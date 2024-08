San Lorenzo 2024, a che ora e dove vedere le stelle cadenti oggi

Oggi è il 10 agosto 2024, la tanto attesa notte di San Lorenzo. Da anni grandi e piccini aspettano questo momento per raccogliersi insieme a guardare il cielo, facendo a gara a chi per primo vedrà una meteora e le affiderà un piccolo desiderio.

Anche se al giorno d’oggi le conoscenze meteorologiche ci indicano che questa non è necessariamente la notte migliore per vedere le stelle cadenti, né tantomeno ci sono particolari significati nella loro ciclicità, è bello conservare questa magia delle sere estive e puntare gli occhi al cielo.

La storia delle stelle cadenti agostane ha radici lontanissime, tanto da raccogliere nei secoli tradizioni, leggende e simbologie molto variegate. Dalla religione alla filosofia, passando per l’arte, la poesia e l’astronomia ci sono poche branche rimaste impassibili al passaggio di queste meteore.

Considerando che per la Chiesa cattolica il 10 agosto è dedicato a San Lorenzo, fatto ben noto anche al di fuori dell’ambiente religioso, è bene ricordare che c’è una leggenda per cui stanotte si assiste proprio al martirio di questo Santo, forse ucciso con carboni ardenti che sarebbero rappresentati dalle stelle. Dal punto di vista scientifico, lo sciame è dovuto alle particelle e alla polvere rimaste dalla cometa 109P/Swift-Tuttle, attraversate dalla Terra proprio in questo periodo dell’anno.

Al di là delle numerose informazioni sulle Perseidi, tra mito e scienza, il momento del loro passaggio tiene tutti con gli occhi puntati al cielo notturno. Ecco quindi a che ora e dove vedere le stelle cadenti oggi.

A che ora vedere le stelle cadenti oggi

Tendenzialmente, lo sciame di stelle cadenti che caratterizza questo periodo dell’anno va dal 10 al 14 agosto, con un picco di data variabile. Il 10 agosto è entrato nella tradizione per un insieme di fattori, tra cui senza dubbio la dedica a San Lorenzo e la celebre poesia di Giovanni Pascoli, naturalmente X agosto. Da oggi in poi ogni momento è buono per vedere una lacrima di San Lorenzo, con le probabilità che aumentano ovviamente nelle ore notturne.

Per questa notte in particolare è consigliabile puntare gli occhi al cielo a partire dalle 22:00. Il picco vero e proprio si avrà nella notte tra il 12 e il 13 agosto, ma la notte di San Lorenzo, magica per tutti i ricordi e i racconti che evoca, quest’anno potrebbe serbare qualche sorpresa. Questa notte, infatti, l’aura lattiginosa della luna non turberà la vista e permetterà di cogliere in modo nitido il passaggio delle scie luminose.

La Luna tramonterà poco dopo la mezzanotte, quindi nelle prime ore dell’11 agosto si avrà qualche vantaggio nell’osservazione. Ciò non toglie che il passaggio delle Perseidi copre un periodo ben più lungo, come riportato dall’Unione astrofili italiani lo sciame è attivo dal 15 luglio al 24 agosto, sebbene i momenti più indicati saranno molto limitati come sempre.

Fino alle 04:00 del mattino sarà possibile vedere le stelle e, perché no, esprimere un desiderio come vuole la tradizione, per questa notte e quelle a venire fino al giorno prima di Ferragosto.

Dove guardare per vedere le Perseidi

La notte di San Lorenzo 2024 non fa eccezione: per vedere le stelle cadenti bisogna scegliere spazi aperti e immersi nella natura, possibilmente su alture lontane dall’inquinamento delle città. Non soltanto fumi e smog impediscono una nitida osservazione del cielo, ma in questo caso è bene allontanarsi anche dalle numerose fonti luminose che rischiano di impedire la visuale delle stelle cadenti.

Per vedere le meteore bisognerebbe guardare verso la costellazione di Perseo. Questa si trova a Nord-Est, sotto la costellazione chiamata Cassiopea e riconoscibile grazie alla sua forma a “W” o “M” rovesciata in verticale. Poco sotto, verso l’orizzonte, c’è la costellazione Perseo. , L’alternativa, pratica soprattutto per chi si sdraia su un prato o nel giardino, è rimanere concentrati sul centro del cielo, ovvero lo zenit.

leggi anche Come fotografare le stelle con lo smartphone: trucchi e app

Da non perdere su Money.it