivelato un anno estremamente positivo per SB Italia, con una crescita del 16% dei ricavi e un fatturato a 50 milioni di euro . Nonostante un contesto economico sfidante, l’azienda non ha rincorso solo il risultato economico, ma ha puntato su progetti di valore che rispondono a esigenze reali del mercato. L’ Ebitda è cresciuto del 27% , segno che la strategia aziendale si sta rivelando vincente.

Doxinet , una piattaforma legata alla gestione del timesheet e delle note spese, che ha integrato l’uso dell’AI per rispondere agli obblighi normativi sulla tracciabilità dei documenti digitali. Questa acquisizione ha potenziato l’offerta di SB Italia, permettendo di offrire una soluzione completa per la gestione dei documenti aziendali.

Oltre ai risultati economici, SB Italia ha ottenuto importanti riconoscimenti per il suo impegno nel promuovere la sostenibilità e il benessere aziendale. L’azienda è stata inserita nella classifica Top ICT per la sostenibilità (#9) grazie alla sua capacità di integrare i principi ESG nelle soluzioni tecnologiche. Inoltre, ha scalato la classifica di EcoVadis , ottenendo la certificazione Silver per l’impegno verso la sostenibilità.

Guardando al futuro, SB Italia ha delineato una strategia ambiziosa per il 2025. Tra gli obiettivi principali c’è l’ espansione geografica in Europa , dove l’esperienza maturata nella gestione della fatturazione elettronica e della firma digitale permetterà all’azienda di portare la sua expertise in nuovi mercati.

AI-Docs, la piattaforma che rivoluziona la gestione documentale

Al centro della trasformazione digitale di SB Italia c’è AI-Docs, la piattaforma sviluppata per ottimizzare la gestione dei documenti aziendali tramite l’intelligenza artificiale. La piattaforma integra diversi moduli per affrontare problemi concreti, come la gestione automatica dei documenti, l’estrazione e analisi automatica dei dati e la prevenzione dei rischi attraverso l’analisi dei contratti.

Luca Rodolfi, Business Unit Manager per la piattaforma AI, ha sottolineato che AI-Docs è pensata per diventare un vero e proprio acceleratore per le soluzioni AI aziendali. Con un sistema di integrazione intelligente dei dati provenienti da diverse fonti, la piattaforma offre un vantaggio competitivo per le aziende, riducendo i tempi e i costi operativi.

Tra i principali vantaggi offerti:

Approccio cooperativo: AI-Docs consente di combinare diverse soluzioni AI per rispondere alle specifiche esigenze aziendali, suggerendo automaticamente le migliori opzioni.

Sistemi di analisi avanzata: tra cui analisi valoriale, psicolinguistica, e sentiment analysis, che permettono di estrarre significati nascosti nei documenti.

Sistemi di machine learning per analisi predittiva e ottimizzazione dei modelli di apprendimento automatico.

Sistemi di tagging e validazione che garantiscono qualità e accuratezza dei dati, essenziale per settori come la sanità o la finanza.

L’AI non è una moda - ha sottolineato Massimo Missaglia - ma una realtà che sta cambiando radicalmente il modo di lavorare e certificazioni come ISO/IEC 42001 assicurano che i processi siano condotti nel pieno rispetto della privacy, dell’etica e della sostenibilità.

SB Italia è pronta a affrontare le sfide future, guidando la digitalizzazione e offrendo soluzioni AI che non solo migliorano l’efficienza aziendale ma creano un vantaggio competitivo sostenibile per i suoi clienti.