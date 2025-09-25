I passeggeri Ryanair hanno poco tempo per adeguarsi, dal 12 novembre entrano in vigore le nuove regole della compagnia aerea, insieme ad alcune novità per il benessere dei viaggiatori. In realtà, il cambiamento sarebbe dovuto cominciare prima, all’inizio del mese, ma la compagnia ha deciso di posticipare di qualche giorno per permettere ai viaggiatori di adeguarsi in modo più agevole. Il vettore aereo, il maggiore in Europa, arriva così a completare la transizione digitale già avviata da qualche tempo. Rivediamo tutte le novità.

Le nuove regole Ryanair dal 12 novembre

Ryanair ha annunciato già da tempo di voler eliminare completamente le carte d’imbarco cartacee in favore della versione digitale. Un cambiamento avvenuto in maniera graduale, prima lasciando la libera scelta ai passeggeri e poi incoraggiandoli, con l’applicazione di costi aggiuntivi per il rilascio della versione cartacea. Così, sempre più viaggiatori hanno cominciato a utilizzare la carta d’imbarco digitale seppur non obbligatoria, anche per via del risparmio di tempo così ottenuto.

Ryanair ha inoltre garantito ai passeggeri numerose funzioni digitali, rendendo il passaggio conveniente, oltre che agevole. Così, la compagnia ha ottenuto un risultato considerevole: l’80% dei clienti di Ryanair (più di 206 milioni in tutto il mondo) utilizza già esclusivamente carte d’imbarco digitali. A questo punto, non restava che l’ultimo passaggio: eliminare del tutto la versione cartacea, obbligando i viaggiatori a quella ottenibile dall’app ufficiale, o quasi.

Sono svariati mesi che la novità viene annunciata, finché era stato stabilito che il cambiamento avvenisse per tutti lunedì 3 novembre. Un recente annuncio della compagnia aerea, tuttavia, ha informato che sarebbe stato posticipato al 12 novembre. I clienti avranno così qualche giorno in più per prepararsi, ma soprattutto la compagnia eviterà di creare (e subire) disagi in un periodo molto attivo dal punto di vista dei voli aerei. Tanto si legge nel comunicato ufficiale di Ryanair, che informa:

Per garantire una transizione priva di complicazioni verso le carte d’imbarco 100% digitali per i nostri clienti, effettueremo il passaggio a partire da mercoledì 12 novembre, tradizionalmente un periodo di viaggio leggermente più tranquillo dopo le vacanze di inizio novembre. Il passaggio di Ryanair alle carte d’imbarco 100% digitali offrirà ai nostri clienti un’esperienza di viaggio più veloce, smart e sostenibile, resa ancora più semplice grazie alla nostra app “myRyanair”, all’interno della quale i passeggeri potranno beneficiare anche di funzionalità utili come Order to Seat e gli aggiornamenti sui voli in tempo reale.

Ryanair 100% digitale

Dal 12 novembre la carta d’imbarco Ryanair dovrà necessariamente essere digitale, ottenibile attraverso l’applicazione ufficiale della compagnia, che offre anche diversi altri servizi. Oltre alla completa gestione della prenotazione, gli utenti possono essere informati in tempo reale di eventuali cambiamenti e imprevisti, cambiare il volo se necessario, ordinare le consumazioni comodamente. I vantaggi principali dell’app Ryanair sono infatti così riassumibili:

ordinazione dal posto di cibo e bevande ;

; informazioni sul volo in tempo reale;

aggiornamenti in diretta sull’imbarco ed eventuali ritardi ;

; aggiornamenti meteo e comunicazioni sui viaggi;

e comunicazioni sui viaggi; notifiche (anche queste in tempo reale) dal centro operativo di Ryanair con le comunicazioni importanti;

possibilità di cancellare il volo o prenotarne uno sostitutivo in caso di cancellazioni o ritardi;

o prenotarne uno sostitutivo in caso di cancellazioni o ritardi; gestione completa della prenotazione, dei posti a sedere, dei bagagli e degli eventuali servizi aggiuntivi.

Oltre alle funzionalità pratiche, comunque, la digitalizzazione di Ryanair consente di ridurre notevolmente le tempistiche di imbarco, accogliendo modalità più pratiche e soprattutto ecologiche. Per la compagnia, ciò consente anche di ridurre i costi, potenzialmente dedicati ad altri servizi a vantaggio della clientela. Certo, possono così esservi anche dei disagi, soprattutto per chi non è molto avvezzo alla tecnologia o in caso di malfunzionamenti.

Proprio per questo motivo il vettore irlandese ha ancora lasciato la possibilità di usufruire della carta d’imbarco cartacea da ottenere in aeroporto, per la quale bisognerà tuttavia pagare un supplemento di 55 euro. Nel complesso, comunque, quello richiesto da Ryanair sembra quasi un passaggio obbligato, analogo a quanto osserviamo con molte altre aziende che offrono servizi di vario genere. Dal cinema agli uffici amministrativi, le prenotazioni digitali sono ormai una realtà sempre più comune. Ecco perché chi deve viaggiare farebbe bene a munirsi dell’occorrente ed evitare spiacevoli contrattempi.