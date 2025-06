Sai perché molti automobilisti coprono gli specchietti con un sacchetto di plastica?

Si vedono sempre più auto con gli specchietti coperti da sacchetti di plastica, soprattutto nelle zone rurali e in prossimità del verde. Ma cosa c’è dietro a questa nuova curiosa abitudine degli automobilisti? Il motivo può sorprendere, ma è perfettamente sensato e anche se non si tratta dell’obiettivo principale dei conducenti è utile a un interesse superiore: la protezione degli uccelli. Ecco cosa c’entrano con i sacchetti di plastica sugli specchietti delle automobili.

Perché gli automobilisti coprono gli specchietti con i sacchetti di plastica?

Come anticipato, il motivo per cui molti automobilisti coprono gli specchietti con i sacchetti dell’auto c’entra con gli uccelli, anche se la protezione della fauna non è ciò che spinge a questa soluzione. Molto semplicemente, il riflesso dello specchietto confonde gli uccelli, che tentando di difendere il proprio territorio dalle incursioni dei rivali attaccano. In questo modo gli uccelli si feriscono gravemente e danneggiano irreparabilmente gli specchietti, lasciando brutte sorprese ai conducenti che tornano, soprattutto nella stagione degli amori.

Coprendo gli specchietti si evitano questi incidenti, al contempo salvaguardando gli uccelli ed evitando spiacevoli conseguenze. A molti sembra una strategia strana, ma probabilmente non lo è affatto per chi si è trovato più volte gli specchietti rotti prima di rimettersi in auto. C’è però un altro aspetto che appare a dir poco particolare: non sarebbe più pratico chiudere direttamente gli specchietti?

In questo modo si eviterebbero sicuramente i problemi legati al riflesso, senza contare che si tratta di un’abitudine utile a proteggere la propria auto anche da altri tipi di incidenti. Chi copre gli specchietti con i sacchetti di plastica, però, può ribattere che soltanto con questo metodo li protegge dallo sporco e dagli escrementi che proprio gli uccelli lasciano spesso sull’auto, corrodendo la vernice. Un problema che compromette anche la corretta visibilità del conducente, a meno che sia disposto a pulire con cura gli specchi prima di mettersi in moto.

Dal punto di vista ambientale quella dei sacchetti di plastica non è comunque una soluzione consigliabile, visto che il danno sull’inquinamento è considerevole. Bisognerebbe quindi preferire, laddove necessario, mezzi più sostenibili, anche se può risultare complesso. In ogni caso, per quanto possa sembrare strano, sono tanti i guidatori che si sono resi protagonisti di questo comportamento singolare e c’è da pensare che abbiano le loro buone ragioni.

Non tutti però adottano il metodo dei sacchetti di plastica, ma c’è anche chi preferisce semplicemente salvaguardare gli specchietti con delle pellicole. Queste, se trasparenti e non colorate, permettono di proteggere sempre il vetro e sono adatte anche alla circolazione, limitando i possibili danni. In questo modo si impedisce agli uccelli di rompere lo specchietto, ma certo non si eliminano i danni all’animale che è comunque portato ad attaccare il suo riflesso scambiandolo per un suo simile. C’è anche da dire che nella maggior parte dei casi gli uccelli capiscono bene quando desistere, evitando le conseguenze più serie, fatta eccezione per alcuni esemplari. È un altro esempio emblematico della particolare convivenza tra l’uomo e il mondo animale, con i mezzi di ingegno che devono scontrarsi con gli equilibri naturali.

L’importante, comunque, è assicurarsi di circolare con gli specchietti integri, aperti e con la piena visibilità. In caso contrario si compromette la sicurezza dell’intera circolazione stradale, oltre a rischiare pesanti multe.

Tornando alla questione degli uccelli, il problema degli specchi (e quindi della confusione generata dal riflesso) e delle vetrate mal percepite è molto serio e merita attenzione, ben oltre gli specchietti delle automobili. Le associazioni per la tutela di questi animali sensibilizzano spesso sul tema, invitando ad adottare misure per salvaguardare gli uccelli senza dover rinunciare alle proprie comodità. Una soluzione adatta a tutti, specchietti compresi, sono le pellicole riflettenti raggi ultravioletti. Sono completamente invisibili per l’uomo e non compromettono la visibilità, ma vengono percepite dagli uccelli che così vengono scoraggiati.