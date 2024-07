La Russia ha lanciato questa grande bomba sull’Ucraina. Le conseguenze

La guerra tra Ucraina e Russia non accenna a finire, continuando a influenzare profondamente la regione.

Le ostilità persistono con un’intensità crescente e ci sono continue novità, soprattutto dal punto di vista degli armamenti utilizzati. Una delle più recenti e preoccupanti innovazioni è rappresentata dalle bombe plananti, armi potenti che stanno trasformando il modo in cui vengono condotte le operazioni militari.

Il conflitto in corso tra Russia e Ucraina ha visto l’uso crescente di queste bombe, vediamo nel dettaglio in ruolo di questi armamenti potenti e strategici.

La Russia usa bombe plananti contro l’Ucraina: cosa sono

Le bombe plananti sono munizioni aeree di grande capacità, aggiornate con sistemi di guida moderni che permettono di essere lanciate da distanze sicure. Questo tipo di armamento consente agli aerei di restare fuori dalla portata dei sistemi di difesa nemici, mantenendo al contempo un’alta precisione nel colpire i bersagli.

Rappresentano una delle tecnologie belliche più devastanti impiegate dalla Russia nel suo conflitto con l’Ucraina. Esse, come la FAB-3000, pesano circa 3,3 tonnellate e possono essere sganciate da aerei come il SU-34, mantenendo l’aereo fuori dalla portata dei sistemi di difesa ucraini. Questo tipo di armamento, grazie ai suoi sistemi di guida avanzati, consente alla Russia di colpire obiettivi strategici con una precisione devastante, come evidenziato dai recenti video divulgati dal ministero della Difesa russo.

leggi anche Vi spiego cosa sta accadendo davvero all’economia russa

La Russia ha infatti recentemente condiviso un video di quella che ha detto essere una bomba planante da 3 tonnellate sganciata sull’Ucraina. Un pilota si vantava della grandezza della bomba dopo averla sganciata:

È difficile immaginare un obiettivo che non possa essere distrutto da una bomba aerea di queste dimensioni.

Queste le sue parole secondo la traduzione da parte dell’agenzia di stampa ucraina Pravda.

L’uso delle bombe plananti nel conflitto tra Russia e Ucraina

L’incrementato utilizzo delle bombe plananti da parte della Russia durante l’invasione dell’Ucraina ha cambiato radicalmente il panorama bellico della regione. Esse venivano originariamente sviluppate per essere sganciate da grandi altitudini, tuttavia ora la loro tecnologia si è sviluppata.

A oggi sono dotate di moderni sistemi di guida che consentono alla Russia di lanciarle da distanze più pratiche e sicure, rendendo difficile per l’Ucraina reagire efficacemente. Secondo rapporti recenti, l’Ucraina ha subito un numero significativo di attacchi con bombe plananti, mettendo in evidenza la sfida che il paese affronta nel proteggere le proprie infrastrutture.

D’altro canto, per la Russia miglioramento tecnologico ha portato a un enorme vantaggio nel conflitto. Infatti adesso l’Ucraina spesso non può abbattere gli aerei che trasportano le bombe plananti. Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha dichiarato a marzo che solo tra il 18 e il 24 marzo la Russia ha sganciato 700 bombe sull’Ucraina.

L’Ucraina sta avendo difficoltà con le bombe plananti russe

Gli analisti sono stati molto chiari: l’unico modo che potrebbe avere l’Ucraina per difendersi adeguatamente da questo tipo di bombe è intercettare gli aerei russi prima che li lancino. In alternativa, potrebbero anche colpire gli aerei mentre sono ancora a terra.

Tuttavia gli Stati Uniti affermano che l’Ucraina non può utilizzare l’equipaggiamento a lungo raggio che gli è stato fornito (proprio dalla Casa Bianca) per colpire obiettivi militari in Russia. Inoltre, anche volendo, colpire le bombe plananti mentre sono in volo non è affatto facile.

Questo perché fondamentalmente queste bombe hanno tempi di volo molto brevi, piccole firme radar e traiettorie non balistiche. Si tratta di caratteristiche specifiche che le rende molto difficili da intercettare. Infatti l’Ucraina afferma di non avere abbastanza sistemi di difesa aerea per questo compito. L’unica soluzione rimasta sarebbe rispondere allo stesso modo: infatti secondo recenti dichiarazioni Ucraina starebbe sviluppando le proprie bombe plananti e richiedendo più sistemi di difesa aerea ai suoi alleati.

Da non perdere su Money.it