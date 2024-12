Saldi invernali, quando iniziano? Il calendario completo

L’inizio dei saldi invernali è un evento atteso da milioni di italiani, desiderosi di approfittare delle offerte per rinnovare il guardaroba, acquistare articoli di elettronica o semplicemente concedersi qualche piccolo sfizio.

Questa tradizione commerciale rappresenta anche un’opportunità per esplorare le città dello shopping, combinando l’esperienza di acquisto con la scoperta delle bellezze urbane e dei mercatini stagionali. Con l’arrivo dei saldi invernali 2025, le vie dello shopping italiano si animeranno di luci, colori e visitatori, pronti a scovare le migliori offerte tra le vetrine.

La stagione dei saldi, regolamentata a livello regionale, si svolge in un periodo prestabilito che varia leggermente da zona a zona. Per il 2025, la data di partenza ufficiale per quasi tutte le regioni italiane è fissata al 4 gennaio, rendendo i primi giorni dell’anno il momento ideale per iniziare una “caccia all’affare”.

Tuttavia, alcune eccezioni, come nella Provincia di Bolzano, potrebbero modificare le tempistiche. Con sconti che spesso superano il 50% nelle fasi finali, i saldi non rappresentano solo un vantaggio per i consumatori, ma anche un’opportunità cruciale per i commercianti di smaltire le rimanenze di magazzino, incentivare nuovi acquisti e fidelizzare la clientela. Ecco il calendario completo, Regione per Regione.

Saldi invernali 2025: quando iniziano ?

La data ufficiale d’inizio dei saldi invernali 2025, come anticipato, è stata fissata al 4 gennaio 2025 per la maggior parte delle regioni italiane, con una durata variabile a seconda delle normative locali. Questo periodo sarà caratterizzato da sconti su una vasta gamma di prodotti, dai capi d’abbigliamento agli accessori, passando per calzature, articoli per la casa e dispositivi tecnologici. Il calendario dettagliato dei saldi invernali 2025 evidenzia alcune differenze regionali:

Regioni periodo saldi Abruzzo 4 gennaio (per 60 giorni) Basilicata 4 gennaio - 4 marzo 2025 Provincia di Bolzano 8 Gennaio - 5 Febbraio 2025 Calabria 4 gennaio - 4 marzo 2025 Campania 4 gennaio - 4 marzo 2025 Emilia-Romagna 4 gennaio - 4 marzo 2025 Friuli Venezia Giulia 4 gennaio - 15 marzo 2025 Liguria 4 gennaio - 17 febbraio 2025 Lazio 4 gennaio - 15 febbraio 2025 Lombardia 4 gennaio - 15 marzo 2025 Marche 4 gennaio - 1 marzo 2025 Molise 4 gennaio - 4 marzo 2025 Piemonte 4 gennaio - 1 marzo 2025 Puglia 4 gennaio - 28 febbraio 2025 Sardegna 4 gennaio - 4 marzo 2025 Sicilia 4 gennaio - 15 marzo 2025 Toscana 4 gennaio - 4 marzo 2025 Provincia di Trento 4 gennaio - 4 marzo 2025 Umbria 4 gennaio - 4 marzo 2025 Valle d’Aosta 4 gennaio 2025 - 31 marzo 2025 Veneto 4 gennaio - 28 febbraio 2025

I saldi rappresentano un momento di forte dinamismo economico e sociale, con migliaia di negozi che offrono riduzioni significative sui prezzi di listino. Per sfruttare al massimo questo periodo, è consigliabile pianificare in anticipo gli acquisti, approfittare delle giornate meno affollate e prestare attenzione alle regole sulla trasparenza dei prezzi, assicurandosi che i ribassi siano chiaramente indicati.

Saldi invernali 2025: regole per commercianti e clienti

Per garantire una corretta gestione dei saldi, i commercianti sono tenuti a rispettare alcune regole, volte a tutelare i consumatori e promuovere la lealtà nelle pratiche commerciali. Tra queste regole figurano:

Trasparenza dei prezzi : il prezzo originale dell’articolo, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale devono essere chiaramente indicati sul cartellino.

: il prezzo originale dell’articolo, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale devono essere chiaramente indicati sul cartellino. Garanzia di qualità : i prodotti in saldo devono essere di qualità equivalente a quelli venduti a prezzo pieno. Non è consentito proporre articoli danneggiati o difettosi senza una chiara segnalazione.

: i prodotti in saldo devono essere di qualità equivalente a quelli venduti a prezzo pieno. Non è consentito proporre articoli danneggiati o difettosi senza una chiara segnalazione. Divieto di rimanenze pre-saldi: i commercianti non possono utilizzare i saldi per vendere rimanenze di magazzino molto datate o articoli fuori stagione, se non specificato esplicitamente.

Più che mai nel periodo dei saldi invernali è importante non farsi prendere dalla fretta e non lasciarsi confondere dagli sconti. Bisogna osservare i prodotti con attenzione e verificare che il prezzo di base (che deve essere il medesimo nei 30 giorni precedenti agli sconti) e lo sconto applicato.

La merce deve essere separata e ben visibile, quindi bisogna avere un occhio di riguardo in più per le vetrine affollate, piene di articoli e adesivi (che peraltro non sono sempre a norma). Dato che il commerciante può vietare di provare i capi, è bene osservarli accuratamente, facendo attenzione che la taglia e il colore siano quelli cercati.

Inoltre, i negozianti hanno il compito di rispettare le politiche di cambio merce, informando i clienti in modo chiaro. Sebbene la legge italiana non preveda l’obbligo di cambio per gli articoli scontati, molti esercizi offrono questa possibilità come segno di cortesia verso il cliente, a meno che non si tratti di difetti del prodotto, che danno diritto alla sostituzione o al rimborso.

È consigliabile essere attenti durante l’acquisto; benché sia possibile avviare una causa civile per eventuali rimborsi e risarcimenti a causa degli illeciti dei commercianti, l’iter può essere lungo e dispendioso.