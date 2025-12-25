Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Sai che le Smart TV ti osservano? Ecco come evitarlo

Pasquale Conte

25 Dicembre 2025 - 16:52

Hai una Smart TV in casa? Fai attenzione, perché potrebbe starti osservando senza che tu lo sappia. Ecco cosa evitare questa spiacevole evenienza.

Sai che le Smart TV ti osservano? Ecco come evitarlo

Seguici su

Le Smart TV sono tra gli elettrodomestici più amati dagli utenti di tutto il mondo. Non c’è niente di più comodo che accendere il televisore e poter fare tutto con il telecomando. Aprire una piattaforma di streaming, sfruttare i comandi vocali, navigare in rete, collegare lo schermo del telefono e tanto altro. La scelta è ampissima e ormai quasi tutti i modelli di ultima generazione dispongono del 4K HDR senza bisogno di troppi cavi.

C’è però un problema, che nessuno tiene mai in considerazione. È molto probabile che la Smart TV che hai in salotto ti sta in realtà osservando. Tutti i principali produttori di TV raccolgono, elaborano e rivendono i dati degli utenti, come succede per qualsiasi altro dispositivo o sito web connesso a internet. C’è un software che riconosce in automatico cosa guardi e quali altre interazioni hai quotidianamente con l’elettrodomestico.

leggi anche

Digitale Terrestre, così puoi vedere i canali in 4K gratis
Digitale Terrestre, così puoi vedere i canali in 4K gratis

Cosa fare per non farsi spiare

A questo punto, potresti chiederti se ci sono alternative valide per evitare di venire spiati dalla propria Smart TV, così da godersi tutti i vantaggi senza che i tuoi dati finiscano ad aziende terze. Molti ipotizzano la possibilità di utilizzare la TV senza sistema operativo. Un’opzione logica, certo, ma difficile. Fin dall’avvento delle prime Smart TV, infatti, i produttori hanno fatto il possibile per farci accettare l’obbligo di presenza di un sistema operativo.

Ci sono ancora modelli di marche sconosciute, a prezzi più bassi, che non dispongono di sistemi operativi. Questo però vuol dire che bisogna scendere a compromessi, sia per la qualità dell’immagine sia per quella del suono. Inoltre, non essendoci software a supporto, c’è il rischio di andare incontro a problemi di sicurezza, così come di fluidità del menu principale.

È utile andare offline?

Una valida alternativa è quella di disattivare la connessione a internet sul proprio Smart TV. Si tratta di una scelta intelligente se non si vuole venire spiati, ma a che prezzo? Oggi la TV tramite connettività coassiale è offerta da sempre meno provider, anche in Italia. Se quindi desideri usare piattaforme streaming, per fare un esempio, c’è bisogno di essere connessi a internet.

Potresti valutare la possibilità di connetterti a internet solo nel momento in cui ne hai realmente bisogno, e non quando guardi canali del digitale terrestre. Tieni però conto che, in ogni caso, verrai spiato non appena il Wi-Fi è nuovamente attivo.

Gli esperti consigliano Apple TV, una scelta d’élite che garantisce il massimo della privacy. Oppure soluzioni più economiche come un ricevitore Android che, a differenza dei software proprietari dei produttori di Smart TV, raccolgono molti meno dati.

leggi anche

Digitale Terrestre, torna un canale TV che ha fatto la storia
Digitale Terrestre, torna un canale TV che ha fatto la storia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Tecnologia
# TV

Iscriviti a Money.it

FT logo

Come Elkann ha smantellato il Made in Italy. L’analisi del Financial Times

Un anno da dimenticare per John Elkann: problemi familiari, tensioni in (…)

23 dicembre 2025

Il paradosso delle bolle tecnologiche

Perché senza eccessi speculativi oggi non avremmo né ferrovie né (…)

23 dicembre 2025

Guadagni da sogno per i fondi hedge. I segreti dei vincitori del 2025

Un anno di mercati turbolenti porta i fondi macro ai migliori guadagni dal 2008.

22 dicembre 2025

La minaccia di ritorsione di Putin sugli asset congelati scuote l’Europa

Italia, Belgio e Austria temono che la Russia si muova contro le loro (…)

19 dicembre 2025

Perché tutti vogliono venderti i private asset in questo momento?

Molti consulenti vedono un’opportunità interessante per ampliare i (…)

19 dicembre 2025

Se esiste una bolla dell’IA, scoppierà l’anno prossimo?

Gli esperti discutono cosa devono sapere gli investitori retail per il 2026 (…)

18 dicembre 2025

Selezionati per te

Perché devi disattivare sempre il Wi-Fi sul telefono quando esci di casa

Tecnologia

Perché devi disattivare sempre il Wi-Fi sul telefono quando esci di casa
10 prodotti scontati almeno del 30% con il Black Friday di Amazon

Tecnologia

10 prodotti scontati almeno del 30% con il Black Friday di Amazon

Correlato

Personaggi famosi e vip morti nel 2025. Ecco chi ci ha lasciato quest'anno

Lifestyle

Personaggi famosi e vip morti nel 2025. Ecco chi ci ha lasciato quest’anno