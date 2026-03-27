L’Antitrust ha messo nel mirino alcune società attive nel settore della cosmesi che operano in Italia, come Sephora Italia e LVMH Profumi e Cosmetici Italia SRL.

Lo ha annunciato la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, rendendo noto di avere avviato due istruttorie.

Antitrust avvia due istruttorie contro Sephora, Benefit Cosmetics e LVMH Profumi e Cosmetici Italia

Una istruttoria “è stata avviata nei confronti di Sephora Italia SRL, l’altra nei confronti di Benefit Cosmetics LLC, Sephora Italia SRL. e LVMH Profumi e Cosmetici Italia SRL ”.

Motivo: il sospetto che le aziende si siano macchiate di “pratiche commerciali scorrette relative all’uso precoce di cosmetici per adulti da parte di bambini e adolescenti (anche di età inferiore a 10/12 anni), favorendo acquisti compulsivi di maschere viso, sieri e creme anti-age”.

Acquisti che rifletterebbero un disturbo ben preciso, noto come “ cosmeticoressia ”, ossia “ l’ossessione per la cura della pelle da parte di minori ”.

“Uso inconsapevole di cosmetici potrebbe avere effetti dannosi su salute minori”

L’Antitrust ha puntualizzato che alla base dell’istruttoria “ci sono l’omissione o l’ingannevolezza, anche sul web e presso i negozi Sephora, di informazioni rilevanti - quali avvertenze e precauzioni su cosmetici non destinati o testati su minori - in particolare per le linee Sephora Collection e Benefit Cosmetics ” - ricordando come “l’uso inconsapevole, frequente e combinato di una vasta gamma di cosmetici da parte di minori potrebbe avere effetti anche dannosi sulla loro salute ”.

Non finisce qui, in quanto l’accusa è che le società abbiano “adottato una strategia di marketing particolarmente insidiosa, coinvolgendo giovanissime micro-influencer che esorterebbero i giovani, soggetti particolarmente vulnerabili, all’acquisto compulsivo di cosmetici ”.

Di conseguenza, nella giornata di ieri i funzionari dell’Autorità hanno lanciato ispezioni presso le sedi di Sephora Italia SRL., LVMH Profumi e Cosmetici Italia SRL. e LVMH Italia SPA con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

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Cos’è la cosmeticoressia, alert in tutto il mondo. Nel mirino i social Instagram, TikTok e YouTube

Diversi gli alert che sono stati lanciati in questi ultimi anni sulla patologia della cosmeticoressia, termine non medico utilizzato da dermatologi e media per descrivere un comportamento ossessivo verso la cura della pelle, sempre più diffuso tra adolescenti e giovanissimi.

Gli esperti avvertono che routine cosmetiche eccessive, spesso alimentate da pressioni estetiche e contenuti social non scientifici, possono danneggiare la barriera cutanea, soprattutto nei minori, la cui pelle è più fragile.

Del fenomeno si parla ormai in tutto il mondo e diversi dermatologi hanno puntato il dito contro i social Instagram, TikTok e YouTube, considerati responsabili di alimentare le ossessioni e le compulsioni delle giovanissime, facendo leva sulle loro insicurezze e sul desiderio di avvicinarsi a ideali di bellezza spesso non realistici.

Un articolo pubblicato da Worldcrunch, firmato dalla giornalista Georgina Lacube, ha riportato tra gli altri l’allarme lanciato dallo psicologo e terapeuta Alexis Alderete, che ha fatto notare come oggi le ragazze tendano a emulare le influencer, e che ha avvertito che l’utilizzo di prodotti di bellezza riflette il desiderio di saltare una fase naturale della loro vita per “adottare abitudini da adulti”.

Alderete ha continuato, osservando che “pratiche ossessive — come ritoccare anche i più piccoli dettagli delle foto condivise sui social media — possono provocare disturbi d’ansia, bassa autostima e dismorfia corporea ”.