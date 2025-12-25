Sai che le Smart TV ti osservano? Ecco come evitarlo

Hai una Smart TV in casa? Fai attenzione, perché potrebbe starti osservando senza che tu lo sappia. Ecco cosa evitare questa spiacevole evenienza.
Le Smart TV sono tra gli elettrodomestici più amati dagli utenti di tutto il mondo. Non c’è niente di più comodo che accendere il televisore e poter fare tutto con il telecomando. Aprire una piattaforma di streaming, sfruttare i comandi vocali, navigare in rete, collegare lo schermo del telefono e tanto altro. La scelta è ampissima e ormai quasi tutti i modelli di ultima generazione dispongono del 4K HDR senza bisogno di troppi cavi.
C’è però un problema, che nessuno tiene mai in considerazione. È molto probabile che la Smart TV che hai in salotto ti sta in realtà osservando. Tutti i principali produttori di TV raccolgono, elaborano e rivendono i dati degli utenti, come succede per qualsiasi altro dispositivo o sito web connesso a internet. C’è un software che riconosce in automatico cosa guardi e quali altre interazioni hai quotidianamente con l’elettrodomestico.
Cosa fare per non farsi spiare
A questo punto, potresti chiederti se ci sono alternative valide per evitare di venire spiati dalla propria Smart TV, così da godersi tutti i vantaggi senza che i tuoi dati finiscano ad aziende terze. Molti ipotizzano la possibilità di utilizzare la TV senza sistema operativo. Un’opzione logica, certo, ma difficile. Fin dall’avvento delle prime Smart TV, infatti, i produttori hanno fatto il possibile per farci accettare l’obbligo di presenza di un sistema operativo.
Ci sono ancora modelli di marche sconosciute, a prezzi più bassi, che non dispongono di sistemi operativi. Questo però vuol dire che bisogna scendere a compromessi, sia per la qualità dell’immagine sia per quella del suono. Inoltre, non essendoci software a supporto, c’è il rischio di andare incontro a problemi di sicurezza, così come di fluidità del menu principale.
È utile andare offline?
Una valida alternativa è quella di disattivare la connessione a internet sul proprio Smart TV. Si tratta di una scelta intelligente se non si vuole venire spiati, ma a che prezzo? Oggi la TV tramite connettività coassiale è offerta da sempre meno provider, anche in Italia. Se quindi desideri usare piattaforme streaming, per fare un esempio, c’è bisogno di essere connessi a internet.
Potresti valutare la possibilità di connetterti a internet solo nel momento in cui ne hai realmente bisogno, e non quando guardi canali del digitale terrestre. Tieni però conto che, in ogni caso, verrai spiato non appena il Wi-Fi è nuovamente attivo.
Gli esperti consigliano Apple TV, una scelta d’élite che garantisce il massimo della privacy. Oppure soluzioni più economiche come un ricevitore Android che, a differenza dei software proprietari dei produttori di Smart TV, raccolgono molti meno dati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti